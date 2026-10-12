PETROVIETNAM-NEXT: Khi bài học đi vào thực tế công việc

Từ bài học đến thay đổi cách làm

Với học viên Đoàn Thái Việt, Phó Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), bài học về xây dựng đội ngũ tại Master Class đã dẫn đến một thay đổi đáng kể trong cách phân giao việc tại đơn vị.

Làm kiểm soát nội bộ lâu năm, Việt vốn quen với quy định, hồ sơ, thời hạn và kết quả công việc. Qua những chia sẻ thu nhận được từ PETROVIETNAM-NEXT 2025, Việt đã điều chỉnh cách làm: thay vì hướng dẫn chi tiết từng bước, bạn xác định rõ mục tiêu, yêu cầu và giới hạn cần tuân thủ, đồng thời để người thực hiện chủ động đề xuất phương án. Khi phát sinh vấn đề, Việt ưu tiên lắng nghe cách xử lý trước khi đưa ra ý kiến.

Các học viên tham quan, tìm hiểu thực tế tại Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1.

Từ một ý tưởng về nền tảng quản trị chung, Việt tiếp tục hệ thống hóa bài toán dữ liệu giám sát và đề xuất hướng triển khai tại Ban Kiểm soát nội bộ PVEP. Hệ thống sau đó được phát triển thành 10 phân hệ, phục vụ theo dõi chỉ đạo, kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ số tài chính, hoạt động của đơn vị thành viên và việc thực hiện kiến nghị sau kiểm tra. Cách cập nhật dữ liệu cũng được tập trung đầu mối, thống nhất nhịp báo cáo hằng tuần.

Ngay cả báo cáo giám sát cũng được tiếp cận theo cách khác: không chỉ mô tả số liệu và đối chiếu quy định, mà đặt thêm câu hỏi lãnh đạo cần cân nhắc hoặc quyết định điều gì từ báo cáo.

Với học viên Phạm Thái Sơn, Chi nhánh Logistics, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), thay đổi bắt đầu từ cách nhìn dữ liệu vận hành. Từ những bảng số liệu sau mỗi ca trực, Sơn chuyển sang theo dõi dữ liệu theo chuỗi thời gian và từng thiết bị để nhận diện xu hướng, qua đó có thêm cơ sở kiểm chứng những dấu hiệu bất thường thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm.

Các học viên biến kiến thức thành cách làm mới đưa vào chính công việc hằng ngày tại đơn vị.

Trong khi đó, chuyên đề “Quản lý dự án cho nhà quản lý” giúp học viên Nguyễn Hoàng, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro mở rộng góc nhìn từ chuyên môn kỹ thuật sang toàn bộ quá trình thực hiện dự án. Mục tiêu, tiến độ, nguồn lực, rủi ro và phối hợp giữa các bên trở thành những yếu tố được đặt cùng với từng đầu việc chuyên môn. Cách tổ chức họp kỹ thuật cũng được điều chỉnh, tập trung hơn vào mục tiêu, nội dung cần quyết định và trách nhiệm sau cuộc họp.

Khi AI đi vào những bài toán cụ thể

Trong nhiều kiến thức được đào tạo, AI là một điểm gặp đáng chú ý trong câu chuyện của các học viên. Với Nguyễn Hoàng, các công việc tìm kiếm, đối chiếu và tổng hợp lượng lớn tài liệu kỹ thuật về giếng và mỏ được tổ chức lại theo quy trình kết hợp số hóa dữ liệu, trích xuất thông tin, chuẩn hóa, kiểm tra chéo và phân tích. Một số công việc đã có thể thực hiện tự động hoặc bán tự động.

Hay tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C), học viên Tôn Thất Vĩnh cũng tìm thấy một hướng ứng dụng từ chuyên đề về trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Sau buổi học, bạn tập trung nghiên cứu sâu hơn việc ứng dụng AI trong công tác thiết kế EPCI. Không dừng lại ở đó, Vĩnh còn tích cực lan tỏa giá trị từ PETROVIETNAM-NEXT đến đồng nghiệp thông qua các buổi đào tạo và chia sẻ chuyên đề trong nội bộ công ty.

Các học viên cho biết, kiến thức về AI từ chương trình đào tạo đã được ứng dụng hiệu quả vào thực tế công việc. (Ảnh: Đoàn tham quan, tìm hiểu thực tế tại Nhà máy Xử lý Khí GPP Cà Mau)

Tương tự với học viên Thái Sơn, AI được đưa vào công tác xây dựng chương trình đào tạo nội bộ. Công cụ hỗ trợ tạo slide HTML tương tác, rút ngắn thời gian cho phần trình bày để Sơn dành nhiều hơn cho thiết kế tình huống, lựa chọn ví dụ thực tế và xây dựng câu hỏi trao đổi với người học. Nhưng điểm quan trọng không nằm ở việc làm nhanh hơn. Với Sơn, AI đảm nhận phần việc lặp lại, còn người làm chuyên môn tập trung vào phán đoán, con người và hiện trường. Các thông tin kỹ thuật và số liệu thiết bị vẫn được kiểm tra với tài liệu gốc và người trực tiếp vận hành.

PETROVIETNAM-NEXT, chương trình đào tạo "Lãnh đạo tương lai PETROVIETNAM", vẫn đang tiếp tục. Nhưng qua những thay đổi đã xuất hiện trong công việc của các học viên, có thể thấy kiến thức từ chương trình đang được kiểm nghiệm bằng thực tế. Giá trị của một bài học không dừng ở những gì được tiếp nhận trong lớp, mà nằm ở những gì được thay đổi sau khi trở về đơn vị.