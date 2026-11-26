Với những người đã gắn bó và trưởng thành từ ngành nhưôngLê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petrovietnam, 65 năm trước hết là câu chuyện về con người: những người tin rằng Việt Nam có thể tự tìm ra dầu, tự làm chủ công nghệ và làm giàu cho Tổ quốc bằng chính sức lao động của mình.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chứng kiến lễ trao Thỏa thuận Liên minh Chiến lược (SAA) giữa Petrovietnam và Petronas.

Câu chuyện ấy bắt đầu ngày 27/11/1961, khi Đoàn thăm dò Dầu lửa 36 được thành lập để thực hiện mong ước của Bác Hồ về một ngành Dầu khí Việt Nam. Đó là những người đầu tiên đi tìm dầu giữa bom đạn, thiếu thốn đủ bề.

Năm 1975, ngay sau ngày đất nước thống nhất, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 244-NQ/TW về triển khai thăm dò dầu khí trên cả nước và Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam được thành lập. Từ đó, ngành có tổ chức thống nhất trên phạm vi cả nước.

Petrovietnam tự hào là lực lượng nòng cốt lớn lên từ chặng đường ấy và hiểu rằng những gì mình được kế thừa không phải của riêng một doanh nghiệp.

Kế thừa di sản ngành dầu khí, nhận lấy trọng trách mới

Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petrovietnam Lê Ngọc Sơn tặng hoa tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo tập đoàn qua các thời kỳ.

Chặng đường hơn sáu thập niên là thành quả chung của toàn ngành: Của các cơ quan quản lý, các tổ chức nghiên cứu và đào tạo, các doanh nghiệp, nhà thầu, đối tác trong nước và quốc tế; trên hết là của biết bao cán bộ, kỹ sư, người lao động đã dành tuổi trẻ cho sự nghiệp dầu khí.

Ông Lê Ngọc Sơn nhìn trách nhiệm của Petrovietnam ở hai phần việc gắn với nhau: Phát triển tập đoàn hiệu quả, bền vững; và làm tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện các mục tiêu chiến lược của ngành Dầu khí Việt Nam.

Thành công vì vậy không chỉ đo bằng kết quả từng năm tài chính, mà bằng những năng lực dài hạn để lại cho ngành và cho đất nước.

Đảng và Nhà nước đã mở đường bằng các nghị quyết của Bộ Chính trị về an ninh năng lượng quốc gia, về kinh tế nhà nước, bằng Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 và bằng Luật Dầu khí năm 2026.

Nhiệm vụ cụ thể của Petrovietnam là làm cho những chủ trương ấy thành kết quả cụ thể: Nguồn cung chủ động hơn, dự án được triển khai hiệu quả hơn, đồng vốn được dùng tốt hơn và những lĩnh vực công nghiệp - năng lượng mới từng bước hình thành trên nền tảng thế mạnh dầu khí.

Theo đó, lãnh đạo Petrovietnam đặt ra ba việc. Một là giữ vững nền tảng dầu khí cốt lõi: tìm kiếm, thăm dò, gia tăng trữ lượng và khai thác hiệu quả. Hai là nối các mắt xích thành chuỗi, gắn tài nguyên với chế biến, hạ tầng, thị trường và dịch vụ kỹ thuật.

Ba là cùng làm với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học trong nước, để sau mỗi công trình, Việt Nam có thêm công nghệ được làm chủ, đội ngũ trưởng thành và nhà cung cấp đủ năng lực.

Từ năng lực đã tích lũy đến khát vọng toàn cầu

Thế giới năng lượng đang thay đổi nhanh. Petrovietnam chọn cách đi từ thế mạnh thật của mình: Lấy dầu khí làm nền để phát triển các lĩnh vực công nghiệp - năng lượng mới, không chạy theo quy mô bằng mọi giá, cũng không chậm chân trước những cơ hội có ý nghĩa chiến lược.

Đó là những hướng cụ thể: Thăm dò, khai thác dầu khí ở nước ngoài; kinh doanh quốc tế dầu, khí, LNG; và đưa dịch vụ kỹ thuật, chế tạo công trình năng lượng ra thế giới.

Người lao động Petrovietnam trên công trình dầu khí.

Thử thách lâu dài là đứng vững qua các chu kỳ thị trường và cạnh tranh được với những tập đoàn hàng đầu, dựa trên sức mình, quản trị theo chuẩn mực quốc tế và giá trị thật mang về cho đất nước.

Giữ gìn truyền thống, viết tiếp trách nhiệm với ngành Dầu khí Việt Nam

Càng đứng trước những mục tiêu lớn, lãnh đạo Petrovietnam càng thấy rõ giá trị của văn hóa "Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình", được đúc kết từ cách sống, cách làm việc của các thế hệ người dầu khí.

Tám chữ "Tiên phong - Vượt trội - Bền vững - Toàn cầu" mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao cho Tập đoàn là kỳ vọng để mỗi người biến tinh thần ấy thành việc làm và kết quả cụ thể.

Ở cương vị người đứng đầu Petrovietnam, ông Lê Ngọc Sơn hiểu trách nhiệm của mình không chỉ là giữ gìn, phát triển vốn và tài sản nhà nước; mà còn là cùng tập thể lãnh đạo tạo dựng năng lực mới, chuẩn bị điều kiện cho thế hệ kế tiếp và làm tốt vai trò nòng cốt của ngành.

Các thế hệ đi trước đã trao cho thế hệ sau một nền tảng công nghiệp, một truyền thống và một vị thế đáng tự hào. Trách nhiệm của thế hệ hôm nay là trao lại cho các thế hệ mai sau một Petrovietnam mạnh hơn, đóng góp nhiều hơn cho ngành dầu khí, có năng lực công nghệ cao hơn, không gian phát triển rộng mở hơn và vị thế quốc tế vững chắc hơn.

Đó là ý nghĩa của sự kế thừa và cũng là cách thiết thực nhất để tri ân những người đã dành cả cuộc đời xây dựng ngành dầu khí Việt Nam…

Ông Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petrovietnam chia sẻ: "Năng lượng quốc gia - Khát vọng toàn cầu" đối với chúng tôi không chỉ là chủ đề của dấu mốc 65 năm. Đó là lời tự nhắc về nơi mình khởi nguồn, về trách nhiệm mình đang gánh vác và về tương lai phải cùng nhau xây dựng".