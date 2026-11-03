PETROVIETNAM kiến tạo chuỗi giá trị điện khí, tiếp sức tăng trưởng

Kho cảng LNG Thị Vải.

Việt Nam đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao, mở rộng sản xuất công nghiệp và phát triển hạ tầng số, nhu cầu năng lượng ổn định, liên tục và phát thải thấp ngày càng trở nên cấp thiết. Trong bối cảnh đó, LNG giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng, hỗ trợ vận hành linh hoạt hệ thống điện và tích hợp năng lượng tái tạo. Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, đến năm 2030, nhiệt điện LNG dự kiến đạt 22.524 MW, chiếm 9,5-12,3% tổng công suất nguồn điện toàn hệ thống.

Với định hướng phát triển đồng bộ chuỗi giá trị khí - điện, PETROVIETNAM đang đảm nhận vai trò quan trọng trong việc hình thành hệ sinh thái LNG, từ tìm kiếm nguồn cung, nhập khẩu, đầu tư kho cảng, tái hóa khí, vận chuyển đến cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy điện.

Một dấu mốc quan trọng là kho cảng LNG Thị Vải do Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đầu tư, với công suất giai đoạn 1 đạt 1 triệu tấn LNG/năm, hệ thống bồn chứa 180.000m³ và khả năng tiếp nhận tàu LNG trọng tải đến 100.000 DWT. Dự án đã đi vào vận hành từ năm 2023 và đang được định hướng mở rộng công suất lên 3 triệu tấn/năm.

Đây không chỉ là công trình hạ tầng nhập khẩu LNG đầu tiên và lớn nhất của Việt Nam tại thời điểm được đưa vào vận hành, mà còn là nền tảng quan trọng để chủ động đa dạng hóa nguồn nhiên liệu, giảm phụ thuộc vào một nguồn cung duy nhất và từng bước hình thành thị trường LNG trong nước.

PV GAS cũng khẳng định năng lực điều hành và vị thế đầu mối năng lượng hàng đầu thông qua những nỗ lực nhập khẩu quy mô lớn, cả trong những thời điểm thị trường năng lượng thế giới biến động mạnh vừa qua.

Cùng với kho cảng LNG, nổi bật trong chuỗi đầu tư của PETROVIETNAM là các nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 do Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) triển khai. Với tổng công suất 1.624 MW, đây là tổ hợp nhà máy điện khí LNG đầu tiên tại Việt Nam sử dụng turbine khí thế hệ mới, hiệu suất cao. Hai nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 9 tỷ kWh điện mỗi năm cho thị trường phía Nam.

Bên cạnh đó, PV Power tham gia Dự án Nhà máy Điện LNG Quỳnh Lập tại Nghệ An, công suất 1.500 MW, với vai trò đứng đầu liên danh nhà đầu tư. Dự án đã chính thức khởi công hạ tầng kỹ thuật vào giữa tháng 5/2026. Đồng thời, PV Power cũng tham gia liên danh đầu tư tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III tại Hà Tĩnh vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Điện khí LNG đóng vai trò quan trọng trong hệ thống điện.

Tầm nhìn của PETROVIETNAM không dừng ở việc phát triển các nhà máy điện LNG. Điều Tập đoàn hướng tới là hình thành những Trung tâm công nghiệp - năng lượng tích hợp, trong đó hạ tầng khí, điện, công nghiệp chế biến, logistics và hạ tầng số có thể bổ trợ, cộng hưởng để tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn.

Một ví dụ tiêu biểu là Đề án phát triển Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) được PETROVIETNAM và tỉnh Hà Tĩnh thống nhất định hướng triển khai. Theo kế hoạch được trao đổi, các dự án nền tảng được ưu tiên gồm Kho LNG Bắc Trung Bộ, Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III và hệ thống hạ tầng phân phối khí. Trong đó, Nhà máy điện LNG Vũng Áng III có công suất dự kiến 1.500 MW, được định hướng sử dụng nguồn khí LNG tái hóa do PV GAS cung cấp theo thỏa thuận hợp tác với PV Power.

Bên cạnh đó, mô hình Trung tâm Dữ liệu tích hợp hạ tầng LNG mở ra hướng khai thác giá trị mới từ chuỗi năng lượng. Đây là cách tiếp cận kết nối hạ tầng năng lượng với hạ tầng số, phù hợp với xu hướng phát triển các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao.

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng còn góp phần thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp phụ trợ, dịch vụ kỹ thuật, logistics và tạo thêm việc làm chất lượng cao; trở thành hạt nhân thúc đẩy tăng trưởng vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Nhằm triển khai hiệu quả chiến lược phát triển ngành dầu khí theo tinh thần Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị và bắt nhịp với xu hướng chuyển dịch năng lượng, cùng với việc phát triển nguồn điện từ LNG nhập khẩu, PETROVIETNAM đang đầu tư đồng bộ chuỗi khí - điện sử dụng khí nội địa. Điển hình là chuỗi dự án Lô B - Ô Môn, gồm các hạng mục khai thác khí từ mỏ Lô B, tuyến ống dẫn khí dài hơn 400 km về Trung tâm điện lực Ô Môn (Cần Thơ) và 4 nhà máy điện khí với tổng công suất gần 3.800 MW.

Cùng với đó, PETROVIETNAM còn trực tiếp đầu tư, triển khai dự án các nhà máy điện trong chuỗi như Ô Môn III, Ô Môn IV nhằm đảm bảo tính đồng bộ trong vận hành và khai thác chuỗi giá trị khí - điện. Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến sẽ cung cấp khoảng 5 tỷ m3 khí/năm, góp phần tăng cường an ninh năng lượng cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Năng lực đầu tư và mở rộng các chuỗi giá trị mới của PETROVIETNAM được thực hiện trên nền tảng tăng trưởng vững chắc về sản xuất kinh doanh. Trong 9 tháng năm 2026, Tập đoàn ghi nhận tổng doanh thu ước đạt 1,2 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 46 tỷ USD, hoàn thành kế hoạch doanh thu cả năm trước thời hạn 3 tháng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất cũng vượt kế hoạch cả năm; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 122.900 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2025.

Những kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư hạ tầng đang tạo cơ sở để PETROVIETNAM hiện thực hóa mục tiêu phát triển trong giai đoạn 2026-2030, với tham vọng gia nhập danh sách Fortune Global 500 vào năm 2030. Theo định hướng chiến lược, Tập đoàn đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân khoảng 10% mỗi năm, phấn đấu vào nhóm 10 tập đoàn công nghiệp - năng lượng hàng đầu khu vực và đạt doanh thu hợp nhất khoảng 37 tỷ USD vào năm 2030.

Đây là những mục tiêu đòi hỏi sự thay đổi đồng bộ về quy mô hoạt động, năng lực quản trị, công nghệ, chất lượng đầu tư và khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Mục tiêu tăng trưởng của PETROVIETNAM không tách rời trách nhiệm bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Hành trình hướng tới Fortune Global 500 đối với PETROVIETNAM không chỉ là mục tiêu nâng tầm thứ hạng doanh nghiệp, mà còn là khát vọng đưa năng lực công nghiệp - năng lượng Việt Nam vươn lên một vị thế mới trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

PETROVIETNAM tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500 năm 2026, diễn ra ngày 3/11 tại TP HCM với chủ đề New Horizons, Enduring Growth (Chân trời mới, tăng trưởng bền vững). Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường sẽ tham dự và phát biểu trao đổi tại sự kiện. Đây là diễn đàn quy tụ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách và đại diện các doanh nghiệp thuộc Fortune Southeast Asia 500, tập trung trao đổi về triển vọng tăng trưởng, cơ hội đầu tư và năng lực cạnh tranh của khu vực trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động.