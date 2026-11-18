Đoàn công tác do ông Trần Bình Minh – Thành viên Hội đồng Thành viên PETROVIETNAM, Trưởng Ban Chỉ đạo chuỗi dự án khí – điện Lô B – Ô Môn và ông Vũ Đào Minh – Phó Tổng Giám đốc PETROVIETNAM dẫn đầu đã đến thăm, kiểm tra tiến độ triển khai các dự án trung nguồn và hạ nguồn tại TP Cần Thơ.

Đoàn khảo sát thực địa tại bãi thi công tuyến ống TTC20B thuộc xã Đông Thuận, TP Cần Thơ

Chuỗi dự án khí – điện Lô B – Ô Môn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chiến lược phát triển của PETROVIETNAM, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và tạo động lực tăng trưởng cho Tập đoàn trong giai đoạn 2026-2030. Toàn chuỗi đang hướng tới mục tiêu đón dòng khí đầu tiên (First Gas) vào cuối tháng 8/2027 để cấp cho cụm các nhà máy điện Ô Môn, đồng thời cấp bổ sung khí cho Cụm Khí – Điện – Đạm Cà Mau vào những ngày đầu năm 2028.

Đoàn khảo sát thực địa Trạm phân phối khí (GDC) Ô Môn

Trong đó, dự án Đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn là công trình trung nguồn quan trọng, kết nối hoạt động khai thác khí ngoài khơi với các nhà máy điện tại khu vực Tây Nam Bộ. Hệ thống đường ống có tổng chiều dài khoảng 431 km, được thiết kế để vận chuyển khí từ các mỏ thuộc Lô B ngoài khơi Tây Nam Bộ về bờ. Năm 2026, dự án bước vào giai đoạn thi công cao điểm, với các hạng mục tuyến ống bờ, tuyến ống biển và hệ thống trạm được triển khai theo kế hoạch. Trong khi đó, Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hướng tới mục tiêu vận hành thương mại vào cuối năm 2028.

Đoàn đã khảo sát thực địa tại bãi thi công tuyến ống TTC20B thuộc xã Đông Thuận, Trạm phân phối khí (GDC) Ô Môn và công trường Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV.

Đoàn khảo sát công trường Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV.

Sau chương trình khảo sát, ông Trần Bình Minh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo chuỗi dự án khí – điện Lô B – Ô Môn tại GDC Ô Môn. Cuộc họp có sự tham dự của các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện các đơn vị trực tiếp triển khai dự án gồm Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (PQPOC), Công ty Điều hành Đường ống Tây Nam (SWPOC), Ban Quản lý dự án chuyên ngành Điện (PVPMB), cùng đại diện PVEP, PV GAS và PTSC.

Tại cuộc họp, lãnh đạo PQPOC, SWPOC và PVPMB đã báo cáo tình hình triển khai các dự án thành phần, kết quả thực hiện so với kế hoạch, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp bảo đảm tiến độ. Các thành viên Ban Chỉ đạo cùng đại diện PVEP, PV GAS và PTSC cũng trao đổi, đóng góp ý kiến đối với những nội dung cần tập trung xử lý trong thời gian tới.

Ông Trần Bình Minh – Thành viên HĐTV PETROVIETNAM, Trưởng Ban Chỉ đạo chuỗi dự án khí – điện Lô B – Ô Môn nhấn mạnh yêu cầu tăng tốc triển khai các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả của chuỗi dự án khí – điện Lô B – Ô Môn.

Kết luận cuộc họp, ông Trần Bình Minh đánh giá cao những nỗ lực triển khai dự án và kết quả đạt được của các đơn vị quản lý dự án, các nhà thầu từ thượng nguồn, trung nguồn đến hạ nguồn. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh các đơn vị cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa để bảo đảm hoàn thành các dự án đúng tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả.

Cụ thể, Trưởng Ban Chỉ đạo chuỗi dự án yêu cầu các đơn vị tập trung các giải pháp tăng tốc triển khai, bảo đảm tiến độ các hạng mục trọng điểm, trong đó có thời gian giao hàng thiết bị phục vụ giàn xử lý trung tâm (CPP), tiến độ giàn nhà ở (LQ) thuộc dự án thượng nguồn. Đối với dự án trung nguồn, trọng tâm là đẩy nhanh thi công tuyến ống bờ thuộc hợp đồng EPC bờ, nhất là các công việc liên quan đến thuê đất phục vụ thi công và xử lý các vị trí giao cắt. Các đơn vị cần tập trung giải pháp, phấn đấu đưa các hạng mục này đáp ứng tiến độ kế hoạch trong tháng 12/2026.

Kết thúc cuộc họp, ông Trần Bình Minh bày tỏ kỳ vọng các đơn vị, nhà thầu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực với quyết tâm cao nhất để hoàn thành kế hoạch năm 2026 trong những tháng còn lại, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai nhiệm vụ năm 2027, hướng tới các mốc tiến độ quan trọng của toàn chuỗi dự án./.