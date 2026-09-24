PETROVIETNAM khởi động Dự án triển khai giải pháp quản trị rủi ro

Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Nam Tiến - Giám đốc lĩnh vực Chuyển đổi số PETROVIETNAM; cùng lãnh đạo các ban chuyên môn Tập đoàn và cán bộ đầu mối quản trị rủi ro từ các điểm cầu của các đơn vị thành viên.

Cuộc họp khởi động Dự án “Triển khai giải pháp quản trị rủi ro” cho Công ty mẹ PETROVIETNAM.

Về phía Liên danh nhà thầu EY - NGS có bà Nguyễn Thùy Dương - Chủ tịch Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam; ông Nguyễn Quang Khải - Phó Tổng Giám đốc NGS; cùng đại diện lãnh đạo EY, các chuyên gia tư vấn công nghệ và đại diện Hãng giải pháp Archer.

Theo kế hoạch, dự án sẽ xây dựng giải pháp số hóa quản trị rủi ro trên nền tảng Archer, kết hợp công nghệ, quy trình và dữ liệu nhằm đơn giản hóa, tự động hóa, tích hợp quản trị rủi ro chiến lược và vận hành. Hệ thống hướng tới hình thành bức tranh dữ liệu tập trung về hồ sơ rủi ro, qua đó nâng cao khả năng giám sát liên tục, từng bước chuyển từ phương thức theo dõi thủ công sang quản trị dựa trên dữ liệu.

Ông Đoàn Trọng Sinh - Phó Trưởng ban Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số PETROVIETNAM phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Đoàn Trọng Sinh - Phó Trưởng ban Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số PETROVIETNAM cho biết, việc tổ chức cuộc họp khởi động là bước đầu để các bên thống nhất mục tiêu, phạm vi, phương pháp và cơ chế phối hợp trong quá trình triển khai dự án. Với quy mô dự án liên quan đến nhiều ban chuyên môn và đơn vị thành viên, sự tham gia đầy đủ của các đầu mối nghiệp vụ, kỹ thuật có ý nghĩa quan trọng đối với tiến độ và chất lượng triển khai. Theo đó, Ban Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số đảm nhiệm vai trò điều phối tổng thể, quản lý tiến độ và theo dõi thực hiện các nhiệm vụ; Ban Quản trị rủi ro và Giám sát tuân thủ định hướng, xác nhận các yêu cầu nghiệp vụ.

Từ quản trị rủi ro truyền thống đến quản trị dựa trên dữ liệu

Phát biểu định hướng, ông Nguyễn Nam Tiến - Giám đốc lĩnh vực Chuyển đổi số PETROVIETNAM nhấn mạnh, quản trị rủi ro là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình nâng tầm công tác quản trị doanh nghiệp. Vì vậy, dự án cần được nhìn nhận vượt ra ngoài phạm vi triển khai một phần mềm đơn thuần, hướng tới xây dựng một hệ thống quản trị đồng bộ giữa quy trình, con người và dữ liệu.

Ông Nguyễn Nam Tiến - Giám đốc lĩnh vực Chuyển đổi số PETROVIETNAM: Quản trị rủi ro là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình nâng tầm công tác quản trị doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Nam Tiến đề nghị Liên danh nhà thầu tập trung nguồn lực, bảo đảm chất lượng và tiến độ đã cam kết; đồng thời phối hợp cùng PETROVIETNAM rà soát, hoàn thiện khung quản trị rủi ro bao phủ các lĩnh vực hoạt động. Ban Quản trị rủi ro và Giám sát tuân thủ giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng khung chung; trong khi các ban chuyên môn và đơn vị thành viên cần chủ động phối hợp, xác lập các tiêu chí phù hợp với đặc thù từng lĩnh vực, qua đó từng bước hình thành hệ thống báo cáo và bản đồ rủi ro của Tập đoàn.

Đặc biệt, Giám đốc lĩnh vực Chuyển đổi số PETROVIETNAM yêu cầu nhà thầu tận dụng kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng để hỗ trợ xây dựng danh mục rủi ro tổng thể, có khả năng phản ánh những đặc thù từ công nghệ thông tin, an toàn đến điện, khí, lọc hóa dầu và các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác.

Theo hồ sơ dự án, giải pháp được triển khai tại Công ty mẹ và các đơn vị thành viên, phục vụ HĐTV, Ban Điều hành, các ban/Văn phòng và đơn vị trong Tập đoàn. Thời gian thực hiện gồm 12 tháng triển khai và 12 tháng bảo hành hệ thống. Các quy trình nghiệp vụ trọng tâm gồm danh mục rủi ro, đánh giá rủi ro, sự kiện tổn thất, quản lý vấn đề và chương trình bảo đảm kiểm soát.

Ông Nguyễn Thành Hưởng - Trưởng Ban Quản trị rủi ro và Giám sát tuân thủ PETROVIETNAM: Yêu cầu đặt ra đối với dự án lần này là tích hợp các quy trình quản trị rủi ro thành một nền tảng thống nhất, tạo khả năng kết nối và khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản trị, điều hành.

Ông Nguyễn Thành Hưởng - Trưởng Ban Quản trị rủi ro và Giám sát tuân thủ PETROVIETNAM cho biết, Tập đoàn đã có quá trình xây dựng khung quản trị rủi ro trong những năm qua; tuy nhiên, một trong những mảnh ghép cần tiếp tục hoàn thiện là dữ liệu và công cụ số hóa. Do đó, yêu cầu đặt ra đối với dự án lần này là tích hợp các quy trình quản trị rủi ro thành một nền tảng thống nhất, tạo khả năng kết nối và khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản trị, điều hành.

Theo ông Nguyễn Thành Hưởng, quá trình triển khai cần thực hiện theo phương thức "cuốn chiếu", làm đến đâu, đưa vào vận hành đến đó; đồng thời tiếp tục rà soát các yêu cầu nghiệp vụ, bảo đảm hệ thống khi đưa vào sử dụng thực sự phản ánh nhu cầu quản trị của PETROVIETNAM. Các ban chuyên môn, đơn vị cần phối hợp thường xuyên với Ban Dự án và nhà thầu trong quá trình chuẩn hóa dữ liệu, thiết kế và kiểm thử hệ thống.

Dự án hiện xác định 273 yêu cầu nghiệp vụ, được nhóm thành các lớp năng lực về tổ chức và vận hành; nghiệp vụ quản trị rủi ro lõi; hiển thị, báo cáo; nền tảng và dữ liệu.

Hướng tới vận hành toàn bộ hệ thống trong tháng 6/2027

Đại diện Liên danh EY - NGS cho biết, dự án được tiếp cận như một chương trình chuyển đổi số trong quản trị rủi ro. Lộ trình phát triển hướng tới 4 cấp độ, từ số hóa và chuẩn hóa quy trình; tích hợp dữ liệu và kiểm soát; theo dõi, lượng hóa rủi ro theo thời gian thực đến từng bước ứng dụng các mô hình dự báo, phân tích kịch bản để hỗ trợ ra quyết định.

Bà Nguyễn Thùy Dương - Chủ tịch Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, bà Nguyễn Thùy Dương - Chủ tịch Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam cam kết huy động đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm, phối hợp giữa tư vấn nghiệp vụ và triển khai công nghệ để đồng hành cùng PETROVIETNAM trong suốt quá trình thực hiện. Phía EY xác định chất lượng, tiến độ và khả năng đưa hệ thống vào khai thác thực tế là những yêu cầu xuyên suốt của dự án.

Ông Nguyễn Quang Khải - Phó Tổng Giám đốc NGS bày tỏ tin tưởng dự án sẽ được triển khai thành công, trên cơ sở sự hợp tác giữa các bên.

Ông Nguyễn Quang Khải - Phó Tổng Giám đốc NGS bày tỏ tin tưởng dự án sẽ được triển khai thành công, trên cơ sở sự hợp tác giữa các bên. NGS sẽ phối hợp cung cấp, cài đặt giải pháp Archer, đồng thời cùng EY hỗ trợ xử lý các vấn đề kỹ thuật trong quá trình triển khai và vận hành. Liên danh EY - NGS chịu trách nhiệm phát triển cấu hình, tích hợp hệ thống, phối hợp kiểm thử, hỗ trợ nghiệm thu và đưa hệ thống vào vận hành theo kế hoạch.

Dự án được triển khai theo 3 đợt. Giai đoạn đầu tập trung vào dữ liệu tổ chức và danh mục rủi ro. Tiếp đó là chỉ số và sự kiện tổn thất. Giai đoạn cuối tập trung giám sát, đánh giá rủi ro và quản lý vấn đề. Dữ liệu phục vụ từng giai đoạn sẽ được chuẩn hóa và đưa lên hệ thống theo lộ trình, với mục tiêu hoàn thành các cấu phần của hệ thống vào tháng 6/2027.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Nam Tiến yêu cầu Liên danh nhà thầu tiếp tục rà soát quy trình, dữ liệu; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban chuyên môn, đơn vị thành viên nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng triển khai dự án. Mục tiêu đặt ra là đến tháng 6/2027, toàn bộ hệ thống được đưa vào vận hành, tạo nền tảng để PETROVIETNAM từng bước chuyển từ quản lý rủi ro theo phương thức truyền thống sang quản trị chủ động, hướng tới hình thành hệ thống quản trị rủi ro thống nhất, nâng cao khả năng cảnh báo sớm và hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định trong bối cảnh quy mô, lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn ngày càng mở rộng.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.