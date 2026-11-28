Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước chứng kiến lễ trao thỏa thuận khung hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Mở rộng không gian tăng trưởng từ những lựa chọn chiến lược

Hành trình 65 năm xây dựng và phát triển ngành Dầu khí là hành trình của bản lĩnh và khát vọng, gắn chặt với những yêu cầu phát triển của đất nước. Từ những ngày đầu tìm kiếm, thăm dò trong điều kiện nhiều thiếu thốn đến quá trình hình thành năng lực khai thác, chế biến, vận chuyển và cung ứng năng lượng, các thế hệ người lao động đã từng bước xây dựng nền tảng kỹ thuật, công nghiệp và quản trị cho Tập đoàn. Những thành quả ấy được tạo nên từ khát vọng, trí tuệ, sự bền bỉ và những lựa chọn không dễ dàng.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, tinh thần ấy tiếp tục được thử thách. Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) cần phát huy những nền tảng đã có, đồng thời chủ động tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, kết nối hiệu quả các nguồn lực và nâng cao giá trị trong toàn bộ chuỗi công nghiệp - năng lượng. Trong bối cảnh đó, các hoạt động đối ngoại không đơn thuần là mở rộng quan hệ, mà còn là bước đi nhằm tiếp cận công nghệ, thị trường, nguồn cung và vốn đầu tư, tạo điều kiện cho những mục tiêu phát triển dài hạn.

TOP 500 không chỉ là câu chuyện về doanh thu hay thứ hạng doanh nghiệp. Đằng sau mục tiêu ấy là yêu cầu xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng có quy mô lớn hơn, năng lực cạnh tranh cao hơn và hiệu quả sử dụng vốn tốt hơn. Dầu khí vẫn là nền tảng quan trọng, nhưng tăng trưởng dài hạn không thể chỉ dựa vào việc mở rộng các hoạt động hiện hữu. Biến động thị trường năng lượng, yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, sự phát triển nhanh của công nghệ và áp lực tối ưu hóa đầu tư đang đặt ra những tiêu chuẩn mới đối với các doanh nghiệp trong ngành.

Vì vậy, lợi thế tích lũy qua nhiều thập niên cần được chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh mới: chủ động hơn về nguồn cung, hiệu quả hơn trong đầu tư và vận hành, làm chủ tốt hơn công nghệ và tăng cường liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị. Bài toán tăng trưởng là gia tăng quy mô hay số lượng dự án, nhưng quan trọng hơn là lựa chọn đúng lĩnh vực, phân bổ hợp lý nguồn lực và tạo ra giá trị bền vững cho toàn Tập đoàn.

Trong tiến trình đó, hợp tác quốc tế là một hướng đi cần thiết. Không một doanh nghiệp nào có thể tự đáp ứng mọi nhu cầu về vốn, công nghệ, thị trường và nguồn cung trong môi trường cạnh tranh ngày càng phức tạp. Các kết nối của PETROVIETNAM tại Liên bang Nga và Hoa Kỳ cho thấy phạm vi hợp tác đang mở rộng từ những lĩnh vực dầu khí truyền thống sang dự trữ dầu thô, công nghệ chế tạo tiên tiến, cung ứng nguyên liệu, phát triển điện và huy động nguồn lực tài chính.

Dù khác nhau về nội dung và lộ trình, những hướng hợp tác này đều hướng tới mục tiêu mở rộng dư địa phát triển, tăng cường tính tự chủ và tạo thêm động lực tăng trưởng. Tuy nhiên, thước đo hiệu quả đối ngoại không nằm ở số lượng cuộc gặp hay thỏa thuận được ký kết, mà ở khả năng chuyển hóa các kết nối thành dự án khả thi, nguồn cung ổn định, công nghệ phù hợp và hiệu quả kinh tế có thể kiểm chứng.

Với Liên bang Nga, nền tảng hợp tác dầu khí được xây dựng qua nhiều thập niên tiếp tục tạo điểm tựa để PETROVIETNAM tìm kiếm những hướng phát triển mới. Bên cạnh các nội dung hợp tác đầu tư giữa các đơn vị trong hệ sinh thái dầu khí Việt Nam - Nga, thỏa thuận khung nghiên cứu phương án đầu tư hệ thống dự trữ dầu thô chiến lược tại Việt Nam cho thấy sự gắn kết giữa hợp tác kinh tế và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng.

Nếu được nghiên cứu và triển khai trên cơ sở nhu cầu thực tế, hệ thống dự trữ chiến lược có thể góp phần nâng cao khả năng ứng phó trước những biến động nguồn cung. Tuy nhiên, tính khả thi đòi hỏi phải đánh giá đồng bộ quy mô dự trữ, hạ tầng, cơ chế vận hành, nguồn vốn và hiệu quả kinh tế.

Mở rộng không gian tăng trưởng không chỉ là tìm kiếm thêm đối tác hay dự án, mà còn là nâng cao năng lực quản trị, phối hợp nội bộ và tối ưu hóa nguồn lực

Một hướng hợp tác đáng chú ý khác là nghiên cứu phát triển trung tâm công nghệ chế tạo đắp lớp và chuyển giao công nghệ sản xuất vật liệu in 3D. Công nghệ này có tiềm năng hỗ trợ chế tạo nhanh một số chi tiết, phục hồi linh kiện, rút ngắn thời gian sửa chữa và giảm thời gian dừng thiết bị. Nếu được đánh giá, lựa chọn và ứng dụng phù hợp, đây có thể trở thành một giải pháp nâng cao tính chủ động về kỹ thuật, đồng thời bổ sung năng lực cho công nghiệp hỗ trợ. Từ dự trữ năng lượng đến công nghệ chế tạo, các hướng hợp tác cho thấy nỗ lực mở rộng không gian phát triển vượt ra ngoài những lĩnh vực truyền thống.

Tại Hoa Kỳ, các kết nối hợp tác mở rộng sang nhiều mắt xích của chuỗi giá trị năng lượng, từ thiết bị, vận hành, cung ứng nguyên liệu đến đầu tư và tài chính.

Với GE Vernova, bên cạnh việc cung cấp turbine khí cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4, các nội dung hợp tác hướng tới hỗ trợ kỹ thuật, bảo dưỡng dài hạn, vận hành số, đào tạo và chuyển giao công nghệ. Đối với các dự án điện khí LNG, hiệu quả không chỉ được quyết định bởi tiến độ xây dựng và thời điểm vận hành, mà còn phụ thuộc vào độ tin cậy của thiết bị, chất lượng bảo dưỡng, hiệu suất và khả năng kiểm soát chi phí trong suốt vòng đời dự án. Vì vậy, nâng cao năng lực vận hành và bảo dưỡng có ý nghĩa trực tiếp đối với hiệu quả đầu tư dài hạn.

Trong khi đó, khuôn khổ hợp tác giữa PETROVIETNAM và Chevron mở ra các hướng phối hợp về dầu thô, LNG, LPG, nguyên liệu lọc dầu, hạ tầng nhập khẩu, lưu trữ năng lượng, giải pháp thương mại - tài chính, công nghệ và giảm phát thải. Thỏa thuận cung ứng dầu thô giữa BSR và ExxonMobil Asia-Pacific, với sản lượng tối thiểu được công bố là 2 triệu thùng mỗi năm, hướng trực tiếp tới nhu cầu nguyên liệu của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Ở lĩnh vực thăm dò, khai thác, các thỏa thuận liên quan đến khai thác, tiêu thụ dầu và khí tại Dự án Lạc Đà Vàng, cùng định hướng nghiên cứu thêm cơ hội tại Việt Nam của Murphy Oil, mở ra khả năng tăng cường kết nối giữa hoạt động thượng nguồn với tiêu thụ và vận chuyển sản phẩm. Nếu được triển khai hiệu quả, những hợp tác này có thể góp phần củng cố nguồn cung, nâng cao tính chủ động về nguyên liệu và cải thiện hiệu quả vận hành. Dẫu vậy, kết quả thực tế vẫn phụ thuộc vào tiến độ, điều kiện thương mại và khả năng phối hợp giữa các dự án, đơn vị trong toàn Tập đoàn.

Cùng với công nghệ và thị trường, nguồn lực tài chính là điều kiện quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển. Tại các hoạt động kết nối với định chế tài chính và quỹ đầu tư Hoa Kỳ, nhu cầu đầu tư của PETROVIETNAM giai đoạn 2026-2030 được đặt ra ở quy mô khoảng 29,2 tỉ USD cho 99 dự án. Con số này phản ánh nhu cầu phát triển lớn, đồng thời cho thấy áp lực đáng kể trong lựa chọn danh mục, chuẩn bị dự án, cân đối nguồn vốn và kiểm soát rủi ro.

Trong điều kiện nguồn lực có giới hạn, huy động vốn phải đi cùng năng lực lựa chọn dự án, đánh giá hiệu quả kinh tế và quản trị toàn bộ vòng đời đầu tư. Quy mô lớn không đồng nghĩa với hiệu quả cao; một dự án chỉ thực sự tạo giá trị khi đáp ứng nhu cầu thị trường, có phương án triển khai khả thi, dòng tiền phù hợp và đóng góp rõ ràng cho chiến lược chung.

Hướng tới TOP500 PETROVIETNAM đứng trước yêu cầu mở rộng không gian tăng trưởng bằng những lựa chọn chiến lược(ảnh: Trường Sơn)

Do đó, kết nối với các nhà đầu tư và tổ chức tài chính quốc tế mới chỉ là bước khởi đầu. Để nguồn vốn trở thành động lực tăng trưởng, PETROVIETNAM cần nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án, minh bạch thông tin, hoàn thiện quản trị rủi ro và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của đối tác. Năng lực huy động vốn chỉ phát huy đầy đủ ý nghĩa khi đi liền với năng lực sử dụng vốn hiệu quả.

Và mới đây, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch, PETROVIETNAM và Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) đã trao thỏa thuận hợp tác thúc đẩy phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam. Thỏa thuận không chỉ mở rộng hợp tác giữa hai bên, mà còn thể hiện vai trò tiên phong của PETROVIETNAM trong tiếp cận và phát triển những lĩnh vực năng lượng mới. Trên nền tảng năng lực công nghiệp, kỹ thuật và kinh nghiệm triển khai các công trình biển tích lũy từ hoạt động dầu khí, PETROVIETNAM đang từng bước mở rộng sang điện gió ngoài khơi, chủ động tham gia hình thành lĩnh vực công nghiệp mới, đồng thời tranh thủ nguồn lực, công nghệ và kinh nghiệm quốc tế để hiện thực hóa tiềm năng của Việt Nam. Đây cũng là bước đi cụ thể trong quá trình đa dạng hóa danh mục năng lượng, mở rộng không gian tăng trưởng và nâng cao năng lực làm chủ chuỗi giá trị năng lượng của Tập đoàn.

Từ cơ hội hợp tác đến sức mạnh nội tại

Nhìn từ các hướng hợp tác trên, dư địa tăng trưởng của PETROVIETNAM không chỉ nằm trong từng thỏa thuận riêng lẻ, mà còn ở khả năng kết nối các lĩnh vực để tạo ra giá trị cộng hưởng. Hoạt động thăm dò, khai thác có thể gắn chặt hơn với vận chuyển, chế biến và tiêu thụ; công nghiệp khí có thể kết nối với phát triển điện và thị trường năng lượng; các nhà máy lọc dầu có thể chủ động hơn về nguồn nguyên liệu; dịch vụ kỹ thuật có thể ứng dụng công nghệ mới để tăng năng suất và giảm chi phí.

Khi các mắt xích được tổ chức đồng bộ, lợi thế của một tập đoàn hoạt động trên nhiều khâu của chuỗi công nghiệp - năng lượng sẽ được phát huy tốt hơn. Ngược lại, nếu các dự án vận hành rời rạc, thiếu phối hợp hoặc không gắn với mục tiêu dài hạn, nguồn lực đầu tư có thể bị phân tán và giá trị tạo ra khó tương xứng với tiềm năng. Mở rộng không gian tăng trưởng không chỉ là tìm kiếm thêm đối tác hay dự án, mà còn là nâng cao năng lực quản trị, phối hợp nội bộ và tối ưu hóa nguồn lực trên cơ sở lợi ích chung.

Đây cũng là phép thử đối với đội ngũ lãnh đạo, quản lý và người lao động PETROVIETNAM. Không gian hợp tác càng rộng, yêu cầu lựa chọn càng cao. Mỗi thỏa thuận cần được cụ thể hóa thành kế hoạch hành động với mục tiêu, lộ trình, nguồn lực và trách nhiệm rõ ràng. Mỗi dự án phải được đánh giá bằng những tiêu chí cụ thể về tiến độ, chất lượng, hiệu quả và đóng góp chiến lược. Việc phối hợp giữa các đơn vị cần vượt qua giới hạn lợi ích riêng lẻ để hướng tới hiệu quả chung của toàn Tập đoàn.

Với người lao động PETROVIETNAM, an toàn, kỷ luật và trách nhiệm nghề nghiệp luôn được đặt lên hàng đầu

Điều đó đòi hỏi tiếp tục nâng cao năng lực quản trị danh mục đầu tư, quản lý hợp đồng, công nghệ và rủi ro; đồng thời tăng cường khả năng làm việc trong môi trường quốc tế với các yêu cầu khắt khe về kỹ thuật, tài chính, pháp lý và vận hành. Quan trọng hơn, PETROVIETNAM phải hình thành cơ chế theo dõi, đánh giá và điều chỉnh kịp thời để bảo đảm các cam kết được chuyển hóa thành kết quả thực chất.

Với người lao động, những lựa chọn chiến lược chỉ tạo ra giá trị khi được hiện thực hóa tại từng dự án, nhà máy, công trình và đơn vị sản xuất. Công nghệ mới phải được tiếp nhận và làm chủ; quy trình vận hành cần được cải tiến; năng suất và chất lượng công việc phải được nâng cao, trong khi an toàn, kỷ luật và trách nhiệm nghề nghiệp luôn được đặt lên hàng đầu.

Cơ hội tiếp cận tri thức và phương thức làm việc tiên tiến cũng đặt ra yêu cầu học hỏi liên tục, nâng cao chuyên môn và thích ứng với những tiêu chuẩn mới. Không có thỏa thuận nào tự tạo ra năng lực cạnh tranh nếu thiếu đội ngũ đủ khả năng thực hiện; cũng không thể có tăng trưởng bền vững nếu nguồn vốn và công nghệ không được chuyển hóa thành hiệu quả trong hoạt động hằng ngày.

Kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống ngành Dầu khí là dịp tri ân những đóng góp của các thế hệ đi trước, đồng thời nhận diện trách nhiệm của thế hệ hôm nay trước những mục tiêu phát triển mới. Những giá trị được bồi đắp qua hành trình lịch sử là nền tảng quan trọng, nhưng không tự động bảo đảm vị thế trong tương lai. Hướng tới TOP 500, PETROVIETNAM cần tiếp tục phát triển về quy mô, đồng thời nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả sử dụng nguồn lực và sức cạnh tranh thực chất.

Các hoạt động đối ngoại gần đây đã mở rộng lựa chọn, tạo thêm cơ hội tiếp cận nguồn lực và đặt nền móng cho những hướng phát triển mới. Nhưng thước đo cuối cùng vẫn là khả năng biến cơ hội thành dự án, biến cam kết thành hành động và biến nguồn lực thành giá trị cụ thể.

Tiếp nối truyền thống 65 năm với “khát vọng toàn cầu” không chỉ nhắc nhớ về một giai đoạn mở đường trong lịch sử, mà còn gợi mở cách PETROVIETNAM bước vào tương lai: chủ động tìm hướng đi mới nhưng không chạy theo cơ hội bằng mọi giá; mở rộng quy mô nhưng phải gắn với hiệu quả; tiếp cận nguồn lực bên ngoài nhưng đồng thời củng cố năng lực nội tại.

Khai mở không gian tăng trưởng cho mục tiêu TOP 500 chính là tiếp nối tinh thần ấy bằng những lựa chọn có tầm nhìn, những liên kết có chiều sâu và năng lực thực thi đủ mạnh. Bởi vị thế của PETROVIETNAM trong tương lai không chỉ được quyết định bởi những cơ hội Tập đoàn nắm bắt hôm nay, mà còn bởi giá trị thực chất được tạo ra từ mỗi quyết định, mỗi dự án và nỗ lực của toàn thể người lao động.

Dư địa tăng trưởng của PETROVIETNAM không chỉ nằm trong từng hợp tác riêng lẻ, mà còn ở khả năng kết nối các lĩnh vực để tạo ra giá trị cộng hưởng.