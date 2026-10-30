PETROVIETNAM kết nối công nghệ và nguồn lực cho phát triển công nghiệp điện hạt nhân

Trong các ngày từ 27 đến 29/10 tại Hàn Quốc, đoàn công tác PETROVIETNAM do Thành viên HĐTV Phạm Tuấn Anh dẫn đầu đã tham dự Hội nghị và triển lãm quốc tế năng lượng và an toàn hạt nhân NES2026. Cùng tham gia đoàn công tác có Phó Tổng Giám đốc Cao Hoài Dương, đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn Tập đoàn.

Lãnh đạo PETROVIETNAM tham dự hội nghị.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã làm việc với Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc, Trường Sau đại học quốc tế về năng lượng hạt nhân (KINGS) và các doanh nghiệp xây lắp, chế tạo thiết bị. Đồng thời, đoàn công tác cũng tham quan cụm Nhà máy điện hạt nhân Saeul và Tổ hợp chế tạo thiết bị chính cho nhà máy điện của Doosan Enerbility tại Changwon.

Thành viên HĐTV Phạm Tuấn Anh trao đổi với các đối tác bên lề hội nghị

Chuyến công tác là bước tiếp nối các nội dung trao đổi tại Hội thảo “Nội địa hóa chuỗi cung ứng cho các dự án điện hạt nhân tại Việt Nam” do PETROVIETNAM tổ chức ngày 31/3/2026 tại Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh. Trong đó, mục tiêu của PETROVIETNAM trong giai đoạn tới là thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực, nghiên cứu công nghệ và nâng cao năng lực tham gia của doanh nghiệp trong nước vào chuỗi cung ứng công nghiệp năng lượng điện hạt nhân. Trên cơ sở đó, chương trình tại Hàn Quốc hướng tới tìm hiểu sâu hơn mô hình tổ chức, năng lực công nghệ và kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái công nghiệp điện hạt nhân của các quốc gia đã và đang phát triển điện hạt nhân như Hàn Quốc.

Tại NES 2026, đoàn công tác có cơ hội cập nhật các giải pháp công nghệ, xu hướng phát triển và yêu cầu an toàn trong ngành năng lượng hạt nhân; tìm hiểu chuỗi cung ứng thiết bị, dịch vụ kỹ thuật và các mô hình hợp tác quốc tế. Đây cũng là dịp kết nối với các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và tổ chức chuyên môn, phục vụ việc nghiên cứu, nâng cao năng lực và chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực cho việc triển khai Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2 trong thời gian tới.

Phó Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Cao Hoài Dương (thứ 4 từ phải sang) cùng các đối tác dự hội nghị.

Trong chương trình làm việc với Tập đoàn điện lực Hàn Quốc, PETROVIETNAM mong muốn tiếp tục thúc đẩy các nội dung hợp tác trên cơ sở những biên bản ghi nhớ đã ký, đặc biệt trong đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu các giải pháp công nghệ, quản lý dự án, vận hành, phát triển chuỗi cung ứng và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa đối với các dự án trong tương lai.

Lãnh đạo PETROVIETNAM làm việc với KEPCO.

Làm việc với KINGS, lãnh đạo PETROVIETNAM mong muốn tiếp tục mở rộng các chương trình đào tạo sau đại học, học bổng và bồi dưỡng chuyên sâu; tăng cường liên kết, chuyển giao tri thức, trao đổi giảng viên và chuyên gia với Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU), Trường Cao đẳng Dầu khí (PVCollege). Hướng hợp tác này nhằm từng bước hình thành đội ngũ có khả năng tiếp nhận công nghệ, quản lý và triển khai công việc theo các chuẩn mực của ngành. Đồng thời, việc kết nối đào tạo với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, phát triển năng lực chuyên môn trong hệ thống PETROVIETNAM.

Đoàn công tác làm việc với KINGS.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn PETROVIETNAM đã trực tiếp tham quan, khảo sát tại Nhà máy điện hạt nhân Saeul và Tổ hợp chế tạo thiết bị chính cho nhà máy điện của Doosan Enerbility tại Changwon để tìm hiểu thực tế về năng lực chế tạo thiết bị, thi công và vận hành các dự án điện hạt nhân của Hàn Quốc.

Tại Nhà máy Doosan Enerbility, nội dung quan tâm là mô hình tổ chức sản xuất, năng lực chế tạo cơ khí, kiểm soát chất lượng và sự phối hợp giữa cơ sở sản xuất chính với mạng lưới cung ứng. Tại Nhà máy Điện hạt nhân Saeul, đoàn tập trung tìm hiểu kinh nghiệm quản lý, vận hành, tổ chức nhân lực và bảo đảm an toàn nhà máy điện hạt nhân.

Đoàn công tác PETROVIETNAM làm việc với Công ty EPC.

Trong chương trình làm việc với 6 doanh nghiệp gồm Hyundai E&C, Samsung C&T, Doosan Enerbility, Daewoo E&C, GS E&C và DL E&C, PETROVIETNAM mong muốn tìm hiểu năng lực kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý thi công và mô hình phối hợp với nhà thầu địa phương tại các dự án quốc tế. Những trao đổi này hướng tới nhận diện các hạng mục mà doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia, cũng như yêu cầu cần đáp ứng về nhân lực, quy trình và hệ thống bảo đảm chất lượng.

Đoàn công tác họp tổ công tác về chuỗi cung ứng nội địa hóa điện hạt nhân.

Đoàn công tác tham quan Nhà máy Doosan Enerbility và Nhà máy Điện hạt nhân Saeul.

Trên nền tảng năng lực cơ khí, chế tạo, xây lắp và dịch vụ kỹ thuật đã tích lũy, PETROVIETNAM đang nghiên cứu khả năng kết nối hạ tầng, nguồn lực của các đơn vị trong Tập đoàn với chuỗi cung ứng của đối tác. Việc hợp tác cần gắn với đào tạo thực hành, hỗ trợ nâng cao tiêu chuẩn kỹ thuật và chuyển giao quy trình, tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước từng bước đảm nhận những phần việc phù hợp.

Thông qua chuyến công tác, PETROVIETNAM hướng tới làm rõ các cơ hội hợp tác có tính khả thi, gắn nghiên cứu công nghệ và phát triển nhân lực với nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Đây là cơ sở để Tập đoàn tiếp tục phát triển hệ sinh thái công nghiệp, nâng cao năng lực tham gia chuỗi giá trị năng lượng trong giai đoạn phát triển tới.