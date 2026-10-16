PETROVIETNAM-HSBC trao đổi cơ hội thu xếp vốn cho các dự án năng lượng

PETROVIETNAM và HSBC trao đổi cơ hội hợp tác, thu xếp vốn cho các dự án năng lượng trọng điểm.

Thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, đồng thời gửi lời cảm ơn HSBC đã luôn đồng hành trong nhiều năm qua, Phó Tổng giám đốc Cao Hoài Dương cho biết, PETROVIETNAM đang ưu tiên triển khai hai dự án quan trọng, với sự tham gia của HSBC trong vai trò ngân hàng điều phối, gồm: Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV và Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Trong dài hạn, PETROVIETNAM định hướng mở rộng đầu tư vào lĩnh vực phát điện, trọng tâm là các dự án điện khí LNG, điện gió ngoài khơi và điện gió trên bờ.

Bên cạnh đó, Tập đoàn đang chuẩn bị triển khai dự án điện hạt nhân, nghiên cứu công nghệ thu hồi, sử dụng và lưu trữ carbon (CCUS), hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin và các giải pháp giảm phát thải.

Để triển khai các dự án này, Tập đoàn dự kiến huy động nguồn vốn rất lớn từ các ngân hàng trong nước và quốc tế, các tổ chức tín dụng xuất khẩu cùng những định chế tài chính uy tín, trong đó có HSBC. Ông Cao Hoài Dương bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới HSBC tiếp tục đồng hành cùng PETROVIETNAM, đặc biệt trong việc thu xếp tài chính cho các dự án năng lượng trọng điểm.

Về phía HSBC, ông Michael Roberts cho biết, ngân hàng có kinh nghiệm thu xếp vốn cho nhiều dự án năng lượng, trong đó có các dự án điện gió ngoài khơi tại châu Á và dự án điện hạt nhân tại Vương quốc Anh. Theo ông, điện hạt nhân đang được nhiều quốc gia quan tâm trong bối cảnh nhu cầu điện ngày càng gia tăng, đặc biệt từ các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Tổng giám đốc HSBC khẳng định, thời gian tới, HSBC sẵn sàng ưu tiên thu xếp vốn cho các dự án điện gió ngoài khơi, điện mặt trời, điện khí LNG, CCUS và điện hạt nhân của PETROVIETNAM. Đây là những lĩnh vực hai bên có thể tìm kiếm cơ hội hợp tác phù hợp, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam.