Petrovietnam hợp tác về năng lượng, thúc đẩy Dự án xuất khẩu điện Việt Nam - Malaysia - Singapore

Thúc đẩy kết nối lưới điện Việt Nam - Malaysia - Singapore

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Singapore, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường cùng lãnh đạo Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã làm việc với đại diện Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS), Tenaga Nasional Berhad (TNB) của Malaysia và Sembcorp (Singapore), nhằm rà soát tiến độ Dự án xuất khẩu điện năng lượng tái tạo Việt Nam - Malaysia - Singapore (VMS).

Cuộc làm việc tập trung đánh giá kết quả thực hiện các nội dung đã thống nhất, tiến độ chuẩn bị khảo sát, kế hoạch nội địa hóa và các thủ tục liên quan đến cơ quan quản lý năng lượng Singapore.

Lãnh đạo Petrovietnam làm việc với các đối tác Sembcorp, TNB và Petronas. Ảnh: Petrotimes

Dự án VMS hướng tới phát triển kết nối lưới điện giữa Việt Nam, Malaysia và Singapore, góp phần thúc đẩy trao đổi điện năng lượng tái tạo xuyên biên giới và tăng cường liên kết hạ tầng năng lượng trong khu vực.

Theo thông tin từ Petrovietnam, các bên đã hoàn tất hồ sơ đề xuất đưa VMS vào danh sách dự án ưu tiên trong khuôn khổ Lưới điện ASEAN (ASEAN Power Grid) và gửi Trung tâm Năng lượng ASEAN. Tại Malaysia, TNB cùng các đối tác đang chuẩn bị những thủ tục cần thiết phục vụ quá trình triển khai.

Đối với công tác khảo sát, PTSC đang thúc đẩy thủ tục cấp phép và các gói hợp đồng phục vụ quyết định đầu tư cuối cùng (FID) giai đoạn 1. Doanh nghiệp đã chuẩn bị thiết bị đo gió bằng công nghệ laser (LiDAR) và đội tàu chuyên dụng, sẵn sàng khảo sát thực địa sau khi được cấp phép.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường và Tổng Giám đốc PTSC Trần Hồ Bắc, cùng đại diện Sembcorp, TNB và Petronas. Ảnh: Petrotimes

Bên cạnh các thủ tục pháp lý, công tác chuẩn bị chuỗi cung ứng cũng được các đối tác xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt, việc sớm làm việc với nhà cung cấp các thiết bị có thời gian chế tạo dài như hệ thống truyền tải điện một chiều cao áp (HVDC), cáp ngầm và tuabin gió được xem là yếu tố quan trọng để kiểm soát chi phí và tiến độ dự án.

Các bên thống nhất thành lập nhóm chuyên gia cấp cao và tổ chức hội thảo chuyên sâu về chiến lược nội địa hóa, quản lý các hạng mục cung ứng dài hạn. Đồng thời, tiếp tục phối hợp hoàn thiện hồ sơ, đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý năng lượng Singapore để thúc đẩy các bước triển khai tiếp theo.

Mở rộng hợp tác công nghệ lọc hóa dầu, hóa chất và năng lượng xanh

Cũng trong chuyến công tác tại Singapore, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường cùng lãnh đạo Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) và Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo - Phú Mỹ) đã làm việc với Tập đoàn Topsoe (Đan Mạch), trao đổi khả năng mở rộng hợp tác công nghệ trong lĩnh vực lọc hóa dầu, hóa chất và phát triển các sản phẩm năng lượng mới.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường trao đổi với lãnh đạo Topsoe. Ảnh: Petrotimes

Trên cơ sở quan hệ hợp tác trong lĩnh vực phân bón, Petrovietnam và Topsoe thảo luận khả năng ứng dụng công nghệ tại các cơ sở sản xuất hiện có, tận dụng hạ tầng, hệ thống phụ trợ và nguồn nguyên liệu sẵn có để phát triển các dự án tích hợp, nâng cao hiệu quả đầu tư.

Một trong những nội dung được trao đổi là khả năng ứng dụng công nghệ axit sulfuric từ khí ẩm (Wet gas Sulfuric Acid - WSA) của Topsoe. Công nghệ này cho phép xử lý khí chứa các hợp chất lưu huỳnh, đồng thời thu hồi axit sulfuric có giá trị thương mại, mở ra khả năng ứng dụng trong hoạt động lọc hóa dầu.

Petrovietnam hợp tác và đề nghị Topsoe tiếp tục hoàn thiện giải pháp công nghệ, bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, môi trường và hiệu quả kinh tế.

TGĐ Petrovietnam Lê Mạnh Cường tặng quà lưu niệm lãnh đạo Topsoe. Ảnh: Petrotimes

Hai bên cũng thảo luận định hướng phát triển dự án amoniac phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu, trong đó việc hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật và thương mại là cơ sở để xem xét những bước tiếp theo.

Đối với lĩnh vực năng lượng xanh, Petrovietnam và Topsoe trao đổi khả năng phát triển công nghệ chuyển đổi điện năng thành nhiên liệu và hóa chất; sản xuất hydro xanh, amoniac xanh, methanol xanh, nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) và diesel tái tạo.

Thông qua các cuộc làm việc tại Singapore, Petrovietnam hợp tác với các đối tác tiếp tục tập trung vào việc hoàn thiện thủ tục, chuẩn bị điều kiện kỹ thuật, chủ động chuỗi cung ứng và lựa chọn giải pháp công nghệ phù hợp, tạo cơ sở thúc đẩy các dự án hợp tác năng lượng và phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.