Đây là hoạt động thường niên được duy trì nhiều năm qua. Cuộc hội ngộ năm nay thêm phần ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2026).

Đón tiếp các thế hệ nguyên lãnh đạo và cán bộ hưu trí có đồng chí Lê Ngọc Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Lê Mạnh Cường - Tổng Giám đốc Tập đoàn; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐTV, Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, các ban chuyên môn Tập đoàn.

Cuộc hội ngộ thường niên mang dấu ấn lịch sử 65 năm

Đã thành thông lệ đẹp đẽ hằng năm, dù diễn ra vào dịp đón Xuân mới hay ngày tri ân Người cao tuổi 1/10, ngôi nhà chung PETROVIETNAM luôn rộng mở đón các thế hệ đi trước trở về. Năm nay, trong không khí hướng tới mốc 65 năm truyền thống, buổi gặp mặt quy tụ đông đảo các thế hệ từng gắn bó với cơ quan Tập đoàn từ những ngày đầu thành lập Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam cho tới các giai đoạn phát triển về sau với hơn 300 cán bộ hưu trí, trong đó có nhiều đồng chí nguyên lãnh đạo Tập đoàn, các cán bộ lão thành đã dành phần lớn cuộc đời công tác, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Dầu khí Việt Nam.

Ngay từ đầu giờ chiều, khu vực đón tiếp đã rộn rã tiếng cười nói. Nhiều bác tuổi đã cao, đi lại không còn nhanh nhẹn nhưng vẫn có mặt từ sớm để gặp lại đồng nghiệp cũ. Những cái bắt tay thật chặt, những câu hỏi thăm sức khỏe rôm rả khiến không khí trở nên gần gũi, thân tình. Có những người đã nhiều năm không gặp, nay nhận ra nhau qua giọng nói, nụ cười quen thuộc. Những câu chuyện về đồng nghiệp cũ, về một thời cùng làm việc, vượt qua khó khăn trên những công trình, dự án dầu khí lại được nhắc nhớ. Trong không khí ấy, khoảng cách của thời gian dường như được thu hẹp, chỉ còn lại tình cảm gắn bó giữa những người từng chung một mái nhà PETROVIETNAM.

Chủ tịch HĐTV PETROVIETNAM Lê Ngọc Sơn thăm hỏi, động viên các cán bộ hưu trí, thể hiện tình cảm trân trọng và sự tri ân của thế hệ lãnh đạo hôm nay đối với những người đã đóng góp cho sự phát triển của ngành dầu khí.

Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường thăm hỏi các cán bộ hưu trí tại buổi gặp mặt tri ân nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam.

Đồng chí Trần Quang Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PETROVIETNAM trò chuyện, lắng nghe những chia sẻ và ôn lại kỷ niệm cùng các cán bộ hưu trí tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Nguyễn Văn Mậu - Thành viên HĐTV PETROVIETNAM trao đổi, chia sẻ những câu chuyện và kỷ niệm gắn bó với các thế hệ cán bộ, người lao động dầu khí.

Tại hai điểm cầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn ân cần đón tiếp, thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các cán bộ hưu trí. Những lời hỏi han giản dị, những cuộc trò chuyện thân tình đã thể hiện sự trân trọng của thế hệ hôm nay đối với những người đi trước, đồng thời tiếp tục bồi đắp nét đẹp văn hóa nghĩa tình được gìn giữ qua nhiều thế hệ người dầu khí.

Các thế hệ cán bộ hưu trí PETROVIETNAM gặp gỡ, ôn lại những kỷ niệm trong không khí thân tình.

Tri ân cội nguồn - Vững bước tương lai

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PETROVIETNAM Lê Ngọc Sơn bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn đối với những đóng góp của các thế hệ nguyên lãnh đạo và cán bộ hưu trí trong suốt quá trình xây dựng, phát triển Tập đoàn. Đồng chí khẳng định, thành quả và vị thế của PETROVIETNAM hôm nay được gây dựng từ chính nền móng tâm huyết, trí tuệ và sự cống hiến của các thế hệ đi trước. Di sản quý báu ấy còn là bản lĩnh tiên phong, tinh thần đoàn kết, kỷ luật và những giá trị văn hóa cốt lõi "Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình".

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PETROVIETNAM Lê Ngọc Sơn phát biểu tri ân các thế hệ nguyên lãnh đạo và cán bộ hưu trí.

Thông tin về kết quả hoạt động, Chủ tịch HĐTV PETROVIETNAM Lê Ngọc Sơn cho biết, sau 10 tháng năm 2026, tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 1,33 triệu tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm trước 3 tháng; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 152,3 nghìn tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. PETROVIETNAM tiếp tục giữ vị trí thứ 11 trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026, dẫn đầu các doanh nghiệp Việt Nam.

Trên nền tảng truyền thống 65 năm, đồng chí khẳng định, PETROVIETNAM sẽ tiếp tục phát huy tinh thần "Tiên phong - Vượt trội - Bền vững - Toàn cầu", đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng, hướng tới mục tiêu gia nhập Top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới trước năm 2030. Đồng thời, Tập đoàn sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống cán bộ hưu trí, gìn giữ đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và phát huy nét đẹp văn hóa nghĩa tình dầu khí.

Đồng chí Hoàng Xuân Hùng, nguyên Ủy viên HĐQT, Trưởng ban Liên lạc Hưu trí Tập đoàn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thay mặt các cán bộ hưu trí, đồng chí Hoàng Xuân Hùng, nguyên Ủy viên HĐQT, Trưởng ban Liên lạc Hưu trí Tập đoàn bày tỏ niềm xúc động khi tròn 50 năm gắn bó với ngành từ những ngày đầu thành lập Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam, được chứng kiến hành trình 65 năm vượt qua bao thăng trầm, sóng gió để PETROVIETNAM vươn mình thành tập đoàn kinh tế - kỹ thuật hàng đầu đất nước. Đồng thời, đồng chí cảm ơn Tập đoàn và các tổ chức đoàn thể luôn chăm lo chu đáo, giữ gìn nét đẹp "Văn hóa Nghĩa tình dầu khí" ấm áp qua nhiều năm.

Lãnh đạo PETROVIETNAM tặng hoa tri ân đến các cán bộ lão thành.

Đồng chí Hoàng Xuân Hùng bày tỏ tin tưởng rằng, với nền tảng truyền thống vững chắc cùng bản lĩnh và trí tuệ của đội ngũ lãnh đạo, người lao động, PETROVIETNAM sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hiện thực hóa khát vọng vươn tầm quốc tế, xứng đáng với sự kỳ vọng của các thế hệ đi trước.

Khắc sâu đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"

Bên cạnh phần nghi thức trang trọng, những cuộc trò chuyện chân tình đã mang lại nhiều cảm xúc cho người tham dự. Nhiều cán bộ hưu trí chia sẻ rằng dù đã nghỉ công tác nhiều năm, các bác vẫn thường xuyên theo dõi tin tức của Tập đoàn, vui mừng trước từng dự án mới hoàn thành hay những bước tiến của Tập đoàn trong lĩnh vực công nghiệp - năng lượng.

GS.TSKH Hồ Sĩ Thoảng - nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam) phát biểu, ôn lại những dấu mốc đáng nhớ trong hành trình xây dựng và phát triển ngành Dầu khí, đồng thời chia sẻ tình cảm dành cho PETROVIETNAM.

Từ điểm cầu TP Hồ Chí Minh, GS.TSKH Hồ Sĩ Thoảng, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, bày tỏ sự xúc động và đánh giá cao việc Tập đoàn duy trì hoạt động gặp mặt, tri ân các thế hệ đi trước, qua đó mang lại niềm vui, sự phấn khởi và củng cố niềm tin cho đội ngũ cán bộ hưu trí.

Nhắc về những ngày đầu xây dựng ngành Dầu khí, GS.TSKH Hồ Sĩ Thoảng bày tỏ sự trân trọng sâu sắc đối với thế hệ cán bộ tiên phong. Trong bối cảnh chiến tranh ác liệt, đất nước còn muôn vàn gian khó và đội ngũ kỹ sư chuyên ngành gần như chưa có, chính sự cống hiến bền bỉ, ý chí kiên cường cùng tinh thần vượt khó của những con người ấy đã đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của ngành Dầu khí Việt Nam hôm nay.

GS.TSKH Hồ Sĩ Thoảng cũng bày tỏ niềm vui mừng khi những thành tựu của PETROVIETNAM ngày càng được lan tỏa rộng rãi, giúp các thế hệ cán bộ hưu trí luôn dõi theo và tự hào về bước trưởng thành của Tập đoàn. Qua đó, ông gửi gắm niềm tin rằng Ban lãnh đạo cùng hơn 60.000 người lao động PETROVIETNAM sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, trí tuệ và tinh thần đổi mới sáng tạo. Đây chính là động lực để Tập đoàn giữ vững vị thế hàng đầu trong nước, từng bước vươn tầm gia nhập nhóm các doanh nghiệp năng lượng hàng đầu thế giới, xứng đáng với kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và các thế hệ đi trước.

Trò chuyện với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, nguyên Chủ tịch đầu tiên của Công đoàn Dầu khí Việt Nam (nay là Công đoàn PETROVIETNAM), không giấu được sự xúc động khi nhớ lại những ngày đầu đặt nền móng xây dựng tổ chức Công đoàn. Khi ấy, tâm nguyện lớn nhất của đồng chí là chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng và tạo dựng chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người lao động.

Đặc biệt, xuất phát từ nỗi trăn trở dành cho những cán bộ đã cống hiến cả cuộc đời cho ngành, đồng chí đã góp phần thành lập Ban Liên lạc Hưu trí. Hoạt động ý nghĩa này không chỉ thể hiện sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tri ân các thế hệ đi trước, mà còn tiếp thêm niềm tin và động lực cho đội ngũ đang công tác hôm nay.

Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, nguyên Chủ tịch đầu tiên của Công đoàn Dầu khí Việt Nam xúc động nhớ lại những ngày đầu xây dựng tổ chức Công đoàn, đồng thời thành lập Ban Liên lạc Hưu trí, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” với các thế hệ đi trước và tạo niềm tin, động lực cho các thế hệ đang công tác.

Buổi gặp mặt khép lại trong không khí đầm ấm, thắm tình đồng nghiệp. Sự trân trọng dành cho quá khứ và sự gắn kết giữa các thế hệ tiếp tục là điểm tựa văn hóa bền vững của người lao động PETROVIETNAM trên chặng đường phát triển mới.