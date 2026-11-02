Petrovietnam góp phần xây dựng hạ tầng chiến lược quốc gia

Giá trị vượt ra ngoài những công trình năng lượng

Đóng góp của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) vào hạ tầng chiến lược quốc gia không chỉ thể hiện qua các công trình năng lượng, mà còn ở nền tảng công nghiệp, năng lực công nghệ và kinh nghiệm quản trị được tích lũy qua quá trình phát triển.

Từ tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí đến hệ thống đường ống, công trình khí, nhà máy điện, cơ sở lọc hóa dầu, sản xuất phân bón và dịch vụ kỹ thuật, Tập đoàn từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng có sự liên kết giữa nhiều khâu của chuỗi giá trị.

Hệ thống này vừa phục vụ nhu cầu năng lượng, nguyên liệu của nền kinh tế, vừa tạo điều kiện phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ liên quan. Khí thiên nhiên có thể trở thành nhiên liệu phát điện, nguyên liệu sản xuất phân bón và các sản phẩm công nghiệp. Dầu thô được đưa vào chuỗi chế biến để tạo ra những sản phẩm phục vụ thị trường.

Khi các mắt xích được tổ chức thành chuỗi liên kết, hiệu quả đầu tư không chỉ được đo bằng sản lượng của từng dự án, mà còn ở khả năng cung cấp đầu vào ổn định cho sản xuất, tạo thị trường cho doanh nghiệp phụ trợ và mở rộng việc làm cho lao động kỹ thuật.

Cùng với công trình vật chất, quá trình xây dựng và vận hành hệ thống năng lượng còn giúp tích lũy năng lực kỹ thuật, phát triển đội ngũ kỹ sư, chuyên gia và người lao động có chuyên môn sâu.

Đặc biệt, các dự án dầu khí ngoài khơi đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao, quy trình an toàn nghiêm ngặt và khả năng phối hợp nhiều lực lượng. Quá trình triển khai góp phần tích lũy kinh nghiệm trong khảo sát, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng.

Những năng lực này tạo cơ sở để doanh nghiệp trong nước tham gia các lĩnh vực công nghiệp có yêu cầu tương tự, từ công trình biển, cơ khí chế tạo đến dịch vụ kỹ thuật và các dự án năng lượng mới.

Từ nền tảng trong nước đến hội nhập quốc tế

Hợp tác quốc tế gắn liền với quá trình phát triển của Petrovietnam. Việc tiếp cận nguồn vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý và thị trường quốc tế tạo điều kiện để Tập đoàn triển khai những hoạt động có yêu cầu kỹ thuật và quy mô vượt quá khả năng ban đầu.

Tuy nhiên, giá trị lâu dài của hội nhập không chỉ dừng ở tiếp nhận công nghệ hoặc sử dụng dịch vụ từ bên ngoài, mà quan trọng hơn là chuyển hóa kinh nghiệm hợp tác thành năng lực nội tại.

Khi kỹ sư, chuyên gia và doanh nghiệp dịch vụ trong nước tham gia sâu hơn vào thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng, mỗi dự án không chỉ mang lại hiệu quả đầu tư mà còn góp phần nâng cao năng lực của hệ sinh thái công nghiệp.

Trên nền tảng đã tích lũy, Petrovietnam hướng tới nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống hiện hữu, đồng thời tăng cường liên kết giữa năng lượng, công nghiệp chế biến, dịch vụ kỹ thuật và logistics.

Phát triển các trung tâm công nghiệp - năng lượng tích hợp là một hướng đi nhằm kết nối cơ sở sản xuất, hệ thống cung ứng năng lượng, hạ tầng dùng chung và dịch vụ hỗ trợ. Qua đó, tối ưu hóa nguồn lực, giảm chi phí và tạo điều kiện hình thành những chuỗi giá trị có sức cạnh tranh.

Để mô hình này phát huy hiệu quả, hạ tầng vật chất cần được phát triển đồng bộ với công nghệ và năng lực quản trị. Cảng, kho chứa, đường ống, nhà máy và các công trình năng lượng cần được kết nối với hệ thống dữ liệu, phương thức điều hành phù hợp và đội ngũ nhân lực đáp ứng yêu cầu.

Bên cạnh đó, hợp tác quốc tế cần gắn với mục tiêu nâng cao năng lực trong nước, phát triển nhân lực, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp phụ trợ và gia tăng mức độ tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng.

Hạ tầng chiến lược không chỉ là tập hợp các công trình phục vụ nhu cầu thiết yếu, mà còn là tổng hòa các điều kiện vật chất, công nghệ, công nghiệp và quản trị giúp nền kinh tế duy trì hoạt động, nâng cao năng lực tự chủ và tạo dư địa cho những ngành sản xuất mới.

Quá trình phát triển của Petrovietnam đã góp phần hình thành nhiều cấu phần của nền tảng đó. Phát huy hiệu quả năng lực công nghiệp, công nghệ, nhân lực và quản trị được tích lũy sẽ là yếu tố quan trọng để Tập đoàn tiếp tục đóng góp vào năng lực tự chủ và sức cạnh tranh dài hạn của nền kinh tế Việt Nam.