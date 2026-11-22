Cảng chuyên dụng, Liên hiệp lọc hóa dầu Nghi Sơn (Ảnh: NSRP)

Tuy nhiên, nhiều dự án còn ở bước nghiên cứu, hoàn thiện thủ tục và lựa chọn nhà đầu tư.

HỆ SINH THÁI PETROVIETNAM ĐÓNG GÓP LỚN CHO KINH TẾ THANH HÓA

Tại hội nghị mới đây ở Hà Nội, UBND tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) rà soát việc thực hiện thỏa thuận hợp tác, đồng thời thống nhất các nhiệm vụ để thúc đẩy dự án đầu tư trên địa bàn. Trọng tâm được đặt vào việc tăng cường phối hợp, xử lý những công việc còn chậm và chuyển các định hướng hợp tác thành dự án cụ thể.

Tại Thanh Hóa, 12 đơn vị thuộc hệ sinh thái Petrovietnam hoạt động trong các lĩnh vực lọc hóa dầu, dịch vụ kỹ thuật, xây dựng, kinh doanh xăng dầu, phân bón, ngân hàng và bảo hiểm. Trong 10 tháng năm 2026, các đơn vị này đạt tổng doanh thu 251.300 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 22.480 tỷ đồng. Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vận hành với công suất bình quân 10 tháng đạt 121%, đáp ứng khoảng 40% nhu cầu xăng dầu trong nước.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng, Chủ tịch PVN Lê Ngọc Sơn và đối tác Nhật Bản kí biên bản hợp tác dự án thu gom, giảm phát thải Carbon. (Ảnh: Sở Ngoại vụ Thanh Hóa)

Đóng góp của Petrovietnam còn thể hiện qua việc làm và an sinh xã hội. Các đơn vị của Tập đoàn tạo việc làm cho gần 2.500 lao động trên địa bàn. Giai đoạn 2020–2025, Petrovietnam và các đơn vị thành viên hỗ trợ Thanh Hóa 334 tỷ đồng, trong đó có kinh phí xây dựng 96 nhà Đại đoàn kết, 17 trường học và 13 bệnh viện. Đây là nền tảng để hai bên mở rộng hợp tác, với Khu kinh tế Nghi Sơn là địa bàn trọng điểm.

DANH MỤC 133.000 TỶ ĐỒNG TẬP TRUNG VÀO CHUỖI CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG

Trong 5 năm tới, Petrovietnam dự kiến bố trí khoảng 133.000 tỷ đồng cho các nhóm lĩnh vực đầu tư tại Nghi Sơn, gồm cảng và logistics; dự trữ, tồn chứa dầu thô; lọc hóa dầu và hóa chất; phân phối xăng dầu. Danh mục này hướng đến phát triển các mắt xích liên kết quanh Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, khai thác tốt hơn hạ tầng hiện có và mở rộng hoạt động công nghiệp phụ trợ.

Lễ kí kết thỏa thuận hợp tác giữa PVN và tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: PVN)

Dự án kho dầu thô dự trữ quốc gia kết hợp tồn chứa thương mại được tỉnh xác định là ưu tiên hàng đầu. Trước đó, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Thanh Hóa năm 2026, Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác khảo sát địa điểm dự kiến xây kho quy mô khoảng 1 triệu tấn, trên diện tích 60 ha tại phường Hải Bình. Việc hình thành kho dự trữ được đặt trong yêu cầu tăng năng lực bảo đảm an ninh năng lượng và hỗ trợ nguồn nguyên liệu cho hoạt động lọc hóa dầu.

Bên cạnh kho dầu, danh mục trao đổi giữa hai bên có 11 dự án hóa chất sau lọc dầu, trong đó có sản xuất axit sulfuric, dung dịch amoniac, carbon black, thu hồi hydro và sản xuất hydrogen peroxide. Các dự án cảng biển, cảng cạn, dịch vụ dầu khí và logistics cũng được xem xét. Mức vốn 133.000 tỷ đồng là quy mô đầu tư dự kiến cho các nhóm dự án; không phải toàn bộ dự án đã được phê duyệt hoặc đã có quyết định đầu tư.

THÁO GỠ THỦ TỤC ĐỂ ĐƯA ĐỊNH HƯỚNG THÀNH DỰ ÁN CỤ THỂ

Sau hơn chín tháng thực hiện thỏa thuận hợp tác ký đầu tháng 2/2026, kho dầu thô tại Nghi Sơn đã được đưa vào quy hoạch và xác định là dự án trọng điểm quốc gia ưu tiên đầu tư; danh mục hóa chất sau lọc dầu được mở rộng lên 11 dự án. Dự án Cảng và dịch vụ dầu khí tổng hợp Nghi Sơn đã tiến gần bước hoàn thiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Tuy vậy, một số việc còn chậm, gồm xác định quy mô và nhu cầu đất của một số dự án, lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án hóa chất và quyết toán chi phí giải phóng mặt bằng. Đây là những khâu có ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chuẩn bị đầu tư, bố trí mặt bằng và khả năng triển khai đồng bộ các hạng mục trong khu vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng làm việc với Công ty TNHH Kho ngầm xăng dầu Dầu khí Việt Nam (Ảnh: Xuân Nghĩa(

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đề nghị Petrovietnam sớm khảo sát để thống nhất ranh giới kho dầu, phối hợp kiến nghị Trung ương ban hành cơ chế cần thiết và làm việc với Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn về khả năng sử dụng chung hạ tầng tiếp nhận dầu thô. Tỉnh cam kết cập nhật quy hoạch, chủ động giải phóng mặt bằng khi có ranh giới dự án, phân công lãnh đạo theo dõi từng dự án và rút ngắn thời gian xử lý thủ tục thuộc thẩm quyền.

Đối với các dự án hóa chất, tỉnh đề nghị Petrovietnam phối hợp thúc đẩy NSRP và các bên góp vốn sớm lựa chọn nhà đầu tư, ưu tiên dự án đã sẵn sàng và doanh nghiệp có năng lực tài chính. Hai bên cũng thống nhất duy trì cơ chế phối hợp, rà soát tiến độ định kỳ. Tiến độ xử lý các điểm nghẽn và mức độ chuyển hóa danh mục dự kiến thành dự án đủ điều kiện triển khai sẽ là thước đo quan trọng của chương trình hợp tác.

Với lĩnh vực phân phối, Thanh Hóa ủng hộ PVOIL mở rộng kho Nghi Sơn, hợp tác với Petrolimex và phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu, đồng thời yêu cầu bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, minh bạch và tôn trọng quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp.

Tỉnh cũng đề nghị nghiên cứu đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp số 6 và Khu A đồng bộ với dự án kho dầu thô. Các nội dung này sẽ cần được cụ thể hóa qua quy hoạch, thủ tục đầu tư và kế hoạch triển khai của từng nhà đầu tư.