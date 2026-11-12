PETROVIETNAM đồng hành cùng Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II năm 2026

Ngày 11/11, UBND TP Cần Thơ phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp báo thông tin về Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II năm 2026.

Sự kiện mang chủ đề “Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế”, dự kiến diễn ra từ ngày 22 đến 25/11 tại Công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, TP Cần Thơ.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Trương Cảnh Tuyến, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh, cây lúa và hạt gạo đã gắn bó sâu sắc với lịch sử, văn hóa và đời sống dân tộc Việt Nam, không chỉ bảo đảm sinh kế, an ninh lương thực mà còn kết tinh công sức, trí tuệ và sự cần cù, sáng tạo của người nông dân.

Họp báo thông tin về Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II năm 2026.

Từ một quốc gia từng gặp nhiều khó khăn về lương thực, Việt Nam nay đã vươn lên trở thành một trong những quốc gia sản xuất, xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Trong đó, Đồng bằng sông Cửu Long giữ vai trò là vùng sản xuất lúa gạo chủ lực của cả nước.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ khẳng định, với vị trí trung tâm vùng cùng lợi thế về sản xuất nông nghiệp, chế biến, logistics và khoa học công nghệ, việc đăng cai Festival là niềm vinh dự đồng thời là trách nhiệm để thành phố phát huy vai trò kết nối, thúc đẩy hợp tác cho ngành hàng lúa gạo.

Đồng chí Trương Cảnh Tuyến, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Theo đó, Festival quy tụ hơn 500 gian hàng với chuỗi hoạt động quy mô, phong phú như: Lễ khai mạc, không gian triển lãm “Con đường lúa gạo - Từ quá khứ đến tương lai”, khu vực trình diễn máy móc nông nghiệp hiện đại, cùng các diễn đàn xúc tiến đầu tư, hội thảo khoa học và hoạt động trải nghiệm du lịch sinh thái đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

PETROVIETNAM góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia

Hưởng ứng sự kiện mang tầm vóc quốc tế, PETROVIETNAM tham gia đồng hành, tài trợ quảng bá truyền thông và trưng bày triển lãm tại Festival.

Việc tham gia sự kiện cũng là dịp để PETROVIETNAM và các đơn vị trong hệ sinh thái giới thiệu những thành tựu, dấu ấn tiêu biểu trong hành trình 65 năm truyền thống ngành Dầu khí và hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển của Tập đoàn. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế và những đóng góp quan trọng đối với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói chung, đặc biệt là vai trò trong việc thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp, góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia.

Gian hàng triển lãm của PETROVIETNAM tại Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II năm 2026.

Đồng hành cùng chuỗi hoạt động tại sự kiện, PETROVIETNAM và các đơn vị thành viên gồm Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ), Tổng công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) tài trợ tổng kinh phí 5 tỷ đồng.

Bên cạnh sự hỗ trợ về nguồn lực, PETROVIETNAM và các đơn vị sẽ tham gia một gian hàng triển lãm quy mô 70m² với thiết kế hiện đại, mang đậm dấu ấn nhận diện thương hiệu Tập đoàn. Gian hàng gồm khu vực giới thiệu chung của Tập đoàn và khu vực trưng bày các mô hình, sản phẩm đặc trưng phục vụ hoạt động nông nghiệp của các đơn vị thành viên như BSR, PV GAS, PVOIL, PVFCCo - Phú Mỹ, PVCFC và PVPGB.

Thông qua việc đồng hành cùng Festival, PETROVIETNAM và các đơn vị thành viên một lần nữa thể hiện trách nhiệm và sự gắn bó với sự phát triển bền vững của nông nghiệp Việt Nam.