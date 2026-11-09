Petrovietnam định hướng hợp tác với các đối tác Nhật Bản để cùng làm chủ công nghệ lõi

Chủ tịch Petrovietnam Lê Ngọc Sơn phát biểu tại Diễn đàn công tư về hợp tác kinh tế và khoa học công nghệ Việt Nam – Nhật Bản.. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trong chương trình thăm chính thức Nhật Bản, sáng 9/11, tại thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Diễn đàn công tư về hợp tác kinh tế và khoa học công nghệ Việt Nam - Nhật Bản với chủ đề: "Đồng sáng tạo công nghệ, đồng kiến tạo chuỗi giá trị tương lai".

Tại diễn đàn, Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) Lê Ngọc Sơn cho biết định hướng phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác Nhật Bản trong giai đoạn tới chính là hợp tác chuyển giao và cùng làm chủ công nghệ lõi, nâng cao năng lực, trên tinh thần đôi bên cùng thắng.

Diễn đàn do Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp tổ chức với sự tham dự của đại diện các Bộ, ngành cùng đông đảo doanh nghiệp của hai nước.

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Petrovietnam Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh, Petrovietnam là một trong những doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên có hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí. Những kết quả và bài học tích lũy hơn 30 năm qua thông qua các dự án chung đã tạo dựng niềm tin để hai bên tiến tới chuyển giao, cùng làm chủ công nghệ lõi và nâng cao năng lực trên cơ sở cùng có lợi.

Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn là một ví dụ về vai trò của hợp tác Việt Nam – Nhật Bản đối với an ninh cung ứng năng lượng. Theo ông Lê Ngọc Sơn, dự án có sự tham gia của Petrovietnam, Idemitsu Kosan, Mitsui Chemicals và đối tác Kuwait, đáp ứng khoảng 40% nhu cầu xăng dầu của Việt Nam. Khi nguồn cung bị gián đoạn trong năm 2026, Petrovietnam đã phối hợp với các đối tác dự án tìm kiếm nguồn dầu thô bổ sung cho nhà máy. Ông cũng ghi nhận sáng kiến POWERR Asia do Chính phủ Nhật Bản đề xuất nhằm hỗ trợ các đối tác trong khu vực.

Diễn đàn với chủ đề: "Đồng sáng tạo công nghệ, đồng kiến tạo chuỗi giá trị tương lai". Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ở lĩnh vực dầu khí, LNG và lọc hóa dầu, thỏa thuận giữa Petrovietnam và Mitsui & Co. mở rộng phạm vi hợp tác sang kho nổi chứa và tái hóa khí LNG (FSRU), dịch vụ kỹ thuật đường ống và chuyển đổi số. Các nội dung này gắn hợp tác về nguồn cung với hạ tầng và dịch vụ kỹ thuật trong chuỗi khí.

Trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu phục vụ công nghiệp bán dẫn, Petrovietnam và Sumitomo Chemical sẽ cùng nghiên cứu, phát triển hóa chất siêu tinh khiết và vật liệu tiên tiến. Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) hợp tác với Marubeni Innovexis để phát triển thị trường và chuỗi cung ứng. Hai hướng hợp tác kết nối nghiên cứu sản phẩm với phát triển đầu ra, tạo cơ hội để Petrovietnam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ cao.

Về năng lượng mới và giảm phát thải, bản ghi nhớ giữa Petrovietnam, tỉnh Thanh Hóa và JOGMEC hướng tới phát triển chuỗi giá trị thu giữ, lưu trữ CO₂ tại Khu kinh tế Nghi Sơn. Viện Dầu khí Việt Nam và Viện Nghiên cứu Mitsubishi sẽ cùng nghiên cứu hydro, pin nhiên liệu và các giải pháp giảm phát thải. Chủ tịch Petrovietnam cũng bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác với các đối tác Nhật Bản sang điện gió ngoài khơi và địa nhiệt, trong đó địa nhiệt đã được hai bên trao đổi ở cấp lãnh đạo.

Petrovietnam mong muốn cùng các đối tác Nhật Bản tăng cường hợp tác công nghệ, kết nối chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị công nghiệp – năng lượng. “Với Petrovietnam, đồng sáng tạo công nghệ nghĩa là mỗi dự án hợp tác phải để lại năng lực: công nghệ được làm chủ, sản phẩm được làm tại Việt Nam và lợi ích được chia sẻ cho cả hai bên” – Chủ tịch Petrovietnam Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh.