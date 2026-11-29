Petrovietnam dẫn dắt, kết nối hệ sinh thái công nghiệp – năng lượng quốc gia
Hình thành các trung tâm công nghiệp – năng lượng không chỉ là gia tăng công suất sản xuất, mà quan trọng hơn là tổ chức được hệ sinh thái liên kết, huy động hiệu quả các nguồn lực và tạo giá trị gia tăng cho nền kinh tế. Trong đó, các doanh nghiệp trụ cột như Petrovietnam được kỳ vọng giữ vai trò dẫn dắt, kết nối các mắt xích trong chuỗi công nghiệp – năng lượng quốc gia.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/petrovietnam-dan-dat-ket-noi-he-sinh-thai-cong-nghiep-nang-luong-quoc-gia-246261129113409172.htm