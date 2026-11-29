Đồng USD vừa trải qua một tuần đầy thăng trầm dù vẫn khép lại tuần qua với mức tăng khoảng 0,25%. Do mối quan hệ của đồng USD với thị trường chứng khoán là khá phức tạp khi đồng tiền này vừa đóng vai trò là tài sản trú ẩn an toàn, vừa là thước đo cho sức mạnh của kinh tế Mỹ. Chính yếu tố này, cộng thêm kỳ vọng Fed tăng lãi suất, sẽ tiếp tục chi phối diễn biến đồng USD trong tuần tới.