PETROVIETNAM cùng VNABC, CJCC lan tỏa giá trị văn hóa doanh nghiệp từ những địa chỉ lịch sử ngành dầu khí

Văn hóa doanh nghiệp không chỉ được thể hiện qua những quy tắc ứng xử, chuẩn mực làm việc hay các hoạt động phong trào, mà còn được hun đúc từ lịch sử hình thành, những dấu mốc phát triển và tinh thần cống hiến của nhiều thế hệ người lao động. Với PETROVIETNAM, với 65 năm truyền thống đã góp phần quan trọng tạo nên bản sắc, sức mạnh nội sinh và nền tảng tinh thần để Tập đoàn vững bước trên hành trình phát triển.

Đoàn tham quan và nghe những câu chuyện về giếng khoan GK-61 tại Khu lưu niệm Công trình khai thác dầu khí đầu tiên tại Việt Nam

Tại Khu lưu niệm Công trình khai thác dầu khí đầu tiên tại Việt Nam (xã Đồng Châu, tỉnh Hưng Yên), các thành viên trong đoàn tìm hiểu về những dấu mốc quan trọng trong hành trình xây dựng và phát triển ngành dầu khí nước nhà. Đằng sau mỗi công trình, mỗi thành tựu là sự nỗ lực, trí tuệ, tinh thần lao động sáng tạo và ý chí vượt khó của các thế hệ cán bộ, kỹ sư, người lao động qua các thời kỳ. Những giá trị ấy không chỉ làm nên lịch sử của ngành mà còn trở thành di sản tinh thần quý báu, góp phần hình thành bản lĩnh và cốt cách của người lao động PETROVIETNAM.

Cán bộ PETROVIETNAM giới thiệu đến đoàn công tác các tư liệu lịch sử về ngành dầu khí.

Đối với một doanh nghiệp có bề dày lịch sử và hoạt động trong lĩnh vực năng lượng đặc thù như PETROVIETNAM, văn hóa doanh nghiệp càng có ý nghĩa quan trọng. Đó là sự kết tinh của tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng chinh phục những giới hạn mới, cùng trách nhiệm đối với đất nước và cộng đồng. Những giá trị này được truyền nối qua các thế hệ, trở thành điểm tựa để người lao động vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ và cùng hướng tới mục tiêu phát triển chung.

Đoàn công tác tham quan các kỷ vật tại Khu lưu niệm Dầu khí Đồng bằng sông Hồng.

Tiếp đó, tại Khu lưu niệm Dầu khí Đồng bằng sông Hồng (phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên), đoàn công tác tìm hiểu những dấu ấn của hoạt động dầu khí tại khu vực, qua đó có thêm góc nhìn về quá trình lao động, cống hiến và xây dựng ngành. Việc gìn giữ những địa chỉ lịch sử như vậy không đơn thuần là bảo tồn tư liệu hay những dấu tích của một thời kỳ, mà còn là cách lưu giữ ký ức tập thể, nuôi dưỡng niềm tự hào nghề nghiệp và bồi đắp sự gắn kết giữa các thế hệ người lao động.

Đây cũng là cách thiết thực để đưa văn hóa doanh nghiệp từ những giá trị được xác lập thành những trải nghiệm cụ thể. Qua những câu chuyện chân thực về con người và công trình, các giá trị truyền thống trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận và lan tỏa sâu rộng. Từ đó, mỗi cán bộ, người lao động hiểu rõ hơn về chặng đường đã qua, ý thức được trách nhiệm kế thừa, gìn giữ và phát huy những giá trị mà các thế hệ đi trước đã vun đắp.

Ông Vũ Ngoạn Hợp (áo xanh), Phó Chủ tịch VNABC nhận định, việc tìm hiểu các địa chỉ lịch sử ngành dầu khí giúp gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa doanh nghiệp.

Ông Vũ Ngoạn Hợp, Phó Chủ tịch VNABC nhận định, việc tìm hiểu các địa chỉ lịch sử ngành dầu khí là hoạt động thiết thực nhằm gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa doanh nghiệp. Những dấu mốc lịch sử và truyền thống của PETROVIETNAM không chỉ phản ánh tinh thần lao động, sáng tạo, ý chí vượt khó của các thế hệ đi trước mà còn là nguồn lực tinh thần quý báu, góp phần bồi đắp niềm tự hào, tăng cường sự gắn kết trong đội ngũ người lao động. Ông nhấn mạnh, việc kế thừa và chuyển hóa những giá trị truyền thống thành hành động cụ thể trong quản trị, ứng xử và hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ góp phần xây dựng bản sắc riêng, tạo nền tảng cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

Có thể nói, chuyến thăm đã tạo cơ hội để PETROVIETNAM, VNABC và CJCC trao đổi, chia sẻ góc nhìn về vai trò của văn hóa trong quản trị và phát triển doanh nghiệp. Trong bối cảnh doanh nghiệp phải thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh, văn hóa không chỉ góp phần định hình bản sắc mà còn tạo dựng niềm tin, củng cố sự đồng thuận nội bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm và thúc đẩy năng lực đổi mới. Một nền văn hóa doanh nghiệp vững chắc cần được hình thành từ những giá trị cốt lõi nhất quán, được cụ thể hóa trong hành động và được duy trì bằng sự gương mẫu, trách nhiệm của mỗi cá nhân.

Các địa chỉ lịch sử ngành dầu khí trở thành không gian kết nối các thế hệ, bồi đắp niềm tự hào và khơi dậy trách nhiệm đối với tương lai.

Với VNABC và CJCC, hoạt động tìm hiểu thực tế tại các địa chỉ lịch sử ngành dầu khí góp phần mở rộng góc nhìn về cách thức bảo tồn và phát huy văn hóa doanh nghiệp từ chính những giá trị lịch sử, truyền thống của tổ chức. Sự kết nối giữa doanh nghiệp, các tổ chức phát triển văn hóa doanh nghiệp và đội ngũ báo chí có ý nghĩa thiết thực trong việc phát hiện, chia sẻ và lan tỏa những mô hình, cách làm hiệu quả; đồng thời góp phần đưa các giá trị văn hóa tốt đẹp đến gần hơn với cộng đồng.

Thông qua chuyến đi, các địa chỉ lịch sử ngành dầu khí không chỉ là nơi lưu giữ ký ức về chặng đường đã qua, mà còn trở thành không gian kết nối các thế hệ, bồi đắp niềm tự hào và khơi dậy trách nhiệm đối với tương lai. Đó cũng là thông điệp quan trọng trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại PETROVIETNAM: trân trọng lịch sử để hiểu rõ cội nguồn, gìn giữ truyền thống để củng cố bản sắc và phát huy các giá trị cốt lõi để tạo động lực cho phát triển bền vững.

Đoàn công tác tại các khu lưu niệm.

Trong hành trình chuyển dịch và phát triển theo định hướng tập đoàn công nghiệp - năng lượng quốc gia, việc kế thừa những giá trị truyền thống, đồng thời làm giàu bản sắc văn hóa doanh nghiệp sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng để PETROVIETNAM củng cố sức mạnh nội sinh, nâng cao năng lực thích ứng và khẳng định trách nhiệm với đất nước. Văn hóa không chỉ là dấu ấn của quá khứ mà còn là nguồn lực cho hiện tại và động lực cho tương lai của Tập đoàn.