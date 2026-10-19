PETROVIETNAM công bố quyết định thành lập các Đảng bộ bộ phận PVU và PVCollege

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Đỗ Chí Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn; cùng đại diện lãnh đạo các ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy Tập đoàn, các ban chuyên môn và Văn phòng Tập đoàn.

Về phía hai nhà trường có sự tham dự của đồng chí Phan Minh Quốc Bình, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng PVU; đồng chí Ngô Xuân Hưng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng PVCollege; cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành, lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm và đông đảo cán bộ, đảng viên, giảng viên của hai nhà trường.

Quang cảnh chung tại buổi làm việc.

Buổi lễ công bố quyết định thành lập hai Đảng bộ bộ phận là dấu mốc chuyển mình ý nghĩa của hai nhà trường. Sự kiện không chỉ ghi nhận những đóng góp to lớn mà còn khẳng định vai trò, trách nhiệm của hai cơ sở trong sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực lõi cho Tập đoàn.

Đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn nhấn mạnh: Theo nguyên tắc của Đảng, tổ chức đảng luôn phải song hành và đồng bộ với tổ chức chuyên môn. Việc thành lập các Đảng bộ bộ phận mới lần này dựa trên cơ sở kết thúc hoạt động của Đảng bộ Nghiên cứu khoa học và Đào tạo trước đây, để tổ chức, tái lập gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn và địa bàn hoạt động, bảo đảm sự thông suốt, tối ưu hóa hoạt động của các đơn vị nghiên cứu và đào tạo trong toàn Tập đoàn.

Đồng chí Trần Quang Dũng khẳng định, quá trình chuẩn bị đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo sát sao, đưa các Đảng bộ về chuẩn hóa. Việc thành lập này nằm trong xu thế vận động liên tục của Đảng, hướng tới mục tiêu chiến lược của Tập đoàn đến năm 2030: trở thành tập đoàn năng lượng hàng đầu, xây dựng đội ngũ lao động tiêu chuẩn với phương châm "Một đội ngũ - Một mục tiêu", trong đó cán bộ, đảng viên là hạt nhân nòng cốt để đưa Đảng bộ Tập đoàn phát triển bền vững và vươn tầm quốc tế.

Đồng chí Bùi Quốc Sơn công bố quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận và chỉ định nhân sự Ban Chấp hành cho Đảng bộ bộ phận PVU và PVCollege nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Quốc Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức Đảng ủy, Trưởng ban Quản trị Nguồn nhân lực Tập đoàn đã công bố các quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận và chỉ định nhân sự Ban Chấp hành cho Đảng bộ bộ phận hai trường nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Đảng bộ bộ phận PVU gồm 3 chi bộ với 52 đảng viên; Ban Chấp hành gồm 5 đồng chí, đồng chí Phan Minh Quốc Bình giữ chức Bí thư Đảng ủy bộ phận, đồng chí Lê Quốc Phong giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy bộ phận.

Đồng chí Trần Quang Dũng và đồng chí Đỗ Chí Thanh trao các quyết định cho Đảng bộ bộ phận PVU.

Đảng bộ bộ phận PVCollege gồm 3 chi bộ với 74 đảng viên; Ban Chấp hành gồm 7 đồng chí, đồng chí Ngô Xuân Hưng giữ chức Bí thư Đảng ủy bộ phận, đồng chí Lương Quốc Kông giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy bộ phận.

Đồng chí Trần Quang Dũng và đồng chí Đỗ Chí Thanh trao các quyết định cho Đảng bộ bộ phận PVCollege.

Lãnh đạo Tập đoàn đề nghị Ban Chấp hành hai nhà trường khẩn trương ổn định tổ chức, ban hành quy chế làm việc, đẩy mạnh liên kết doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng định hướng chuyển dịch năng lượng của Tập đoàn đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Ở phạm vi toàn PETROVIETNAM, việc kiện toàn 3 tổ chức đảng trong khối nghiên cứu khoa học và đào tạo được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của hệ thống Đảng bộ Tập đoàn: tổ chức đảng phù hợp hơn với hệ thống quản trị đơn vị, rõ trách nhiệm, thông suốt trong chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ.

Đồng thời, việc phân định đầu mối lãnh đạo tại từng đơn vị không làm giảm yêu cầu phối hợp chung, mà tạo cơ sở để VPI, PVU và PVCollege phát huy thế mạnh bổ trợ lẫn nhau trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo đại học, đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực phục vụ chiến lược chuyển dịch năng lượng của Tập đoàn.

Đồng chí Phan Minh Quốc Bình, Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng PVU phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phan Minh Quốc Bình, Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng PVU gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ PETROVIETNAM đã luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát và đồng hành cùng nhà trường. Đồng chí khẳng định: "Chúng tôi sẽ tiếp tục kiên định với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học với thực tiễn sản xuất kinh doanh của PETROVIETNAM; góp phần thực hiện thành công các chiến lược phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Tập đoàn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng ủy Tập đoàn".

Đồng chí Ngô Xuân Hưng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng PVCollege phát biểu nhận nhiệm vụ.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận PVCollege phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Ngô Xuân Hưng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường bày tỏ niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn của tập thể PVCollege. Đồng chí cam kết: "Toàn thể Ban Chấp hành sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Nhà trường sẽ lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần xây dựng PVCollege phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Tập đoàn trong giai đoạn mới".

Lãnh đạo Tập đoàn chúc mừng Đảng bộ bộ phận PVU.

Lãnh đạo Tập đoàn chúc mừng Đảng bộ bộ phận PVCollege.

Buổi lễ khép lại trong không khí phấn khởi, đoàn kết và tin tưởng, mở ra chặng đường phát triển mới đầy hứa hẹn cho PVU, PVCollege và sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực của PETROVIETNAM.