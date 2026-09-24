Petrovietnam chính thức vận hành Hệ thống Cơ sở dữ liệu điện và năng lượng tái tạo

Petrovietnam và Viettel Solutions thực hiện nghi thức chính thức đưa Hệ thống Cơ sở dữ liệu lĩnh vực điện và năng lượng tái tạo vào vận hành. Ảnh: Petrovietnam

Ngày 24/9, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) công bố vận hành chính thức Hệ thống Cơ sở dữ liệu lĩnh vực điện và năng lượng tái tạo.

Đây là bước tiến mới trong xây dựng nền tảng dữ liệu tập trung, phục vụ quản trị, điều hành và thúc đẩy chuyển đổi số tại Petrovietnam theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và 4 là một trong những động lực tăng trưởng của Petrovietnam trong năm 2026. Ảnh: Petrovietnam

*Hình thành kho dữ liệu tập trung

Dự án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu lĩnh vực điện và năng lượng tái tạo của Petrovietnam” được triển khai trên cơ sở thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy và Quyết định của Tổng Giám đốc Tập đoàn về Lộ trình Chuyển đổi số Petrovietnam giai đoạn 2022 - 2026. Ngày 8/4/2025, Petrovietnam và Viettel ký hợp đồng triển khai Dự án.

Trước khi hệ thống được xây dựng, dữ liệu vận hành tại các nhà máy còn nằm trên nhiều hệ thống khác nhau, việc tổng hợp một số báo cáo vẫn thực hiện thủ công. Yêu cầu đặt ra là hình thành một nền tảng có khả năng kết nối dữ liệu xuyên suốt từ nhà máy, đơn vị thành viên đến Công ty mẹ, qua đó từng bước chuyển phương thức quản trị từ phân tán sang tập trung, từ tổng hợp thủ công sang tự động hóa và ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Petrovietnam hiện đang quản lý, vận hành 12 nhà máy điện với tổng công suất lắp đặt 8.249 MW, chiếm khoảng 9% tổng công suất nguồn điện của hệ thống điện quốc gia. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, giám sát và điều hành các nhà máy điện của Tập đoàn.

Sau hơn một năm triển khai, với sự phối hợp của các ban chuyên môn Petrovietnam, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), Chi nhánh Phát điện Dầu khí (PVPGB), các nhà máy điện và Viettel, Dự án đã hoàn thành khối lượng công việc theo hợp đồng. Hệ thống máy chủ, kết nối bảo mật giữa Công ty mẹ với các đơn vị, nhà máy điện được thiết lập; đồng thời hoàn thành kiểm thử hiệu năng, an toàn thông tin, kiểm thử chấp nhận người dùng và đào tạo, chuyển giao công nghệ cho đội ngũ vận hành.

Đáng chú ý, sau quá trình triển khai, hệ thống đã hình thành kho dữ liệu tập trung, kết nối 1.685 mác dữ liệu thời gian thực từ 6 nhà máy điện lớn; tự động hóa thu thập 455 chỉ tiêu, gồm 114 chỉ tiêu điện khí, 253 chỉ tiêu điện than và 88 chỉ tiêu quản trị. Qua đó, thời gian tổng hợp một số báo cáo phục vụ điều hành được rút ngắn từ vài ngày xuống còn vài giờ, tạo điều kiện để lãnh đạo các cấp tiếp cận thông tin nhanh hơn, trực quan hơn.

Hệ thống đã hoàn thành 7/7 phân hệ, kết nối dữ liệu từ các nhà máy điện PV Power, PVPGB về Tập đoàn; hỗ trợ giám sát vận hành theo thời gian thực, tự động hóa báo cáo quản lý, theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh, thị trường điện, giá thành, định mức kinh tế - kỹ thuật, nhiên liệu và vật tư tồn kho.

Trong quá trình điều hành, người dùng có thể theo dõi trực quan vị trí, trạng thái và công suất phát thực tế của từng tổ máy, sản lượng lũy kế; đi sâu vào các thông số vận hành, môi trường, nhiên liệu và tình trạng thiết bị. Các dữ liệu được tổ chức thành hệ thống Dashboard (bảng điều khiển kỹ thuật số), hỗ trợ theo dõi từ bức tranh tổng thể đến từng nhà máy.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Điện và Năng lượng tái tạo Petrovietnam Nghiêm Xuân Hoàng cho biết, kết quả quan trọng của Dự án là hình thành được kho dữ liệu tập trung, tạo kết nối xuyên suốt từ Tập đoàn đến các đơn vị và nhà máy điện. Đáng chú ý, trước thời điểm công bố chính thức, hệ thống đã được đưa vào chạy thực tế ổn định trong khoảng 2-3 tháng, không phát sinh sự cố lớn.

Theo ông Nghiêm Xuân Hoàng, mục tiêu cốt lõi của hệ thống không dừng ở việc tập hợp dữ liệu, mà hướng tới thay đổi phương thức quản trị từ phân tán sang tập trung, từ thủ công sang tự động giám sát và từng bước ra quyết định dựa trên dữ liệu. Để đạt được kết quả này là sự phối hợp, nỗ lực của đội ngũ kỹ sư Viettel Solutions, PV Power, PVPGB và các nhà máy trong suốt quá trình triển khai.

Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Phan Tử Giang phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Petrovietnam

* Tối ưu vận hành và nâng chất lượng ra quyết định

Đánh giá việc đưa hệ thống vào vận hành là bước quan trọng trong quá trình xây dựng nền tảng quản trị dựa trên dữ liệu đối với lĩnh vực điện và năng lượng tái tạo – một trong những lĩnh vực quan trọng trong chiến lược phát triển của Tập đoàn, gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Phan Tử Giang nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, một nền tảng dữ liệu tập trung, chuẩn xác, được cập nhật theo thời gian thực có ý nghĩa thiết thực đối với công tác quản trị, điều hành và tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để hệ thống thực sự phát huy hiệu quả sau khi vận hành chính thức, Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam giao các đơn vị tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, dữ liệu phải bảo đảm tiêu chí “đúng – đủ – sạch – sống”, được cập nhật đầy đủ, chính xác và kịp thời. Các đơn vị cần khai thác hiệu quả Dashboard và báo cáo phục vụ giám sát, phân tích, lập kế hoạch, ra quyết định; duy trì hệ thống vận hành liên tục, ổn định, bảo đảm an toàn thông tin; đồng thời Petrovietnam và Viettel tiếp tục phối hợp trong quá trình vận hành, bảo hành, hoàn thiện và nâng cấp hệ thống.

Phó Tổng Giám đốc Viettel Solutions Nguyễn Chí Thanh cam kết tiếp tục đồng hành cùng Petrovietnam trong quá trình vận hành, hoàn thiện hệ thống trong giai đoạn 2. Ảnh: Petrovietnam

Khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Petrovietnam trong vận hành, hoàn thiện hệ thống, xây dựng các quy trình quản trị và nghiệp vụ để nền tảng dữ liệu từng bước trở thành công cụ phục vụ công việc thường xuyên, đại diện đơn vị triển khai-Phó Tổng Giám đốc Viettel Solutions Nguyễn Chí Thanh cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Petrovietnam trong quá trình vận hành, hoàn thiện hệ thống trong giai đoạn 2.

Trong giai đoạn tiếp theo, hai bên định hướng mở rộng kết nối dữ liệu trực tiếp từ các đơn vị, nhà máy còn lại, đồng thời nghiên cứu khai thác dữ liệu theo chiều sâu. Một trong những hướng được đề xuất là thí điểm ứng dụng Bản sao số (Digital Twin) trên từng tổ máy, làm cơ sở đánh giá hiệu quả trước khi xem xét nhân rộng.

Về phía Petrovietnam, định hướng tiếp theo là tiếp tục hoàn thiện hệ thống theo mô hình quản trị dữ liệu tập trung, mở rộng kết nối các đơn vị và nhà máy điện, tăng cường ứng dụng các công cụ phân tích, dự báo và trí tuệ nhân tạo. Qua đó, Tập đoàn hướng tới xây dựng nền tảng dữ liệu số toàn diện cho lĩnh vực điện và năng lượng tái tạo, hỗ trợ giám sát, dự báo, tối ưu vận hành và nâng cao chất lượng ra quyết định.

Việc đưa hệ thống vào vận hành chính thức mở ra giai đoạn mới trong khai thác và sử dụng dữ liệu lĩnh vực điện của Petrovietnam. Từ nền tảng dữ liệu tập trung, Tập đoàn có thêm công cụ để nâng cao năng lực giám sát, phân tích và điều hành; từng bước chuyển dữ liệu từ nguồn thông tin phục vụ báo cáo thành nguồn lực trực tiếp hỗ trợ quản trị, tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh và quá trình chuyển dịch năng lượng.