Petrovietnam, Ao Vua đưa văn hóa thành lợi thế cạnh tranh

Tại tọa đàm “Đưa Khung hành động 9-4-2 vào thực tiễn - Giải pháp và hành động”, trong khuôn khổ diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026 diễn ra chiều 8/11, các diễn giả đã chia sẻ kinh nghiệm xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ thực tiễn hoạt động.

Văn hóa tạo sức bền cho doanh nghiệp

Chia sẻ về kinh nghiệm xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Petrovietnam, ông Cao Hoài Dương - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, cho rằng cốt cách doanh nghiệp được thể hiện rõ nhất trong những thời điểm khó khăn. Với Petrovietnam, bốn giá trị cốt lõi gồm: khát vọng, trí tuệ, chuyên nghiệp và nghĩa tình đã trở thành điểm tựa trong quá trình vượt qua nhiều biến động.

Trong đại dịch COVID-19, có thời điểm giá dầu xuống mức âm. Những biến động địa chính trị cũng đứt gãy chuỗi cung ứng và đặt nền kinh tế trước nguy cơ thiếu xăng dầu. Chính trong những giai đoạn đó, các giá trị văn hóa đã phát huy tác dụng.

“Khát vọng không chỉ là hướng tới những thành tích lớn lao mà còn là không lùi bước trước khó khăn. Trí tuệ được thể hiện qua sự sáng tạo, ứng dụng công nghệ; chuyên nghiệp là giữ vững kỷ cương, kỷ luật và hiệu quả. Còn nghĩa tình thể hiện từ sự gắn kết nội bộ đến trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và người dân”, ông Dương chia sẻ.

Ở lĩnh vực du lịch, ông Trần Văn Tâm - Tổng Giám đốc Công ty CP Sài Gòn - Đà Lạt nhìn nhận văn hóa kinh doanh là nguồn năng lượng nội sinh, quyết định sức mạnh và khả năng phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

Chiến lược định hướng tăng trưởng, trong khi văn hóa tạo nền tảng để doanh nghiệp duy trì sự gắn kết, củng cố niềm tin và phát triển lâu dài. Khi người đứng đầu lấy chữ tâm, chữ tín và tinh thần trách nhiệm làm nguyên tắc điều hành, đồng thời chú trọng đào tạo người lao động, chia sẻ các giá trị chung, văn hóa sẽ trở thành mạch kết nối nội bộ, tạo dựng niềm tin với khách hàng và uy tín thương hiệu.

Các diễn giả tham gia tọa đàm.

Với doanh nghiệp du lịch tại Đà Lạt, văn hóa còn gắn với trách nhiệm gìn giữ và lan tỏa bản sắc địa phương.

Doanh nghiệp không chỉ cung cấp dịch vụ mà còn góp phần giới thiệu, lan tỏa văn hóa địa phương thông qua âm nhạc, nghệ thuật, ẩm thực, sản phẩm thủ công và những câu chuyện bản địa.

Cùng nhấn mạnh vai trò của con người, ông Nguyễn Mạnh Thản - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Ao Vua, cho rằng người lao động là nguồn lực quan trọng nhất của doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp cần quan tâm đào tạo, giáo dục, động viên và chăm lo cả đời sống tinh thần lẫn thể chất, tạo điều kiện để người lao động tiến bộ.

Người đứng đầu muốn xây dựng văn hóa doanh nghiệp cần có lòng nhân ái, tri thức để giải quyết các vấn đề trong sản xuất, kinh doanh và tinh thần gương mẫu. “Nếu người đứng đầu không gương mẫu thì không thể xây dựng được văn hóa doanh nghiệp. Khi lời nói và hành động không thống nhất, người lao động sẽ mất niềm tin vào lãnh đạo”, ông nhấn mạnh.

Văn hóa góp phần nâng giá trị thương hiệu

Từ góc độ xúc tiến thương mại, ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, cho rằng văn hóa có mối liên hệ chặt chẽ với thương hiệu và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Ông dẫn ví dụ về hai chiếc áo có độ bền tương đương, trong đó sản phẩm của thương hiệu Việt có giá khoảng 40-50 USD, còn sản phẩm của một thương hiệu nổi tiếng quốc tế có giá 400-500 USD.

Sự khác biệt này không chỉ nằm ở thương hiệu mà còn có thể đến từ việc đáp ứng các tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội và môi trường trong sản xuất, từ sử dụng bông hữu cơ, hạn chế hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật đến bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, quyền lợi chính đáng của người lao động. Bên cạnh đó là các tiêu chí về thương mại công bằng, thu nhập tương xứng với sức lao động và cam kết giao hàng đúng hạn.

Những yếu tố này góp phần tạo dựng niềm tin của người tiêu dùng, đồng thời gắn với uy tín của quốc gia nơi thương hiệu ra đời. Các tiêu chuẩn như ESG, thương mại công bằng hay Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) cũng cho thấy những giá trị về trách nhiệm, môi trường và con người ngày càng được cụ thể hóa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Từ những kinh nghiệm thực tiễn, các diễn giả cho rằng văn hóa cần được chuyển hóa thành những chuẩn mực và hành động cụ thể, thay vì dừng ở khẩu hiệu. Đây cũng là định hướng của Khung hành động phát triển Văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026-2035 được Ban tổ chức công bố tại diễn đàn.

Khung hành động được xây dựng theo cấu trúc 9-4-2, gồm 9 cấu phần cung cấp nền tảng và công cụ thực thi, 4 chương trình tổ chức hành động và 2 đề án định hướng phát triển. Trong đó, các cấu phần đáng chú ý gồm Bộ giá trị Văn hóa kinh doanh Việt Nam, Bộ đo Văn hóa kinh doanh doanh nghiệp, Chỉ số niềm tin, Hộ chiếu Văn hóa kinh doanh và Sách trắng Văn hóa kinh doanh.

Bốn chương trình hành động tập trung vào doanh nghiệp thực hành và tạo giá trị; địa phương phát triển hệ sinh thái; doanh nhân Việt Nam toàn cầu cùng hành động; xây dựng và vận hành Liên minh chiến lược.

Với định hướng xuyên suốt là chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế, Khung hành động đặt mục tiêu kết nối các sáng kiến, nguồn lực và chủ thể, đưa văn hóa kinh doanh trở thành nền tảng cho doanh nghiệp phát triển bền vững, đồng thời góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế thương hiệu Việt Nam.