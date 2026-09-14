PETROSETCO trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Việc kiện toàn ban lãnh đạo là minh chứng cho cam kết của PETROSETCO trong việc củng cố hệ thống quản trị, phát huy tối đa lợi thế cạnh tranh cốt lõi, đồng thời chuẩn bị nền tảng nguồn lực vững chắc cho những mục tiêu phát triển mới trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Quang Trung được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc PETROSETCO.

Với năng lực chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thương mại và Dịch vụ cung ứng, ông Nguyễn Quang Trung được tin tưởng sẽ đồng hành cùng ban lãnh đạo PETROSETCO nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu hóa mạng lưới đối tác và hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng dài hạn.