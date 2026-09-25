Petrosetco (PET): VietinBank Capital bán ra 7,25 triệu cổ phiếu khi thị giá tăng vọt

VietinBank Capital giảm sở hữu sau chuỗi gom hàng và đà tăng giá 33,5%

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý Quỹ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, viết tắt là VietinBank Capital, vừa công bố báo cáo kết quả giao dịch lượng lớn cổ phiếu tại Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí. Theo đó, tổ chức này đã thực hiện bán ra 7,25 triệu cổ phiếu PET vào ngày 24/9. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của quỹ đầu tư này tại Petrosetco giảm từ mức 19% xuống còn 14,31% vốn điều lệ.

Giao dịch thoái bớt vốn diễn ra ngay sau giai đoạn tổ chức này liên tục mua gom lượng lớn cổ phiếu trên thị trường. Cụ thể, vào ngày 4/6, VietinBank Capital đã chi ra khoảng 495,55 tỷ đồng để sở hữu 9,35 triệu cổ phiếu PET, qua đó nâng tỷ lệ nắm giữ từ 4,69% lên 13,45% vốn điều lệ và chính thức trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp. Đến ngày 22/7, tổ chức này tiếp tục mua thêm 5,9 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 17,26% và ngày 29/7 tiếp tục giải ngân mua thêm 2,69 triệu đơn vị để chạm mốc sở hữu 19% vốn.

Thời điểm quỹ ngoại và các tổ chức tiến hành mua vào trong giai đoạn từ ngày 4/6 đến ngày 29/7, thị giá cổ phiếu PET dao động trong khoảng từ 33.000 đồng đến 38.000 đồng cho mỗi cổ phiếu. Đến phiên giao dịch thực hiện bán ra ngày 24/9, cổ phiếu PET đã đóng cửa ở mức 45.000 đồng cho mỗi cổ phiếu. Thống kê biến động thị trường cho thấy, tính từ ngày 12/6 đến ngày 24/9, cổ phiếu này đã ghi nhận mức tăng trưởng 33,5%, đi từ mức 33.720 đồng lên mốc 45.000 đồng cho mỗi cổ phiếu.

Lợi nhuận bán niên tăng trưởng 91,9%, hoàn thành hơn 61% kế hoạch năm

Cùng với những diễn biến sôi động về mặt giao dịch cổ phiếu, hoạt động kinh doanh cốt lõi của Petrosetco trong nửa đầu năm 2026 cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực. Theo báo cáo tài chính, lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp mang về doanh thu thuần đạt 13.080,1 tỷ đồng, tăng 49,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức 196,48 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 91,9% so với cùng kỳ năm 2025. Hiệu quả kinh doanh của công ty được củng cố khi biên lợi nhuận gộp cải thiện từ mức 4,5% lên 5,8%.

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, các cổ đông của Petrosetco đã biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh cho cả năm 2026 với mục tiêu tổng doanh thu đạt 23.000 tỷ đồng, tăng 5% so với năm trước. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế được phê duyệt ở mức 318,4 tỷ đồng, dự kiến giảm 9% so với kết quả thực hiện của năm 2025.

Với mức lợi nhuận sau thuế đạt 196,48 tỷ đồng sau 2 quý đầu năm, Petrosetco đã hoàn thành được 61,7% chỉ tiêu lợi nhuận của cả năm 2026. Tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận bán niên tích cực tạo nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp trong việc hoàn thành và hướng tới vượt các chỉ tiêu kinh doanh được giao.