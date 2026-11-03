Petrosetco đối mặt áp lực dòng tiền, chi phí lãi vay tăng 73%

Tổng công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, mã chứng khoán: PET) ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực trong 9 tháng năm 2026, với doanh thu thuần đạt hơn 20.348 tỷ đồng, tăng 43,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, phía sau mức tăng trưởng này, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tiếp tục âm gần 1.500 tỷ đồng, còn chi phí lãi vay tăng hơn 73%, lên gần 340 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, riêng quý III, Petrosetco đạt doanh thu thuần khoảng 7.267,9 tỷ đồng, tăng 28,6% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận gộp đạt khoảng 1.198 tỷ đồng, tăng 78,5%. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 4,72% lên 5,89%, cho thấy hiệu quả kinh doanh ở khâu tạo lợi nhuận gộp có sự chuyển biến.

Petrosetco tăng trưởng lợi nhuận, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.500 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 305,6 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt khoảng 210 tỷ đồng, tăng 12,1%.

Dù vậy, tốc độ tăng lợi nhuận vẫn thấp hơn đáng kể so với doanh thu. Một trong những yếu tố ảnh hưởng là sự gia tăng của chi phí hoạt động, đặc biệt là chi phí tài chính. Trong 9 tháng, doanh thu hoạt động tài chính của PET đạt 263,5 tỷ đồng, giảm 19,2%, trong khi chi phí tài chính tăng gần gấp đôi, lên 410,3 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý trong báo cáo tài chính của Petrosetco nằm ở sự chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và dòng tiền thực tế. Dù ghi nhận hơn 305 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, doanh nghiệp lại có dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 1.492,6 tỷ đồng trong 9 tháng, sâu hơn mức âm 1.323 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, biến động các khoản phải thu làm giảm dòng tiền khoảng 826,2 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng khiến dòng tiền giảm thêm 286,8 tỷ đồng, trong khi các khoản phải trả giảm làm giảm khoảng 438 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp đã chi khoảng 339,5 tỷ đồng trả lãi vay và 73,2 tỷ đồng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Như vậy, phần vốn bị hấp thụ tại các khoản phải thu, hàng tồn kho và việc thanh toán các nghĩa vụ trong kỳ là những yếu tố chính khiến dòng tiền kinh doanh âm sâu.

Tại ngày 30/9/2026, tổng các khoản phải thu ngắn hạn của Petrosetco đạt khoảng 5.410 tỷ đồng, trong đó phải thu khách hàng chiếm hơn 4.127 tỷ đồng. Khoản trả trước cho người bán cũng lên tới 1.211 tỷ đồng. So với đầu năm, quy mô phải thu ngắn hạn tăng khoảng 17,8%.

Trong khi đó, hàng tồn kho đạt gần 1.963 tỷ đồng, tăng khoảng 17,1% so với đầu năm. Dự phòng phải thu khó đòi của doanh nghiệp ở mức 326,8 tỷ đồng, còn dự phòng giảm giá hàng tồn kho đạt 64,5 tỷ đồng.

Áp lực dòng tiền còn đi kèm với chi phí sử dụng vốn gia tăng. Trong 9 tháng năm 2026, chi phí lãi vay của Petrosetco đạt khoảng 339,5 tỷ đồng, tăng 73,2% so với mức 196,1 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi ngày, doanh nghiệp phát sinh hơn 1,2 tỷ đồng chi phí lãi vay.

Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính chỉ đạt 263,5 tỷ đồng, giảm khoảng 19,2%. Chênh lệch giữa doanh thu và chi phí tài chính theo đó chuyển từ mức dương 120,1 tỷ đồng trong cùng kỳ năm trước sang âm khoảng 146,8 tỷ đồng trong 9 tháng năm nay. Diễn biến này khiến chi phí tài chính trở thành một trong những yếu tố gây sức ép lên lợi nhuận của doanh nghiệp.

Tại ngày 30/9/2026, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của Petrosetco đạt gần 6.944,7 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 7.055,2 tỷ đồng hồi đầu năm. Dù dư nợ có xu hướng giảm, quy mô vay ngắn hạn vẫn ở mức lớn trong khi dòng tiền kinh doanh chưa được cải thiện.

Tổng tài sản của doanh nghiệp tại cuối tháng 9 đạt khoảng 13.165 tỷ đồng, tổng nợ phải trả là 10.228,5 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu đạt 2.936,7 tỷ đồng. Tương ứng, hệ số tổng nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu ở mức khoảng 3,48 lần. Tuy nhiên, tổng nợ phải trả còn bao gồm các khoản phải trả nhà cung cấp và nghĩa vụ khác, không chỉ riêng nợ vay chịu lãi.

Ở chiều ngược lại, Petrosetco vẫn duy trì danh mục đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 3.400 tỷ đồng, trong đó tiền gửi và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn chiếm phần lớn. Điều này cho thấy doanh nghiệp vẫn có lượng tài sản tài chính đáng kể, song việc đồng thời duy trì dư nợ vay ngắn hạn lớn và phát sinh dòng tiền kinh doanh âm khiến hiệu quả cân đối nguồn vốn trở thành vấn đề cần theo dõi.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PET kết phiên ngày 3/11/2026 tại mức 50.500 đồng/cổ phiếu, tăng 2,02% so với giá tham chiếu, với khối lượng giao dịch đạt 616.600 đơn vị.

Trong khoảng 3 tháng qua, thị giá PET từng có thời điểm tăng lên vùng 55.000-56.000 đồng/cổ phiếu trước khi điều chỉnh trở lại. Hiện cổ phiếu đang dao động quanh vùng 49.000-51.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn đáng kể so với vùng đỉnh thiết lập hồi cuối tháng 9 và đầu tháng 10.