PETRONAS sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam bảo đảm nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng

Vừa qua, trong buổi gặp gỡ báo chí tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Aimy Zairin Mohamed, Trưởng đại diện PETRONAS tại Việt Nam, nhấn mạnh cam kết của tập đoàn trong việc trở thành đối tác tin cậy, cùng Việt Nam và Tổng công ty Khí Việt Nam bảo đảm an ninh năng lượng thông qua khí tự nhiên hóa lỏng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Aimy cho biết: “PETRONAS cam kết trở thành đối tác của Việt Nam và cùng Tổng công ty Khí Việt Nam tìm cách bảo đảm an ninh năng lượng thông qua khí tự nhiên hóa lỏng. Chúng tôi có năng lực cung ứng, có lợi thế về khoảng cách gần giữa nguồn cung và nhu cầu tại Việt Nam, đồng thời có sự linh hoạt. Với hơn 40 năm hoạt động trong lĩnh vực khí tự nhiên hóa lỏng, chúng tôi mang theo kinh nghiệm đó để đồng hành cùng Việt Nam”.

Theo ông Aimy, an ninh năng lượng là vấn đề được PETRONAS, Tổng công ty Khí Việt Nam và Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm trong bối cảnh nhu cầu khí tăng mạnh trong khi nguồn cung nội địa chịu áp lực suy giảm.

Ông Aimy Zairin Mohamed, Trưởng đại diện PETRONAS tại Việt Nam chia sẻ tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Một cột mốc quan trọng trong hợp tác đã diễn ra vào tháng 4/2025 khi PETRONAS LNG Ltd giao thành công lô hàng khí tự nhiên hóa lỏng đầu tiên cho Tổng công ty Khí Việt Nam. Lô hàng được vận chuyển từ Tổ hợp khí tự nhiên hóa lỏng PETRONAS tại Bintulu (Sarawak) đến Kho cảng khí tự nhiên hóa lỏng Thị Vải. Về các thỏa thuận cung ứng tiếp theo, ông Aimy cho biết các trao đổi với Chính phủ và Tổng công ty Khí Việt Nam vẫn đang được tiếp tục, do đó tập đoàn chưa thể đưa ra con số cụ thể.

Liên quan đến giá thành, Trưởng đại diện PETRONAS tại Việt Nam khẳng định quan hệ cung ứng dài hạn có thể đáp ứng đồng thời hai yêu cầu: an ninh năng lượng và khả năng chi trả. “Quan hệ dài hạn giúp bảo đảm sự ổn định của nguồn cung, qua đó đáp ứng yêu cầu an ninh năng lượng. Khả năng chi trả cũng đến từ các thỏa thuận dài hạn. Về trung bình, giá sẽ dao động trong một biên độ nhất định so với mua ngắn hạn. Khi biến động giá dễ dự đoán hơn, các cơ chế của Chính phủ sẽ có điều kiện phát huy vai trò để bảo đảm năng lượng ở mức giá hợp lý”, ông giải thích, đồng thời lưu ý rằng mua ngắn hạn sẽ đi kèm nhiều rủi ro hơn. Chính phủ và các bên liên quan trong ngành năng lượng cần cùng hành động, ở cấp quốc gia lẫn khu vực, để bảo đảm năng lượng đến tay người tiêu dùng với mức giá hợp lý”. PETRONAS mong muốn phối hợp chặt chẽ với các nhà hoạch định chính sách để “trở thành một phần của giải pháp” cho bài toán năng lượng của Việt Nam.

Toàn cảnh buổi làm việc của PETRONAS tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên cạnh hoạt động cung ứng khí tự nhiên hóa lỏng, thăm dò và khai thác vẫn là trụ cột trong việc đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của Việt Nam.

Với năng lực cung ứng và 40 năm kinh nghiệm, PETRONAS được kỳ vọng góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định nguồn cung khí cho Việt Nam./.