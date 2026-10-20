PETRONAS mở rộng hợp tác năng lượng với Việt Nam

Mục tiêu hướng tới khai thác hiệu quả tài nguyên dầu khí, phát triển LNG và các giải pháp năng lượng phát thải thấp, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế.

Ngày 20/10, tại TP.HCM, PETRONAS chia sẻ định hướng phát huy kinh nghiệm hợp tác thượng nguồn tại Đông Nam Á để cùng Việt Nam khai mở thêm nguồn tài nguyên dầu khí.

Trọng tâm là tận dụng lợi thế khu vực, năng lực tích hợp chuỗi giá trị và quan hệ đối tác lâu dài, đặc biệt sau khi hai tập đoàn ký kết Thỏa thuận Liên minh Chiến lược (SAA).

Ông Aimy Zairin Mohamed, Trưởng đại diện PETRONAS tại Việt Nam trong buổi làm việc ngày 20/10. Ảnh: Mỹ Mỹ.

Theo ông Aimy Zairin Mohamed, Trưởng đại diện PETRONAS tại Việt Nam, tập đoàn hướng tới khai thác thêm nguồn tài nguyên trong nước, tích hợp các giải pháp năng lượng và từng bước kết nối Việt Nam với những cơ hội hợp tác trong khu vực.

PM3 CAA – mô hình hợp tác năng lượng xuyên biên giới

Là doanh nghiệp năng lượng ASEAN, PETRONAS có kinh nghiệm hoạt động tại nhiều thị trường Đông Nam Á, trong đó có Indonesia, Brunei và Thái Lan.

Hệ thống hạ tầng cùng sự am hiểu thị trường khu vực tạo điều kiện để tập đoàn kết nối nguồn tài nguyên, cơ sở hạ tầng và nhu cầu tiêu thụ năng lượng giữa các quốc gia.

Tại Việt Nam, Khu vực Thỏa thuận Thương mại PM3 (PM3 CAA), nằm dọc ranh giới biển giữa Việt Nam và Malaysia, là minh chứng tiêu biểu cho mô hình hợp tác này.

Với diện tích hơn 2.000 km² và trữ lượng còn lại ước tính lên đến 60 triệu thùng dầu quy đổi, khu vực cung cấp khí cho cả hai thị trường. Khí được đưa về Malaysia qua Kertih và về Việt Nam qua Cà Mau.

Tháng 4/2025, PETRONAS thông qua đơn vị Malaysia Petroleum Management và Petrovietnam thống nhất khuôn khổ gia hạn Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí (PSC) cùng Thỏa thuận mua bán khí thượng nguồn tại PM3 CAA thêm 20 năm, đến ngày 31/12/2047. Thỏa thuận tạo cơ sở duy trì hoạt động khai thác liên tục tại 7 mỏ, đồng thời củng cố hợp tác năng lượng giữa hai nước.

Mở rộng chuỗi giá trị, thúc đẩy giải pháp giảm phát thải

Bên cạnh hợp tác khai thác dầu khí, PETRONAS hướng tới phát huy năng lực trên toàn chuỗi giá trị, từ thăm dò, khai thác, cung ứng khí đến LNG, hóa dầu và các giải pháp năng lượng sạch hơn.

Tại Việt Nam, tập đoàn có quyền lợi tham gia tại Lô 102 và 106 ngoài khơi bể Sông Hồng. Từ tháng 4/2025, PETRONAS và Petrovietnam triển khai Thỏa thuận Nghiên cứu Kỹ thuật Chung (TJSA), tập trung đánh giá địa chất và địa vật lý tại một số lô dầu khí đang mở ngoài khơi. Hoạt động này giúp hai bên tận dụng chuyên môn kỹ thuật, nguồn lực và các giải pháp đổi mới trong công tác thăm dò.

Một hướng hợp tác đáng chú ý khác là công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon (CCS). Tại PM3 CAA, lượng CO₂ phát sinh từ hoạt động dầu khí dự kiến được bơm ép trở lại lòng đất, mở ra tiềm năng phát triển khu vực thành trung tâm lưu trữ CO₂.

PETRONAS hướng tới phát huy năng lực trên toàn chuỗi giá trị và các giải pháp năng lượng sạch hơn. Ảnh: Mỹ Mỹ.

Theo đại diện PETRONAS, kinh nghiệm của Malaysia trong lĩnh vực thu giữ carbon sẽ là cơ sở để hai bên nghiên cứu các phương án triển khai phù hợp.

Ngoài ra, PETRONAS đang tìm kiếm cơ hội phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam thông qua công ty thành viên Gentari, qua đó mở rộng danh mục hợp tác bên cạnh các hoạt động dầu khí truyền thống.

Liên minh chiến lược mở ra giai đoạn hợp tác mới

PETRONAS bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực thượng nguồn tại Việt Nam năm 1991 và ghi dấu mốc phát hiện dầu khí tại mỏ Ruby năm 1994. Sau hơn ba thập kỷ, quan hệ hợp tác với Petrovietnam và các đối tác Việt Nam đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực trong chuỗi giá trị năng lượng.

Thỏa thuận Liên minh Chiến lược vừa được ký kết tạo khuôn khổ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thượng nguồn, LNG, hạ nguồn, năng lượng tái tạo và giải pháp giảm phát thải carbon. Hai bên cũng có thể nghiên cứu cơ hội hợp tác tại các thị trường ngoài Việt Nam.

Ông Aimy Zairin Mohamed cho rằng PETRONAS và Petrovietnam có những thế mạnh bổ trợ cho nhau trong việc giải quyết các thách thức về an ninh năng lượng, khả năng chi trả và phát triển bền vững.

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng của Việt Nam tiếp tục tăng cùng đà phát triển kinh tế, việc mở rộng hợp tác giữa hai tập đoàn được kỳ vọng góp phần khai thác hiệu quả tài nguyên, đa dạng hóa nguồn cung và từng bước thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo hướng phát thải thấp.