Petronas mở rộng hợp tác năng lượng tại Việt Nam

Ông Aimy Zairin Mohamed, Trưởng đại diện Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (Petronas) cho biết, tập đoàn đang đẩy mạnh hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), tập trung vào các lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, cung ứng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), năng lượng tái tạo và các giải pháp giảm phát thải carbon.

Định hướng này được triển khai trên cơ sở Thỏa thuận Liên minh Chiến lược (Strategic Alliance Agreement - SAA) vừa được hai tập đoàn ký kết, nhằm mở rộng hợp tác trên toàn chuỗi giá trị năng lượng.

Theo Trưởng đại diện Petronas tại Việt Nam, tập đoàn đang tìm kiếm cơ hội khai mở thêm nguồn tài nguyên dầu khí trong nước, đồng thời kết hợp các giải pháp năng lượng và tăng cường kết nối Việt Nam với những cơ hội hợp tác trong khu vực. “Chúng tôi đang tìm cách khai mở thêm nguồn tài nguyên trong nước, tích hợp các giải pháp năng lượng theo cách mới và từng bước kết nối Việt Nam với các cơ hội trong khu vực”, ông Aimy Zairin Mohamed cho biết.

Ông Aimy Zairin Mohamed, Trưởng đại diện Petronas tại Việt Nam tại buổi chia sẻ với báo chí ngày 20/10.

PM3 CAA - Nền tảng hợp tác khai thác dầu khí xuyên biên giới

Một trong những nền tảng hợp tác năng lượng giữa Việt Nam và Malaysia là Khu vực Thỏa thuận Thương mại PM3 (PM3 Commercial Arrangement Area - PM3 CAA), nằm dọc ranh giới biển giữa hai quốc gia. PM3 CAA đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nguồn cung dầu khí, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp năng lượng hai nước.

Khí khai thác từ khu vực này được vận chuyển về Malaysia thông qua Kertih và về Việt Nam qua Cà Mau, góp phần đáp ứng nhu cầu năng lượng, phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế của mỗi quốc gia.

Đáng chú ý, tháng 4/2025, Petronas, thông qua đơn vị Malaysia Petroleum Management, và Petrovietnam đã thống nhất khuôn khổ gia hạn Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí (PSC) và Thỏa thuận mua bán khí thượng nguồn tại PM3 CAA thêm 20 năm. Thỏa thuận này tạo cơ sở duy trì hoạt động khai thác tại 7 mỏ, góp phần ổn định nguồn cung khí dài hạn, nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên và củng cố quan hệ hợp tác năng lượng giữa Việt Nam và Malaysia.

Bên cạnh PM3 CAA, Petronas còn tham gia hoạt động dầu khí tại Việt Nam, trong đó có quyền lợi tại Lô 102 và 106 thuộc bể Sông Hồng.

Từ tháng 4/2025, Petronas và Petrovietnam cũng triển khai Thỏa thuận Nghiên cứu Kỹ thuật chung (Technical Joint Study Agreement - TJSA), tập trung đánh giá các dữ liệu địa chất, địa vật lý nhằm xác định tiềm năng dầu khí và nghiên cứu cơ hội hợp tác đầu tư.

Thông qua việc chia sẻ nguồn lực, công nghệ và kinh nghiệm chuyên môn, hai bên hướng tới nâng cao hiệu quả thăm dò, khai thác, mở rộng hợp tác trong chuỗi giá trị dầu khí.

Ở phạm vi khu vực, Petronas cũng đang triển khai nhiều hoạt động năng lượng tại Indonesia, Brunei và Thái Lan. Kinh nghiệm hợp tác và phát triển các dự án dầu khí tại Đông Nam Á là nền tảng để tập đoàn tiếp tục mở rộng kết nối nguồn tài nguyên, hạ tầng và thị trường, góp phần tăng cường an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển bền vững trong khu vực.

Mở rộng hợp tác LNG, năng lượng tái tạo và công nghệ giảm phát thải

Từ nền tảng hợp tác trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, Petronas và Petrovietnam đang hướng tới mở rộng quan hệ đối tác trên nhiều lĩnh vực năng lượng.

Theo thông tin từ Petronas, tập đoàn bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực thượng nguồn tại Việt Nam từ năm 1991 và ghi nhận phát hiện dầu khí đầu tiên tại mỏ Ruby vào năm 1994. Sau hơn ba thập kỷ, hoạt động hợp tác không chỉ giới hạn ở khai thác dầu khí mà từng bước mở rộng sang cung ứng LNG, kinh doanh hạ nguồn và nghiên cứu các giải pháp năng lượng mới.

Thỏa thuận Liên minh Chiến lược vừa được ký kết giữa Petronas và Petrovietnam tiếp tục xác lập khuôn khổ hợp tác trong các lĩnh vực thượng nguồn, LNG, hạ nguồn, năng lượng tái tạo và các giải pháp phát thải carbon thấp. Đáng chú ý, thỏa thuận cũng mở ra khả năng hai tập đoàn cùng nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội hợp tác tại các thị trường bên ngoài Việt Nam.

Đối với lĩnh vực LNG, việc tăng cường hợp tác được đặt trong bối cảnh Việt Nam cần đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và tăng trưởng kinh tế. Trong khi đó, đối với năng lượng tái tạo, Petronas đang tìm kiếm cơ hội tại Việt Nam thông qua Gentari, công ty thành viên hoạt động trong lĩnh vực năng lượng sạch.

Một nội dung khác được hai bên quan tâm là ứng dụng công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon (CCS) trong hoạt động dầu khí.

Tại PM3 CAA, lượng CO₂ phát sinh trong quá trình khai thác dầu khí dự kiến được bơm ép trở lại lòng đất. Giải pháp này được nghiên cứu nhằm giảm phát thải từ hoạt động khai thác, đồng thời mở ra khả năng phát triển hạ tầng lưu trữ CO₂ trong khu vực.

Theo ông Aimy Zairin Mohamed, công nghệ CCS vẫn còn tương đối mới tại Đông Nam Á. Những kinh nghiệm bước đầu của Malaysia trong lĩnh vực thu giữ và lưu trữ carbon có thể được Petronas chia sẻ, phối hợp cùng Petrovietnam nghiên cứu khả năng ứng dụng.

Đề cập đến định hướng hợp tác trong thời gian tới, ông Aimy Zairin Mohamed cho rằng Petronas và Petrovietnam có những thế mạnh có thể bổ trợ cho nhau, đặc biệt trong bối cảnh các quốc gia phải cân bằng giữa bảo đảm an ninh năng lượng, khả năng chi trả và tính bền vững. “Điều chúng tôi hướng tới là cùng giải bài toán mà mọi quốc gia đang đối mặt: an ninh năng lượng, khả năng chi trả và tính bền vững”, ông Aimy nhấn mạnh.

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục gia tăng, hiệu quả của các thỏa thuận hợp tác sẽ phụ thuộc vào khả năng cụ thể hóa thành dự án, phát triển nguồn tài nguyên, kết nối hạ tầng và bổ sung nguồn cung năng lượng phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế của Việt Nam.