Petrolimex và Sun Group mở rộng hợp tác chiến lược

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Group và ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai Tập đoàn. (Ảnh: Petrolimex)

Hợp tác được kỳ vọng góp thêm nguồn lực phục vụ Phú Quốc chuẩn bị cho APEC 2027.

Tham dự lễ ký kết, về phía Petrolimex có ông Lưu Văn Tuyển, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn; ông Trần Tuấn Linh, Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn; ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn; ông Nguyễn Ngọc Tú, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn cùng đại diện lãnh đạo các Ban nghiệp vụ Tập đoàn và các đơn vị thành viên thuộc hệ sinh thái Petrolimex.

Về phía Sun Group và Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc dân (NCB) có bà Bùi Thị Thanh Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị NCB; ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Tổng Giám đốc Sun Group, Tổng Giám đốc Khối Hàng không; ông Huỳnh Nam Thắng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Sun Group Vùng miền nam; ông Tạ Kiều Hưng, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc NCB cùng đại diện lãnh đạo các ban chức năng và các đơn vị thành viên thuộc hệ sinh thái Sun Group.

Cùng với thỏa thuận hợp tác tổng thể giữa hai Tập đoàn, Petrolimex và NCB ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng; Công ty cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex (Petrolimex Aviation) và Sun PhuQuoc Airways ký Biên bản ghi nhớ mở rộng hợp tác về nhiên liệu hàng không. Đây là những nội dung cụ thể đầu tiên được triển khai trong khuôn khổ hợp tác giữa Petrolimex và Sun Group.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lưu Văn Tuyển, Tổng Giám đốc Petrolimex nhấn mạnh, ý nghĩa của sự kiện không chỉ nằm ở việc hai bên xác lập một thỏa thuận hợp tác, mà còn ở việc thống nhất các lĩnh vực ưu tiên, cơ chế phối hợp và cách thức kết nối nguồn lực để từng bước đưa các cơ hội hợp tác vào thực tế. Theo thỏa thuận, hai bên tập trung vào ba nhóm lĩnh vực chính gồm: nâng tầm chuỗi cung ứng năng lượng tích hợp; mở rộng hợp tác tài chính-ngân hàng-bảo hiểm; và phát triển hệ sinh thái trải nghiệm khách hàng thông qua các hoạt động thương mại, thanh toán, thương hiệu và nền tảng số.

Trong lĩnh vực năng lượng, Petrolimex và các đơn vị thành viên sẽ nghiên cứu cung ứng ổn định, dài hạn các sản phẩm năng lượng phục vụ quá trình đầu tư, xây dựng và vận hành các dự án thuộc hệ sinh thái Sun Group. Hai bên cũng nghiên cứu các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả, phát triển trạm sạc xe điện, điện mặt trời áp mái và các tiện ích năng lượng tích hợp tại những dự án phù hợp, trước mắt ưu tiên tại Phú Quốc.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc Petrolimex và Sun Group thống nhất mở rộng hợp tác về Nhiên liệu Hàng không Bền vững (SAF) ở quy mô cấp tập đoàn, đồng thời nghiên cứu các giải pháp góp phần thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và giảm phát thải trong lĩnh vực hàng không.

Cụ thể hóa định hướng này, Petrolimex Aviation và Sun PhuQuoc Airways ký Biên bản ghi nhớ mở rộng hợp tác về cung ứng nhiên liệu hàng không và nghiên cứu phát triển hạ tầng nhiên liệu tại các cảng hàng không. Hợp tác tạo thêm cơ sở để Petrolimex Aviation phát huy năng lực trong chuỗi cung ứng nhiên liệu hàng không, đồng thời mở rộng nghiên cứu các giải pháp nhiên liệu phù hợp với xu hướng chuyển đổi xanh của ngành.

Trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng, Petrolimex và NCB sẽ phối hợp triển khai các giải pháp quản trị dòng tiền, nguồn vốn cùng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng phù hợp. Hai bên cũng nghiên cứu phát triển sản phẩm thẻ, giải pháp thanh toán và các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng, cán bộ nhân viên Petrolimex; đồng thời kết nối các chương trình đặc quyền thuộc hệ sinh thái Sun Group-NCB-VISA.

Phú Quốc được xác định là một trong những địa bàn ưu tiên để hai Tập đoàn nghiên cứu triển khai các nội dung hợp tác, trước hết trong các lĩnh vực cung ứng năng lượng, nhiên liệu hàng không, hạ tầng năng lượng xanh và dịch vụ phục vụ hoạt động du lịch-hàng không. Trong bối cảnh Việt Nam đăng cai APEC 2027 và Phú Quốc là địa điểm tổ chức Tuần lễ Cấp cao, sự kết nối giữa năng lực cung ứng, phân phối và logistics của Petrolimex với các dự án hạ tầng, hàng không, du lịch và dịch vụ của Sun Group tại địa bàn được kỳ vọng góp thêm nguồn lực cho quá trình chuẩn bị, vận hành và phục vụ sự kiện.

Thông qua thỏa thuận lần này, Petrolimex và Sun Group hướng tới xây dựng quan hệ hợp tác thực chất, lâu dài, phát huy thế mạnh của mỗi bên và từng bước đưa các nội dung đã thống nhất vào thực tế. Trên cơ sở các thỏa thuận tổng thể và chuyên đề đã ký kết, hai bên sẽ tiếp tục xác định các nội dung ưu tiên, đầu mối phối hợp và lộ trình thực hiện, qua đó gia tăng giá trị cho doanh nghiệp, khách hàng, đối tác, đồng thời đóng góp vào quá trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.