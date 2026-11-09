Petrolimex và ENEOS tăng hợp tác bảo đảm nguồn cung xăng dầu

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và ENEOS Corporation (Nhật Bản) diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, từ ngày 8 - 11/11/2026.

Thỏa thuận đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai doanh nghiệp, hướng tới nâng cao khả năng bảo đảm nguồn cung xăng dầu, đa dạng hóa sản phẩm và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng bền vững tại Việt Nam.

Tăng cường hợp tác bảo đảm nguồn cung xăng dầu

Theo Biên bản ghi nhớ, Petrolimex và ENEOS thống nhất tăng cường hợp tác nhằm đa dạng hóa nguồn cung, nâng cao khả năng ứng phó trước những biến động của thị trường xăng dầu và nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng.

Tổng Giám đốc ENEOS Yamaguchi Atsuji (bên trái) và Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh tại Hội nghị cấp cao (Top Meeting) lần 7 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 7/11/2025

Trường hợp thị trường xuất hiện những biến động bất thường, hai doanh nghiệp sẽ xem xét các phương án phối hợp phù hợp, trong đó có tìm kiếm nguồn cung thay thế và hợp tác về logistics. Việc triển khai các phương án này căn cứ vào điều kiện thị trường, năng lực cung ứng, quy định pháp luật và lợi ích thương mại của mỗi bên. Các phương án cung ứng hoặc giao dịch cụ thể sẽ được hai doanh nghiệp xem xét, thống nhất thông qua những thỏa thuận riêng.

Bên cạnh hợp tác bảo đảm nguồn cung, Petrolimex và ENEOS sẽ nghiên cứu, mở rộng cơ hội hợp tác cung ứng các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường Việt Nam.

Hai bên cũng tiếp tục tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực hóa dầu, nhiên liệu phát thải thấp và các giải pháp năng lượng mới, phù hợp với định hướng kinh doanh, chuyển dịch năng lượng và phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp. Những dự án, giao dịch cụ thể sẽ được xem xét trên cơ sở điều kiện thị trường và thỏa thuận giữa hai bên.

Phát huy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản

Petrolimex và ENEOS thiết lập quan hệ đối tác chiến lược từ năm 2016. Thông qua Công ty TNHH ENEOS Việt Nam, ENEOS hiện là cổ đông chiến lược của Petrolimex.

Trong quá trình hợp tác, hai doanh nghiệp đã triển khai nhiều hoạt động trao đổi kinh nghiệm quản trị, kỹ thuật, áp dụng phương pháp cải tiến liên tục (Kaizen), nâng cao hiệu quả vận hành và nghiên cứu các giải pháp giảm phát thải.

Đáng chú ý, chương trình hợp tác kỹ thuật giai đoạn 2025 - 2027 giữa Petrolimex và Tổ chức Hợp tác Nhật Bản về Dầu khí và Năng lượng Bền vững (JCCP), với sự tham gia của các chuyên gia ENEOS, tiếp tục tập trung vào nâng cao tính bền vững về môi trường trong hoạt động phân phối xăng dầu, giảm hao hụt và phát thải khí nhà kính.

Đây là những cơ sở quan trọng để Petrolimex và ENEOS tiếp tục mở rộng hợp tác, phát huy thế mạnh của mỗi doanh nghiệp trong lĩnh vực cung ứng xăng dầu và phát triển các sản phẩm năng lượng.

Ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Petrolimex, khẳng định quan hệ đối tác chiến lược lâu dài với ENEOS luôn được Petrolimex coi trọng. Việc ký kết Biên bản ghi nhớ lần này sẽ tạo điều kiện để hai doanh nghiệp phát huy thế mạnh, đa dạng hóa nguồn cung, nâng cao khả năng thích ứng trước biến động của thị trường năng lượng, đồng thời mở rộng hợp tác phát triển các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ông Phạm Văn Thanh nhấn mạnh: “Chúng tôi tin tưởng rằng, sự hợp tác toàn diện với ENEOS sẽ là chìa khóa để Petrolimex giữ vững cam kết bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định, an toàn cho thị trường trong nước trước những biến động của thị trường năng lượng toàn cầu”.

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ diễn ra trong bối cảnh hợp tác Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên cơ sở quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, năng lượng và chuyển đổi xanh giữa hai nước.