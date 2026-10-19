Petrolimex triển khai đào tạo nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

Ngày 13/10/2026, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tổ chức chương trình đào tạo nâng cao chất lượng dịch vụ tại hệ thống cửa hàng xăng dầu theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự phối hợp của ENEOS Việt Nam và các chuyên gia Nhật Bản.

Chương trình đào tạo nâng cao chất lượng dịch vụ được triển khai nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ áp dụng tại các cửa hàng xăng dầu Petrolimex.

Chương trình có sự tham dự của ông Trần Tuấn Linh, Thành viên Hội đồng quản trị Petrolimex, Trưởng Ban Chỉ đạo Kaizen; ông Ogasawara Takuji, Thành viên Hội đồng quản trị Petrolimex; ông Nagai Shota, chuyên gia cấp cao về trải nghiệm và chất lượng dịch vụ của AQ Partners; lãnh đạo các ban chuyên môn của Tập đoàn cùng chủ tịch, giám đốc 34 công ty xăng dầu thành viên tham dự trực tuyến.

Chương trình được triển khai theo lộ trình, trước mắt tập trung đào tạo lãnh đạo các đơn vị thành viên, lãnh đạo các ban chuyên môn liên quan và cửa hàng trưởng tại một số cửa hàng xăng dầu được lựa chọn. Sau giai đoạn đầu, Petrolimex sẽ đánh giá kết quả, hoàn thiện nội dung, phương pháp đào tạo trước khi mở rộng đến toàn bộ đội ngũ cửa hàng trưởng trong hệ thống.

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Tuấn Linh nhấn mạnh, việc đổi mới nhận diện thương hiệu Petrolimex cần gắn với nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Theo đó, cùng với cải thiện hình ảnh cửa hàng, các đơn vị phải chú trọng tác phong làm việc của nhân viên, chất lượng dịch vụ và khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Nội dung đào tạo được xây dựng trên cơ sở kết hợp kinh nghiệm quản trị, phương pháp cải tiến liên tục Kaizen của Nhật Bản với thực tế hoạt động của hệ thống cửa hàng xăng dầu Petrolimex.

Thông qua chương trình, đội ngũ lãnh đạo, quản lý và cửa hàng trưởng được trang bị kiến thức về quản trị chất lượng dịch vụ, nâng cao trải nghiệm khách hàng, nhận diện những hạn chế trong quá trình phục vụ và áp dụng các phương pháp đánh giá, cải tiến phù hợp với điều kiện thực tế.

Các nội dung cải tiến tập trung vào thái độ giao tiếp của nhân viên, thời gian phục vụ, vệ sinh tại cửa hàng, sự thuận tiện trong mua bán và việc tiếp nhận, xử lý phản hồi của khách hàng.

Bên cạnh công tác đào tạo, Petrolimex xác định trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong tổ chức thực hiện, bố trí nguồn lực, kiểm tra và đánh giá kết quả cải tiến chất lượng dịch vụ. Hoạt động này sẽ từng bước được đưa vào công tác quản trị, điều hành thường xuyên tại các đơn vị thành viên.

Thông qua chương trình, Petrolimex hướng tới xây dựng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ thống nhất trong toàn hệ thống cửa hàng xăng dầu, nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.