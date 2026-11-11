Petrolimex tổ chức Hội nghị Khách hàng Thương nhân nhận quyền 2026

Với chủ đề “Hợp lực để cùng tiến xa hơn”, quy tụ hơn 400 khách hàng là các Thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu gắn với thương hiệu Petrolimex trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Thành Viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc Petrolimex Trần Ngọc Năm phát biểu chào mừng và tri ân Quý khách hàng

Toàn cảnh Hội nghị Khách hàng thương nhân nhận quyền 2026

Hội nghị là dịp để Petrolimex tri ân các thương nhân nhận quyền đã luôn tin tưởng, gắn bó và đồng hành cùng Tập đoàn; đồng thời tăng cường kết nối, lắng nghe, chia sẻ và tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác lâu dài trên tinh thần tin cậy, hài hòa lợi ích.

Phát biểu tại Hội nghị, Thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc Petrolimex Trần Ngọc Năm thay mặt Lãnh đạo Tập đoàn gửi lời tri ân sâu sắc tới các thương nhân nhận quyền đã luôn tin tưởng, chia sẻ khó khăn cùng Petrolimex, đặc biệt trong bối cảnh thị trường xăng dầu năm 2026 đối mặt với nhiều biến động và thách thức. Ông nhấn mạnh, các cửa hàng, điểm bán của thương nhân nhận quyền chính là những “cánh tay nối dài”, góp phần đưa sản phẩm, dịch vụ Petrolimex đến với người tiêu dùng, duy trì dòng chảy năng lượng, ổn định thị trường và lan tỏa uy tín, giá trị thương hiệu Petrolimex trên khắp mọi miền tổ quốc.

Chia sẻ về tình hình kinh doanh năm 2026, ông Trần Ngọc Năm cho biết, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, đặc biệt là các cuộc xung đột tại nhiều khu vực, đã tác động mạnh đến thị trường năng lượng, gây áp lực lên nguồn cung xăng dầu, chính sách bán hàng và công tác điều hành kinh doanh. Trong bối cảnh đó, Petrolimex thấu hiểu những khó khăn mà các thương nhân nhận quyền phải đối mặt để duy trì hoạt động kinh doanh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Với tinh thần cầu thị và trách nhiệm, Petrolimex luôn trân trọng, lắng nghe và tiếp thu các ý kiến đóng góp của khách hàng để không ngừng hoàn thiện, chủ động triển khai các giải pháp linh hoạt nhằm bảo đảm nguồn cung, tối ưu hóa chính sách kinh doanh theo phương châm “Chia sẻ khó khăn – Hài hòa lợi ích”. Sự tin tưởng và đồng hành của các thương nhân nhận quyền trong những giai đoạn nhiều thử thách chính là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hợp tác lâu dài, bền chặt.

Trên nền tảng hợp tác trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, Tập đoàn mong muốn cùng các thương nhân nhận quyền mở rộng cơ hội kinh doanh trong hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ của Petrolimex. Bên cạnh đó, trong xu hướng chuyển dịch năng lượng, việc tăng cường hợp tác phân phối các sản phẩm nhiên liệu có chất lượng cao, thân thiện với môi trường như xăng sinh học E10, dầu DO-V, kết hợp đẩy mạnh thông tin, tư vấn tại các cửa hàng sẽ góp phần giúp người tiêu dùng tiếp cận, lựa chọn sản phẩm phù hợp, hướng tới sử dụng năng lượng hiệu quả và thân thiện hơn với môi trường.

Với chủ đề “Hợp lực để cùng tiến xa hơn”, Hội nghị Khách hàng Thương nhân nhận quyền Petrolimex 2026 tiếp tục khẳng định mối quan hệ gắn bó, tin cậy và tinh thần sẻ chia giữa Petrolimex với các đối tác. Đây cũng là nền tảng để hai bên tiếp tục phát huy thế mạnh, nâng cao hiệu quả hợp tác, cùng hướng tới những bước phát triển mới, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội và một Việt Nam xanh, thịnh vượng.

Một số hình ảnh nổi bật tại hội nghị:

Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Trần Ngọc Năm trao quà cho các Quý khách hàng

Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam - Ông Nguyễn Thanh Sơn trao quà cho các Quý khách hàng