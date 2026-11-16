Petrolimex tăng cường hợp tác với hơn 400 thương nhân nhận quyền

Ngày 9/11/2026, tại Phú Quốc, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tổ chức Hội nghị Khách hàng thương nhân nhận quyền năm 2026 với chủ đề “Hợp lực để cùng tiến xa hơn”, quy tụ hơn 400 khách hàng là các thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu mang thương hiệu Petrolimex trên cả nước.

Hội nghị nhằm tăng cường kết nối, trao đổi về tình hình kinh doanh, tháo gỡ khó khăn và củng cố quan hệ hợp tác giữa Petrolimex với hệ thống thương nhân nhận quyền trong bối cảnh thị trường xăng dầu tiếp tục có nhiều biến động.

Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Trần Ngọc Năm (giữa) cùng các khách hàng

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Ngọc Năm, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex, ghi nhận sự đồng hành của các thương nhân nhận quyền trong quá trình duy trì hoạt động kinh doanh, bảo đảm cung ứng xăng dầu và phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.

Theo ông Trần Ngọc Năm, năm 2026, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, các cuộc xung đột tại nhiều khu vực tác động đến thị trường năng lượng, gây áp lực lên nguồn cung xăng dầu, chính sách bán hàng và công tác điều hành kinh doanh. Những biến động này cũng đặt ra nhiều khó khăn đối với các thương nhân nhận quyền trong việc duy trì hoạt động, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Trong bối cảnh đó, hệ thống cửa hàng, điểm bán của các thương nhân nhận quyền tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc đưa sản phẩm, dịch vụ Petrolimex đến người tiêu dùng, góp phần duy trì mạng lưới phân phối và ổn định thị trường xăng dầu.

Đại diện lãnh đạo Petrolimex khẳng định, Tập đoàn tiếp tục lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các thương nhân nhận quyền để hoàn thiện chính sách kinh doanh, triển khai các giải pháp linh hoạt nhằm bảo đảm nguồn cung, nâng cao hiệu quả hoạt động và hài hòa lợi ích giữa các bên.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh xăng dầu truyền thống, Petrolimex mong muốn tăng cường hợp tác với các thương nhân nhận quyền để mở rộng cơ hội kinh doanh trong hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ của Tập đoàn.

Đáng chú ý, trong xu hướng chuyển dịch năng lượng, Petrolimex định hướng đẩy mạnh hợp tác phân phối các sản phẩm nhiên liệu có chất lượng cao, thân thiện với môi trường như xăng sinh học E10 và dầu DO-V.

Cùng với việc mở rộng phân phối, Tập đoàn đề cao vai trò của hệ thống thương nhân nhận quyền trong công tác thông tin, tư vấn, giúp người tiêu dùng hiểu rõ đặc tính, lợi ích và lựa chọn sản phẩm nhiên liệu phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Thông qua hội nghị, Petrolimex tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác với các thương nhân nhận quyền, phát huy vai trò của mạng lưới phân phối trong việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu, nâng cao chất lượng phục vụ và phát triển thị trường nhiên liệu thân thiện với môi trường.