Petrolimex tài trợ 2,8 tỷ đồng xây dựng Khu tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và đồng đội

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Petrolimex Đặng Trần Hiếu cùng đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên chính phủ trao biển hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình

Công trình “Khu tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và đồng đội: Mãi mãi tuổi hai mươi” được triển khai xây dựng tại khu vực miếu thờ - nơi ghi dấu sự hy sinh và an táng ban đầu của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc cùng 03 đồng đội tại thôn Nam Long, xã Ái Tử. Trên diện tích khoảng 300m², công trình xây dựng gồm các hạng mục chính như: Nhà tưởng niệm; hệ thống sân, cây xanh, cảnh quan; cổng chính, tường rào, bảng tên công trình và các hạng mục phụ trợ khác. Trong khuôn viên sẽ bố trí hệ thống biển, bảng giới thiệu về cuộc đời, lý tưởng sống của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và những giá trị tiêu biểu từ tác phẩm “Mãi mãi tuổi hai mươi”.

Khu tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc không chỉ là một công trình vật chất, mà quan trọng hơn là dựng xây một địa chỉ đỏ về giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ. Sau khi hoàn thành, nơi đây sẽ là không gian để tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, hành trình về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, thắp nến tri ân; qua đó tiếp tục giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.

Việc Petrolimex hỗ trợ toàn bộ kinh phí xây dựng Khu tưởng niệm thể hiện trách nhiệm xã hội, sự tiếp nối truyền thống nhân văn, nghĩa tình đã được vun đắp trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của Petrolimex hơn 70 năm qua.

Một số hình ảnh:

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Petrolimex Đặng Trần Hiếu phát biểu tại Lễ khởi công

Phó Bí thư Đảng ủy chính phủ Lại Xuân Lâm cùng đoàn công tác thực hiện nghi thức khởi công công trình

Đoàn công tác tặng 20 suất quà cho 20 hộ gia đình chính sách tổng giá trị 26 triệu đồng

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Lễ Khởi công