Petrolimex Quảng Ninh chủ động bảo đảm nguồn cung xăng dầu

Ngày 19/10/2026, Công ty TNHH MTV Petrolimex Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công tác bảo đảm nguồn năm 2026, nhằm đánh giá hoạt động tiếp nhận, điều độ, xuất cấp xăng dầu và triển khai các giải pháp nâng cao năng lực cung ứng trong thời gian tới.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có ông Lưu Văn Tuyển, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex); các Phó Tổng giám đốc cùng đại diện lãnh đạo các ban của Tập đoàn. Hội nghị còn có sự tham dự của lãnh đạo các công ty xăng dầu thành viên khu vực phía Bắc, các đơn vị vận tải trong ngành và lãnh đạo Petrolimex Quảng Ninh.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc, ông Trịnh Quang Vinh, Chủ tịch Petrolimex Quảng Ninh nhấn mạnh vai trò của Công ty là đơn vị đầu mối tiếp nhận, cung ứng xăng dầu cho khu vực miền Bắc. Hoạt động tiếp nhận, điều độ và xuất cấp xăng dầu tại đầu nguồn có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng cung ứng của các công ty tuyến sau, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị đầu mối, các công ty kinh doanh xăng dầu và đơn vị vận tải để bảo đảm nguồn hàng ổn định, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Báo cáo tại hội nghị, ông Phạm Minh Dực, Phó Giám đốc Petrolimex Quảng Ninh đánh giá kết quả công tác tiếp nhận, tồn chứa, điều độ và xuất cấp xăng dầu năm 2026, đồng thời xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, Công ty tiếp tục chủ động trong công tác tiếp nhận tàu, điều độ nguồn hàng, khai thác hiệu quả hệ thống kho, cảng, tuyến ống và các điểm xuất hàng; đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất nhằm nâng cao năng lực tiếp nhận, dự trữ và xuất cấp xăng dầu, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng sản lượng của toàn hệ thống.

Tại hội nghị, đại diện các công ty xăng dầu, đơn vị vận tải và các ban chuyên môn của Tập đoàn đã trao đổi về kế hoạch nhận hàng, khả năng đáp ứng nguồn cung, công tác điều độ phương tiện vận tải và phối hợp tiếp nhận, xuất cấp xăng dầu. Các ý kiến tập trung vào những giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị, bảo đảm hàng hóa được cung ứng đầy đủ, kịp thời, an toàn cho thị trường miền Bắc.

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Giám đốc Petrolimex Lưu Văn Tuyển yêu cầu các ban chuyên môn của Tập đoàn tăng cường phối hợp, hỗ trợ Petrolimex Quảng Ninh trong công tác bảo đảm nguồn. Trong đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào quản lý lịch tàu, chủng loại hàng hóa, tồn kho và điều độ phương tiện vận tải nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, chủ động kiểm soát rủi ro trong quá trình tiếp nhận, cung ứng xăng dầu. Tổng Giám đốc cũng yêu cầu tăng cường kiểm soát đơn hàng theo đăng ký và kế hoạch xuất bán của các công ty thành viên, bảo đảm công tác điều độ bám sát nhu cầu thực tế, hạn chế những biến động gây áp lực lên hệ thống đầu nguồn. Đồng thời, điều chỉnh linh hoạt chính sách mặt hàng, phù hợp với diễn biến thị trường.

Đối với công tác đầu tư, Tổng Giám đốc định hướng tăng cường phân cấp, ủy quyền cho các công ty trong việc phê duyệt hồ sơ dự án đầu tư xây dựng, nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị và phê duyệt, đặc biệt đối với các dự án mở rộng bến xuất, nâng cao sức chứa kho xăng dầu. Đây là những hạng mục cần thiết để đáp ứng yêu cầu bảo đảm nguồn trong thời gian tới.

Riêng với Petrolimex Quảng Ninh, Tổng Giám đốc yêu cầu Công ty duy trì ổn định hoạt động tiếp nhận, điều độ và xuất cấp xăng dầu; kiểm soát chặt chẽ chất lượng xăng E10, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường. Cùng với đó, cần tổ chức hiệu quả hoạt động nhập tàu, bố trí sức chứa phù hợp với từng mặt hàng, vận hành an toàn các khâu pha chế và bơm chuyển xăng dầu qua tuyến ống. Bên cạnh nhiệm vụ nâng cao năng lực cung ứng, Petrolimex Quảng Ninh cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý và vận hành hệ thống kho cảng đầu mối; quan tâm, động viên người lao động, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác bảo đảm nguồn.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ông Trịnh Quang Vinh, Chủ tịch Petrolimex Quảng Ninh khẳng định Công ty sẽ nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ được giao, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban chuyên môn, công ty thành viên và đơn vị vận tải trong công tác điều độ, giao nhận hàng hóa, phát huy vai trò đầu mối cung ứng, góp phần bảo đảm nguồn xăng dầu ổn định cho thị trường miền Bắc.