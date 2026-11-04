Petrolimex (PLX): Lãi ròng quý 3 gấp đôi cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm nặng vì ôm hàng tồn kho

Lợi nhuận bứt phá nhờ đà tăng của giá dầu và sản lượng tiêu thụ

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (mã chứng khoán PLX, Petrolimex) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2026 với doanh thu thuần đạt xấp xỉ 138.500 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 66% so với cùng kỳ năm trước. Đi cùng với sự phình to của doanh thu, giá vốn hàng bán cũng tăng 66% lên mức gần 131.200 tỷ đồng. Nhờ tối ưu hóa hoạt động bán hàng cốt lõi, doanh nghiệp thu về khoản lợi nhuận gộp hơn 7.300 tỷ đồng, tăng 62% so với thực hiện của quý 3 năm ngoái.

Ban lãnh đạo Petrolimex cho biết kết quả kinh doanh tích cực trong quý 3 xuất phát từ yếu tố giá và sản lượng tiêu thụ. Trên thị trường quốc tế, giá dầu thô duy trì xu hướng tăng và neo ở mức rất cao, từ bình quân khoảng 75 USD mỗi thùng tăng 27% lên 95 USD mỗi thùng, có thời điểm chạm mức 105 USD mỗi thùng. Trong khi đó, ở cùng kỳ năm ngoái, giá dầu lại ghi nhận xu hướng giảm từ 68 USD xuống vùng 62 đến 65 USD mỗi thùng. Sự thuận lợi về giá kết hợp với các quy định về dự trữ lưu thông đã giúp biên lợi nhuận mảng xăng dầu tăng mạnh. Sản lượng xuất bán trong kỳ cũng ghi nhận mức tăng 18%, góp phần giảm chi phí cố định trên mỗi đơn vị sản phẩm và gia tăng hiệu quả kinh doanh chung.

Cùng với sự gia tăng của doanh thu cốt lõi, các khoản chi phí hoạt động của doanh nghiệp cũng phình to đáng kể. Doanh thu tài chính trong quý 3 tăng 18% lên 634 tỷ đồng, nhưng chi phí tài chính lại tăng tới 61% chạm mức 614 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí lãi vay đã chiếm 257 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 43% lên gần 5.300 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 21% lên 389 tỷ đồng. Dù gánh chịu các khoản chi phí gia tăng, lợi nhuận ròng quý 3 của Petrolimex vẫn đạt hơn 1.200 tỷ đồng, gấp hai lần so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp đạt 373.000 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 4.700 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, qua đó chính thức vượt 13% mục tiêu doanh thu và vượt 39% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Hàng tồn kho phình to kéo lùi dòng tiền hoạt động kinh doanh

Tính đến thời điểm cuối quý 3 năm 2026, quy mô tổng tài sản của Petrolimex đạt 109.000 tỷ đồng, mở rộng 27% so với đầu năm. Biến động lớn nhất trên bảng cân đối kế toán nằm ở khoản mục hàng tồn kho với giá trị ghi nhận gần 29.300 tỷ đồng, cao gấp 2,1 lần so với số liệu đầu năm và chiếm tới 27% tổng tài sản. Việc gia tăng khối lượng hàng tồn kho khổng lồ phù hợp với vai trò trọng yếu của doanh nghiệp trong việc đảm bảo nguồn cung và an ninh năng lượng quốc gia.

Bên cạnh hàng tồn kho, các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 28% lên hơn 20.000 tỷ đồng. Cơ cấu khoản mục này cho thấy phải thu ngắn hạn của khách hàng chiếm 19.000 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm. Đáng chú ý nhất là khoản phải thu đối với Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (mã chứng khoán VJC) đạt mức gần 2.700 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 44%. Mặc dù đang nắm giữ lượng tiền và tiền gửi dồi dào lên tới hơn 28.400 tỷ đồng, việc bị chiếm dụng vốn qua các khoản phải thu và chi mạnh tay để gia tăng hàng tồn kho lên tới 15.600 tỷ đồng đã khiến dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm của Petrolimex âm gần 2.500 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tăng 38% lên hơn 77.600 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở các khoản nợ ngắn hạn. Khoản phải trả người bán ngắn hạn tăng 74% lên 41.700 tỷ đồng, trong đó các chủ nợ lớn nhất là Chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn với 11.700 tỷ đồng và Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn với gần 8.300 tỷ đồng. Áp lực đòn bẩy tài chính cũng gia tăng khi dư nợ vay ngắn hạn tăng 47% lên mức 26.600 tỷ đồng, phần lớn là các khoản vay từ hệ thống ngân hàng thương mại để tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động.