Petrolimex lãi quý III tăng 93% sao dòng tiền vẫn âm 2.488 tỷ?

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, HoSE: PLX) ghi nhận doanh thu thuần 138.482 tỷ đồng, tăng 65,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.363 tỷ đồng, tăng 93,1%. Phần lãi thuộc về cổ đông công ty mẹ lên 1.241 tỷ đồng, gấp hơn hai lần con số 611 tỷ đồng của quý III/2025.

Ở chiều ngược lại, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng của Petrolimex âm 2.488 tỷ đồng, sâu hơn mức âm 1.157 tỷ đồng cùng kỳ. Hàng tồn kho tăng từ 13.862 tỷ đồng đầu năm lên 29.296 tỷ đồng, còn vay ngắn hạn của Petrolimex tăng thêm 8.510 tỷ đồng, lên 26.595 tỷ đồng.

Lợi nhuận quý III của Petrolimex tăng gần gấp đôi cùng kỳ

Lũy kế 9 tháng, Petrolimex đạt doanh thu thuần 373.226 tỷ đồng, tăng 63,7%. Lợi nhuận trước thuế đạt 4.688 tỷ đồng, tăng 66,7%, còn lợi nhuận sau thuế đạt 3.753 tỷ đồng, tăng 60,3%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu lên 2.163 đồng từ mức 1.330 đồng. Riêng lợi nhuận quý III đóng góp hơn một phần ba kết quả 9 tháng của Petrolimex.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý III và 9 tháng năm 2026 của Petrolimex. Nguồn: BCTC của PLX.

Khoản tiền gửi và đầu tư tài chính vẫn mang về lãi. Cuối tháng 9, Petrolimex giữ 22.285 tỷ đồng đầu tư ngắn hạn chờ đáo hạn, trong đó tiền gửi có kỳ hạn chiếm 14.897 tỷ đồng. Lãi tiền gửi, tiền cho vay 9 tháng mang về 881 tỷ đồng, các công ty liên doanh, liên kết góp thêm 418 tỷ đồng. Số cổ phiếu quỹ từ 23,3 triệu đơn vị đầu năm về 0, dòng tiền thu từ phát hành cổ phiếu ghi 843 tỷ đồng và thặng dư vốn cổ phần tăng 610 tỷ đồng.

Petrolimex cũng chi mạnh hơn cho hạ tầng. Tiền mua sắm, xây dựng tài sản cố định 9 tháng đạt 2.372 tỷ đồng, gấp 2,6 lần mức 919 tỷ đồng cùng kỳ, còn chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng từ 1.242 tỷ lên 1.669 tỷ đồng. Nhóm thiết bị, dụng cụ quản lý có thêm 99 tỷ đồng mua mới và 79 tỷ đồng từ công trình hoàn thành, giá trị còn lại tăng từ 411 tỷ lên 503 tỷ đồng. Petrolimex mua thêm 14,3 tỷ đồng phần mềm máy vi tính, đưa nguyên giá phần mềm lên 779 tỷ đồng. Danh mục liên kết của Petrolimex có thêm Công ty CP Hạ tầng Năng lượng Xanh Việt Nam với tỷ lệ sở hữu 35%, giá trị đầu tư 34,7 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh âm khi tồn kho Petrolimex tăng gấp đôi

Petrolimex lãi trước thuế 4.688 tỷ đồng sau 9 tháng nhưng hoạt động kinh doanh không mang tiền về. Bảng lưu chuyển tiền tệ cho thấy hàng tồn kho hút 15.632 tỷ đồng, các khoản phải thu hút thêm 3.481 tỷ đồng. Chiều bù lại đến từ các khoản phải trả, tăng 15.266 tỷ đồng. Phải trả người bán ngắn hạn của Petrolimex lên 41.658 tỷ đồng từ mức 23.980 tỷ đồng đầu năm, riêng Lọc hóa dầu Bình Sơn 8.263 tỷ đồng và chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn 11.705 tỷ đồng.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2026 của Petrolimex âm 2.488 tỷ đồng. Nguồn: Nguồn: BCTC của PLX.

Thuyết minh tồn kho của Petrolimex ghi hàng hóa 16.454 tỷ đồng so với 10.990 tỷ đồng đầu năm, sản phẩm 4.849 tỷ đồng so với 273 tỷ đồng, nguyên vật liệu 4.279 tỷ đồng so với 1.044 tỷ đồng. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho lên 369 tỷ đồng, gấp 2,2 lần đầu năm. Phần giá vốn còn có 534 tỷ đồng giá trị hàng tồn kho mất trong kỳ, cùng kỳ là 306 tỷ đồng, và 1.136 tỷ đồng chi phí vượt mức bình thường tính thẳng vào giá vốn, khoản mục cùng kỳ bằng 0.

Cùng giai đoạn, Petrolimex vay 95.688 tỷ đồng và trả gốc 87.177 tỷ đồng. Vay ngắn hạn cuối quý tăng 47,1% so với đầu năm, riêng dư nợ tại Vietcombank lên 9.945 tỷ đồng từ 3.110 tỷ đồng. Nợ phải trả của Petrolimex đạt 77.650 tỷ đồng, gấp 2,48 lần vốn chủ sở hữu, đầu năm là 1,9 lần. Lỗ chênh lệch tỷ giá 9 tháng lên 807 tỷ đồng, gần gấp đôi mức 413 tỷ đồng cùng kỳ. Số dư Quỹ bình ổn giá giảm từ 3.088 tỷ xuống 770 tỷ đồng.

Biên lợi nhuận gộp 9 tháng của Petrolimex còn 4,97%, thấp hơn mức 5,86% cùng kỳ. Lớp tài sản số đứng sau khối hàng hóa 29.296 tỷ đồng mỏng hơn nhiều. Phần mềm máy vi tính của Petrolimex còn 150 tỷ đồng giá trị sổ sách, đã khấu hao 80,7% nguyên giá, còn khoản mua mới trong 9 tháng là 14,3 tỷ đồng, so với 2.372 tỷ đồng tiền chi cho tài sản cố định. Một cách lý giải là phần lớn hệ thống phần mềm của Petrolimex đã chạy nhiều năm, theo chính sách khấu hao 10 năm nêu trong thuyết minh.

Sau 9 tháng, Petrolimex ghi 3.753 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế bên cạnh dòng tiền kinh doanh âm 2.488 tỷ đồng. Theo thuyết minh, Petrolimex có 34 công ty xăng dầu trong nước sở hữu 100% vốn, 18 công ty con khác, một công ty liên doanh và 8 công ty liên kết.