Petrolimex kỳ vọng tăng lợi nhuận nhờ xăng E10 và nghị định xăng dầu mới

Động lực đối với Petrolimex là việc triển khai xăng sinh học E10.

Theo báo cáo cập nhật ngày 8/10 của Chứng khoán Vietcap, lợi nhuận cốt lõi của Petrolimex có thể tăng trưởng tích cực trong năm 2026 và tiếp tục cải thiện trong năm 2027, khi các yếu tố hỗ trợ từ hoạt động kinh doanh và chính sách dần phát huy tác dụng.

Một trong những động lực đối với Petrolimex là việc triển khai xăng sinh học E10. Theo Vietcap, việc đưa sản phẩm này vào kinh doanh từ tháng 6/2026 góp phần cải thiện dự báo lợi nhuận gộp bình quân trên mỗi lít xăng dầu của doanh nghiệp.

Với hệ thống phân phối quy mô lớn, Petrolimex có lợi thế trong việc tổ chức pha trộn, cung ứng và mở rộng thị trường tiêu thụ nhiên liệu sinh học. Tuy nhiên, mức độ đóng góp thực tế của E10 vào lợi nhuận còn phụ thuộc vào chi phí nguyên liệu, cơ chế hình thành giá bán và tốc độ tiếp nhận sản phẩm của thị trường.

Bên cạnh đó, cơ chế điều hành giá xăng dầu mới được kỳ vọng tạo thêm dư địa cải thiện hiệu quả kinh doanh. Vietcap dự báo lợi nhuận gộp bình quân trên mỗi lít xăng dầu của Petrolimex có thể tăng khoảng 7% trong năm 2027, khi cơ chế mới được triển khai theo kỳ vọng.

Nếu được thực hiện đúng tiến độ, những thay đổi này có thể giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng thích ứng với biến động thị trường, đồng thời cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh cốt lõi. Dù vậy, triển vọng trên vẫn phụ thuộc vào nội dung chính thức của quy định và thời điểm áp dụng thực tế.

Ngoài biên lợi nhuận, tăng trưởng sản lượng được xác định là yếu tố quan trọng hỗ trợ kết quả kinh doanh Petrolimex trong năm 2026. Vietcap dự báo sản lượng tiêu thụ của doanh nghiệp tăng khoảng 15% so với năm trước, nhờ thị phần cải thiện và khả năng điều chỉnh giá linh hoạt hơn.

Đối với doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, sản lượng tiêu thụ tăng giúp mở rộng quy mô kinh doanh và tạo điều kiện gia tăng lợi nhuận tuyệt đối. Tuy nhiên, tăng trưởng doanh thu và sản lượng không đồng nghĩa lợi nhuận tăng tương ứng, bởi kết quả cuối cùng còn chịu ảnh hưởng từ chênh lệch giá mua - bán, chi phí vận hành và biến động giá dầu.

Vietcap dự báo lợi nhuận sau thuế cốt lõi của Petrolimex trong năm 2026 tăng 29%. Sang năm 2027, mức tăng trưởng được dự báo đạt 48%, chủ yếu nhờ biên lợi nhuận cải thiện khi cơ chế giá mới có hiệu lực và tác động tích cực của E10 được phản ánh trong cả năm.

Những dự báo này cho thấy triển vọng lợi nhuận của Petrolimex không chỉ phụ thuộc vào khả năng gia tăng sản lượng mà còn gắn với sự thay đổi trong cơ chế kinh doanh. Nếu các yếu tố thuận lợi cùng phát huy tác dụng, doanh nghiệp có thể chuyển từ tăng trưởng dựa chủ yếu vào quy mô sang cải thiện chất lượng lợi nhuận.

Dù có nhiều yếu tố hỗ trợ, hoạt động kinh doanh của Petrolimex vẫn đối mặt với những rủi ro. Biến động giá dầu có thể ảnh hưởng đến chi phí đầu vào, giá trị hàng tồn kho và hiệu quả kinh doanh trong từng thời kỳ. Trong khi đó, cạnh tranh trên thị trường phân phối xăng dầu tiếp tục tạo áp lực đối với thị phần và biên lợi nhuận.

Khả năng hiện thực hóa dự báo tăng trưởng cũng phụ thuộc vào tiến độ triển khai cơ chế giá mới, hiệu quả kinh doanh xăng E10 và diễn biến nhu cầu tiêu thụ trong nước. Nếu chính sách chậm được thực hiện hoặc các điều kiện thị trường kém thuận lợi hơn dự kiến, kết quả kinh doanh có thể thấp hơn kỳ vọng.

Một yếu tố khác cần theo dõi là khả năng duy trì tăng trưởng sản lượng sau năm 2026. Khi mức nền so sánh tăng cao, doanh nghiệp sẽ cần thêm động lực từ hiệu quả vận hành, tối ưu hệ thống phân phối và kiểm soát chi phí để duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận.