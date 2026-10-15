Petrolimex giảm thêm 300 đồng mỗi lít xăng

Theo thông báo của Petrolimex ngày 15/10, quyết định giảm giá được triển khai đồng thời với kỳ điều hành giá xăng dầu mới, có hiệu lực từ 15h cùng ngày. Mức giảm 300 đồng/lít, kg tương ứng với khoản lợi nhuận định mức tối đa được tính trong giá cơ sở xăng dầu.

Giá bán mới được áp dụng tại hệ thống phân phối của Petrolimex trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Tập đoàn cho biết quyết định này nhằm chia sẻ một phần áp lực chi phí với người dân và doanh nghiệp, đồng thời hưởng ứng các giải pháp của Chính phủ về bình ổn thị trường, kiểm soát giá cả, kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo đó, tại kỳ điều hành này, giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex từ 15 giờ 00 phút ngày 15/10/2026 như sau:

Giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex từ 15 giờ 00 phút ngày 15/10/2026

Chủ động giảm giá, chia sẻ áp lực chi phí

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá tuần trước, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động, linh hoạt trong điều hành nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và tạo dư địa hỗ trợ tăng trưởng.

Chính phủ đồng thời yêu cầu triển khai các giải pháp quản lý giá, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, giảm áp lực chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và người dân.

Đối với lĩnh vực năng lượng, Bộ Công Thương được yêu cầu theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, điều hành giá trong nước theo quy định, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và duy trì nguồn cung. Các doanh nghiệp đầu mối cũng được chỉ đạo bảo đảm đủ xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, không để xảy ra đứt gãy nguồn cung.

Trong bối cảnh đó, việc Petrolimex chủ động quyết định mức giá bán thấp hơn 300 đồng/lít, kg là động thái cụ thể nhằm chia sẻ chi phí với người tiêu dùng và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần hỗ trợ mục tiêu ổn định mặt bằng giá trong những tháng cuối năm.

Theo định hướng của lãnh đạo Petrolimex, hoạt động kinh doanh xăng dầu không chỉ hướng đến hiệu quả doanh nghiệp mà còn gắn với trách nhiệm bảo đảm dòng chảy năng lượng liên tục, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và tâm lý thị trường.

Petrolimex chủ động quyết định mức giá xăng thấp hơn 300 đồng/lít, kg

Mức giảm áp dụng tối thiểu đến ngày 29/10

Mức giảm 300 đồng/lít, kg được Petrolimex áp dụng đồng thời với thời điểm điều chỉnh giá theo Văn bản số 8480/BCT-TTTN ngày 15/10/2026 của Bộ Công Thương. Chính sách có hiệu lực trong 14 ngày tính từ kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 15/10/2026.

Quyết định về giá bán xăng dầu số 920/PLX-QĐ-TGĐ ngày 15/10/2026 đã được gửi đến các đơn vị thành viên Petrolimex và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

Các đơn vị thành viên khi ban hành quyết định giá bán lẻ xăng dầu trên hệ thống phân phối cũng phải gửi quyết định đến Sở Công Thương tỉnh, thành phố và Tập đoàn để báo cáo.

Theo Văn bản số 8480/BCT-TTTN ngày 15/10/2026 của Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu, mức trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 phút cụ thể như sau:

Mức trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG)

Hiện tại, Petrolimex chưa công bố báo cáo tình hình kinh doanh 9 tháng và quý III/2026, tuy nhiên kết quả được dự báo khả quan.

Trước đó, trong 6 tháng đầu năm, Petrolimex ghi nhận tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 234.977 tỷ đồng (tương đương gần 9 tỷ USD), tăng 63% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng trong quý II, doanh thu đạt 136.253 tỷ đồng, tăng tới 78% và là mức thu theo quý lớn nhất doanh nghiệp từng ghi nhận. Trung bình mỗi ngày trong nửa đầu năm 2026, hệ thống bán lẻ và phân phối của Petrolimex mang về hơn 1.300 tỷ đồng doanh thu.

Nhờ tiết giảm chi phí và quản trị tồn kho linh hoạt, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng của Petrolimex đạt 2.382 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, riêng quý II, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 3.045 tỷ đồng, tăng 114% so với quý II năm ngoái.