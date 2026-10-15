Petrolimex giảm thêm 300 đồng/lít xăng dầu so với mức điều hành chung

Từ 15 giờ ngày 15/10, Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex) đã chủ động giảm giá bán các mặt hàng xăng dầu thấp hơn 300 đồng/lít và 300 đồng/kg so với mức giá được xác định theo cơ chế điều hành, áp dụng đến ngày 29/10/2026.

Khách đến mua xăng dầu tại cửa hàng Petrolimex trên đường Tam Trinh. Ảnh: Anh Nguyễn/Bnews/vnanet.vn

Theo Petrolimex, đây là mức giảm tương ứng với khoản lợi nhuận định mức tối đa được tính trong giá cơ sở xăng dầu. Quyết định giảm thêm giá xăng dầu so với mức điều hành chung nhằm chia sẻ một phần áp lực chi phí với người dân và doanh nghiệp; đồng thời hưởng ứng các giải pháp của Chính phủ về bình ổn thị trường, kiểm soát giá cả, kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo đó, giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex từ 15 giờ 00 phút ngày 15/10 như sau: Xăng E10RON95-V có giá bán 27.520 đồng/lít; xăng E10RON95-III có giá bán 26.720 đồng/lít; xăng E5RON92-II có giá bán 26.670 đồng/lít; dầu điêzen 0,001S-V có giá bán 30.200 đồng/lít; dầu điêzen 0,05S-II có giá bán 28.800 đồng/lít; dầu mazut 3,5S có giá bán 21.830 đồng/kg; dầu mazut 180 0,5S có giá bán 28.230 đồng/kg.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 9/10/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động và linh hoạt trong điều hành nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và tạo dư địa hỗ trợ tăng trưởng. Chính phủ đồng thời yêu cầu triển khai các giải pháp quản lý giá, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, giảm áp lực chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và người dân.

Đối với lĩnh vực năng lượng, Bộ Công Thương được yêu cầu theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu trên thị trường thế giới; điều hành giá trong nước theo quy định, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và duy trì nguồn cung; đồng thời chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối bảo đảm đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, không để xảy ra đứt gãy nguồn cung.

Trong bối cảnh đó, việc chủ động quyết định mức giá bán xăng dầu thấp hơn 300 đồng/lít là hành động cụ thể của Petrolimex nhằm chia sẻ với người tiêu dùng và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần giảm áp lực chi phí đầu vào và cùng các cơ quan quản lý thực hiện mục tiêu ổn định mặt bằng giá trong những tháng cuối năm. Đây là hành động nhất quán với định hướng điều hành của lãnh đạo Petrolimex được duy trì trong các giai đoạn thị trường năng lượng biến động mạnh nhằm bảo đảm dòng chảy năng lượng không bị gián đoạn, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và tâm lý thị trường.

Mức giảm 300 đồng/lít và 300 đồng/kg của Petrolimex được áp dụng đồng thời với thời điểm điều chỉnh giá theo Văn bản số 8480/BCT-TTTN ngày 15/10/2026 của Bộ Công Thương và có hiệu lực trong 14 ngày tính từ kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 15/10/2026.

Là doanh nghiệp nhà nước chiếm gần 50% thị phần xăng dầu nội địa (thị phần lớn nhất tại Việt Nam), Petrolimex đang sở hữu hơn 5.000 cửa hàng xăng dầu trên khắp cả nước. Tập đoàn cũng sở hữu hệ thống kho, cảng, đường ống và logistics xăng dầu lớn nhất cả nước, gồm 36 kho xăng dầu với tổng sức chứa trên 2,2 triệu m3; 37 cảng nhập - xuất xăng dầu; hệ thống đường ống dài gần 600km, cùng đội tàu và phương tiện vận tải chuyên dụng lớn nhất Việt Nam.