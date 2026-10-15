Petrolimex giảm thêm 300 đồng/lít xăng dầu so với giá điều hành

Với mức giảm trên, giá xăng dầu tại các cây xăng của Petrolimex như sau: Xăng E5 RON92 ngưỡng 26.670 đồng/lít, xăng E10 RON95-III 26.720 đồng/lít, dầu diesel 28.800 đồng/lít, dầu mazut 21.830 đồng/lít.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), việc Petrolimex giảm giá bán góp phần giảm chi phí nhiên liệu cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực vận tải, logistics, sản xuất, thương mại và dịch vụ.

Để tìm cửa hàng Petrolimex bán xăng dầu với mức giá thấp hơn giá điều hành, người dân có thể sử dụng ứng dụng "Quanh tôi" của Bộ Công thương.

Ứng dụng cho phép tìm kiếm cửa hàng xăng dầu gần nhất, tra cứu giá bán, địa chỉ, chỉ đường, tình trạng hoạt động và các loại nhiên liệu đang kinh doanh. Người dùng cũng có thể gửi phản ánh, đánh giá chất lượng phục vụ và theo dõi chi phí nhiên liệu. Ứng dụng hiện có trên App Store và Google Play.

Trong kỳ điều hành ngày 15/10, giá xăng E5 RON92 giảm 732 đồng/lít, xuống 26.971 đồng/lít; xăng E10 RON95-III giảm 1.225 đồng/lít, xuống 27.029 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 22 đồng/lít, xuống 29.106 đồng/lít. Ngược chiều, dầu mazut tăng 1.543 đồng/kg, lên 22.635 đồng/kg. Theo cơ chế điều hành hiện hành, các doanh nghiệp đầu mối được tự quyết định giá bán xăng dầu nhưng không cao hơn mức giá do Bộ Công thương công bố.