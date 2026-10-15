Petrolimex giảm thêm 300 đồng/lít xăng, dầu so với giá điều hành

Việc chủ động giảm giá bán thể hiện nỗ lực chia sẻ chi phí nhiên liệu với người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh xăng, dầu là đầu vào quan trọng của nhiều ngành, lĩnh vực, từ vận tải, logistics đến sản xuất, thương mại và dịch vụ.

Việc giảm giá góp phần giảm chi phí đầu vào và giảm bớt áp lực chi tiêu nhiên liệu cho người dân. Đây là nỗ lực của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng thị trường, góp phần duy trì ổn định nguồn cung xăng, dầu.

Cửa hàng xăng, dầu của Petrolimex trên địa bàn TP Hà Nội.

Để tìm cây xăng của Petrolimex với giá rẻ hơn so với giá điều hành, người dân sử dụng app “Quanh tôi” của Bộ Công Thương để tìm kiếm cửa hàng xăng, dầu, tra cứu giá bán và lựa chọn địa điểm gần nhất. Ứng dụng cung cấp thông tin về địa chỉ, chỉ đường, tình trạng hoạt động, các loại nhiên liệu và giá bán.

Người dùng có thể so sánh giá, tìm kiếm điểm bán có mức giá thấp hơn và lựa chọn địa điểm phù hợp.

“Quanh tôi” còn hỗ trợ người dùng gửi phản ánh về hoạt động kinh doanh xăng, dầu, đánh giá chất lượng phục vụ và theo dõi chi phí nhiên liệu. Ứng dụng hiện có trên App Store và Google Play.

Ứng dụng "Quanh tôi" giúp tìm kiếm cây xăng dễ dàng hơn.

Trong kỳ điều hành giá xăng, dầu ngày 15-10, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giảm giá các mặt hàng xăng; giá dầu tăng, giảm đan xen. Cụ thể: Xăng E5RON92 tối đa 26.971 đồng/lít (giảm 732 đồng/lít); xăng E10RON95 tối đa 27.029 đồng/lít (giảm 1.225 đồng/lít); dầu diesel tối đa 29.106 đồng/lít (giảm 22 đồng/lít); dầu mazut tối đa 22.135 đồng/kg (tăng 1.043 đồng/kg).