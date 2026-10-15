Petrolimex giảm thêm 300 đồng/lít xăng dầu, áp dụng đến ngày 29/10

Quyết định được Petrolimex áp dụng tối thiểu đến ngày 29/10/2026 tính từ thời điểm có hiệu lực của kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 15/10/2026. Quyết định của Petrolimex nhằm chia sẻ một phần áp lực chi phí với người dân và doanh nghiệp, đồng thời hưởng ứng các giải pháp của Chính phủ về bình ổn thị trường, kiểm soát giá cả, kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo đó, tại kỳ điều hành này, giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex từ 15 giờ, ngày 15/10/2026 như sau:

Giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex từ 15 giờ, ngày 15/10/2026

Trước đó, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 09/10/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động và linh hoạt trong điều hành nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và tạo dư địa hỗ trợ tăng trưởng. Chính phủ đồng thời yêu cầu triển khai các giải pháp quản lý giá, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, giảm áp lực chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và người dân.

Đối với lĩnh vực năng lượng, Bộ Công Thương được yêu cầu theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu trên thị trường thế giới; điều hành giá trong nước theo quy định, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và duy trì nguồn cung; đồng thời chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối bảo đảm đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, không để xảy ra đứt gãy nguồn cung.

Trong bối cảnh đó, việc chủ động quyết định mức giá bán xăng dầu thấp hơn 300 đồng/lít, kg là hành động cụ thể của Petrolimex nhằm chia sẻ với người tiêu dùng và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần giảm áp lực chi phí đầu vào và cùng các cơ quan quản lý thực hiện mục tiêu ổn định mặt bằng giá trong những tháng cuối năm.

Để tìm cây xăng của Petrolimex với giá rẻ hơn so với giá điều hành, người dân sử dụng app “Quanh tôi” của Bộ Công Thương để tìm kiếm cửa hàng xăng dầu, tra cứu giá bán và lựa chọn địa điểm gần nhất. Ứng dụng cung cấp thông tin về địa chỉ, chỉ đường, tình trạng hoạt động, các loại nhiên liệu và giá bán.

Người dùng có thể so sánh giá, tìm kiếm điểm bán có mức giá thấp hơn và lựa chọn địa điểm phù hợp. “Quanh tôi” còn hỗ trợ người dùng gửi phản ánh về hoạt động kinh doanh xăng dầu, đánh giá chất lượng phục vụ và theo dõi chi phí nhiên liệu. Ứng dụng hiện có trên App Store và Google Play.