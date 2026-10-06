Ngày 3/10/2026, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) được vinh danh “Doanh nghiệp dẫn đầu khu vực kinh tế nhà nước” tại Chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam 2026 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy tổ chức lần thứ 23.

Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các hiệp hội, chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế cùng lãnh đạo, đại diện các doanh nghiệp được bình chọn Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2026.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) được vinh danh “Doanh nghiệp dẫn đầu khu vực kinh tế nhà nước” tại Chương trình Thương hiệu mạnh 2026

Theo tiêu chí chương trình, các thương hiệu được bình xét, công bố và vinh danh là những doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh; tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững; có đóng góp đáng kể đối với các ngành kinh tế, đồng thời thực hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng và môi trường.

Trong khuôn khổ chương trình năm nay, Petrolimex nằm trong nhóm 10 thương hiệu được trao danh hiệu “Doanh nghiệp dẫn đầu khu vực kinh tế nhà nước”. Hạng mục ghi nhận những doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng tại các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, có năng lực phát triển, đổi mới và thích ứng trước những yêu cầu mới của thị trường.

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, từ năm 1956 đến năm 2026, Petrolimex là doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ lực trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời là doanh nghiệp chủ đạo trong kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu.

Petrolimex hiện có địa bàn kinh doanh trải rộng trên cả nước và mở rộng hoạt động ra Singapore, Lào; sở hữu năng lực tạo nguồn cùng hệ thống phân phối, kho cảng và logistics trên phạm vi toàn quốc. Đây là nền tảng quan trọng để Tập đoàn duy trì hoạt động kinh doanh xăng dầu, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Hằng năm, Petrolimex nằm trong nhóm doanh nghiệp có doanh thu và mức đóng góp ngân sách hàng đầu Việt Nam. Cùng nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, Tập đoàn từng bước củng cố năng lực quản trị, nâng cao hiệu quả vận hành và thích ứng với những thay đổi của thị trường năng lượng.

Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, Petrolimex đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập các hạng, Huân chương Lao động các hạng, Huân chương Chiến công các hạng, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tập đoàn cũng nhiều năm được các tổ chức trong nước và quốc tế ghi nhận ở nhiều chương trình, bảng xếp hạng và giải thưởng dành cho doanh nghiệp.

Trong bối cảnh thị trường và ngành năng lượng đang có nhiều thay đổi, Petrolimex tập trung đổi mới quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số và hiện đại hóa hệ thống phân phối. Cùng với củng cố hoạt động kinh doanh truyền thống, Tập đoàn từng bước tham gia sâu hơn vào xu hướng chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh và bền vững.

Việc Petrolimex được xếp trong nhóm 10 “Doanh nghiệp dẫn đầu khu vực kinh tế nhà nước” tại Thương hiệu mạnh Việt Nam 2026 tiếp tục ghi nhận vị trí của Tập đoàn trong khu vực doanh nghiệp nhà nước, đồng thời phản ánh những nỗ lực đổi mới, nâng cao năng lực hoạt động trong giai đoạn mới.

Chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam thông qua quá trình khảo sát, bình xét và tôn vinh doanh nghiệp hướng tới xây dựng cộng đồng các thương hiệu mạnh, qua đó thúc đẩy những doanh nghiệp có năng lực, trách nhiệm và sức cạnh tranh tiếp tục đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế.