Petrolimex báo lãi sau thuế quý III tăng 93%, xuất hiện khoản “đầu tư khác” hơn 6.380 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã: PLX) ghi nhận doanh thu thuần đạt 138.482 tỷ đồng và lợi nhuận gộp đạt 7.303 tỷ đồng, lần lượt tăng 65,6% và 62,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của tập đoàn đạt 634 tỷ đồng, tăng 18%, trong khi chi phí bán hàng ghi nhận ở mức 5.271 tỷ đồng, tăng 42,7%. Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 1.773 tỷ đồng, tăng hơn 130%.

Sau khi trừ các khoản chi phí, Petrolimex báo lãi trước thuế quý III đạt 1.790 tỷ đồng, tăng 121,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.363 tỷ đồng, tăng 93,1%; trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.241 tỷ đồng, tăng 103,2%.

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Theo giải trình từ phía doanh nghiệp, kết quả kinh doanh quý này tăng trưởng mạnh chủ yếu nhờ giá dầu thế giới tăng từ khoảng 75 USD lên 95 USD/thùng, cùng với sản lượng xuất bán tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Petrolimex ghi nhận doanh thu thuần đạt 373.226 tỷ đồng, tăng 63,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 4.688 tỷ đồng, tăng 66,7% và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 3.278 tỷ đồng, tăng 55,3%.

Bên cạnh kết quả kinh doanh khả quan, báo cáo tài chính của Petrolimex còn cho thấy sự biến động đáng chú ý trong danh mục đầu tư tài chính.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng giá trị đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn của doanh nghiệp đạt khoảng 22.285 tỷ đồng, tăng 23,4% so với thời điểm đầu năm.

Trong cơ cấu danh mục này, ngoài 14.897 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn và 1.000 tỷ đồng trái phiếu ngắn hạn, Petrolimex còn ghi nhận 6.388 tỷ đồng tại khoản mục “các khoản đầu tư khác” (chiếm khoảng 28,7% danh mục), dù hồi đầu năm khoản mục này không có số dư.

Hiện báo cáo tài chính của tập đoàn chưa có thuyết minh chi tiết về bản chất của khoản đầu tư này.

Đánh giá về triển vọng kinh doanh trong báo cáo mới đây, Chứng khoán Vietcap cho biết sản lượng bán xăng dầu nội địa quý III của Petrolimex đạt 3,46 triệu m³, tăng 22% so với cùng kỳ; đưa sản lượng lũy kế 9 tháng lên 9,84 triệu m³, tăng 15,5%.

Theo Vietcap, kết quả 9 tháng đầu năm của Petrolimex đã hoàn thành khoảng 94% dự báo lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ cả năm 2026 do công ty chứng khoán này đưa ra, đồng thời đơn vị phân tích cũng nhận thấy khả năng nâng dự báo lợi nhuận của tập đoàn trong thời gian tới.