Petrolimex bán xăng dầu thấp hơn giá điều hành hơn 300 đồng/lít

Mức giảm giá được áp dụng trên hệ thống phân phối của Petrolimex toàn quốc. Ảnh minh họa

Chiều 15-10, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) thông tin, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chủ động áp dụng giá bán xăng dầu thấp hơn mức giá điều hành công bố cùng ngày.

Theo Petrolimex, mức giảm tương ứng với khoản lợi nhuận định mức tối đa được tính trong giá cơ sở xăng dầu.

Cụ thể, từ 15 giờ ngày 15-10, giá bán tại vùng 1 của Petrolimex như sau:

- Xăng E5RON92: 26.670 đồng/lít, thấp hơn giá điều hành 301 đồng/lít.

- Xăng E10RON95-III: 26.720 đồng/lít, thấp hơn 309 đồng/lít.

- Dầu diesel 0.05S: 28.800 đồng/lít, thấp hơn 306 đồng/lít.

- Dầu mazut 180CST 3.5S: 21.830 đồng/kg, thấp hơn 305 đồng/kg.

Petrolimex cho biết, quyết định này nhằm chia sẻ áp lực chi phí với người dân và doanh nghiệp, đồng thời hưởng ứng các giải pháp của Chính phủ về bình ổn thị trường, kiểm soát giá cả, kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đánh giá, việc doanh nghiệp chủ động giảm giá bán thể hiện nỗ lực chia sẻ chi phí nhiên liệu với người dân, trong bối cảnh xăng dầu là đầu vào quan trọng của nhiều ngành, từ vận tải, logistics đến sản xuất, thương mại và dịch vụ.