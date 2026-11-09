Petrolimex Aviation đẩy mạnh ứng dụng AI trong hoạt động nghiệp vụ

Hoạt động đào tạo nằm trong kế hoạch đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI và tự động hóa của Petrolimex Aviation, góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tham dự chương trình có ông Phạm Thái Lai, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Thông tin Kinh tế thuộc VCCI; ông Nguyễn Văn Học, Tổng Giám đốc Petrolimex Aviation; ông Trần Thanh Long, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex Aviation, cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban và học viên tham gia khóa đào tạo.

Ứng dụng AI trong xử lý nghiệp vụ

Phát biểu khai mạc, ông Trần Thanh Long nhấn mạnh, hoạt động đào tạo phải gắn với yêu cầu nâng cao năng suất lao động và hiện đại hóa công tác quản trị. Các sản phẩm ứng dụng AI cần có tính thực tiễn, sử dụng được trong công việc và bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin. Ông Trần Thanh Long đề nghị các phòng, ban chủ động nghiên cứu, ứng dụng công cụ và phương pháp làm việc mới vào hoạt động chuyên môn, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Toàn cảnh khóa đào tạo

Đại diện VCCI, ông Phạm Thái Lai đánh giá khóa học có nội dung chuyên sâu, phù hợp với nhu cầu ứng dụng công nghệ của doanh nghiệp. Ông khẳng định VCCI tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong đào tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản trị. Việc trang bị kỹ năng ứng dụng AI cho đội ngũ nhân sự có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Khóa học do ông Nguyễn Duy Khánh, giảng viên Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội, nguyên Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Tập đoàn Bảo Việt, trực tiếp giảng dạy. Chương trình gồm 4 chương với 8 mô-đun, tập trung vào thực hành xây dựng công cụ AI phục vụ công việc.

Thay vì chỉ sử dụng các chatbot để hỏi đáp, học viên được hướng dẫn làm việc với AI Coding Agent, công cụ AI có khả năng hỗ trợ lập kế hoạch, viết và chạy mã để giải quyết các yêu cầu cụ thể.

Giảng viên giới thiệu sự khác biệt giữa các công cụ AI sử dụng trên nền tảng web như ChatGPT, Gemini, Claude với AI Coding Agent; đồng thời hướng dẫn phương pháp vibe coding, cho phép người dùng mô tả yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên để AI hỗ trợ lập trình.

Trên cơ sở đó, học viên thực hành thiết lập Custom Skill, viết mã lệnh xử lý bảng kê hao hụt nhiên liệu Jet A-1, xây dựng công cụ đọc hàng loạt phiếu tra nạp định dạng PDF và kết nối các bước trong quy trình đối soát chứng từ xuất nhập khẩu.

Học viên cũng được hướng dẫn xây dựng bảng điều khiển (dashboard) bằng React để theo dõi hoạt động điều độ xe tra nạp, sản lượng nhiên liệu bay và thiết kế quy trình tự động hóa trên nền tảng n8n.

Các nội dung thực hành được xây dựng từ những tình huống nghiệp vụ của Petrolimex Aviation, sử dụng dữ liệu và chứng từ mẫu đã được ẩn danh nhằm bảo đảm yêu cầu bảo mật thông tin.

Hướng tới tự động hóa quy trình làm việc

Đối với doanh nghiệp cung ứng nhiên liệu hàng không, việc xử lý chứng từ, tổng hợp báo cáo và đối soát dữ liệu đòi hỏi độ chính xác cao. Ứng dụng AI vào các khâu nghiệp vụ phù hợp có thể góp phần giảm thao tác thủ công, hạn chế sai sót và tiết kiệm thời gian xử lý công việc.

Thông qua khóa đào tạo, học viên được tiếp cận phương pháp sử dụng AI để xây dựng công cụ phục vụ nhu cầu chuyên môn, thay vì chỉ khai thác các chức năng hỏi đáp thông thường. Đây là cơ sở để từng bước phát triển năng lực ứng dụng AI trong hoạt động quản trị và vận hành tại Petrolimex Aviation.

Sau khóa học, Petrolimex Aviation dự kiến tiếp tục tổ chức các chương trình đào tạo AI chuyên sâu, với nội dung phù hợp cho từng nhóm đối tượng, từ đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn đến nhân viên trực tiếp vận hành.

Việc duy trì đào tạo, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ được Petrolimex Aviation xác định là một trong những giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số, từng bước đưa AI vào hoạt động thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và năng suất lao động.

Khóa đào tạo với chủ đề “Xây dựng AI Coding Agent và tự động hóa quy trình nghiệp vụ trong kinh doanh B2B” dành khoảng 80% thời lượng cho thực hành, giúp học viên tiếp cận và sử dụng các công cụ AI để xử lý những công việc cụ thể tại doanh nghiệp.