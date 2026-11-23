Theo đó, Petrocons dự kiến đấu giá chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc cho thuê, cụ thể: Quyền sử dụng đất diện tích 3.400m2 thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Tổng công ty Petrocons tại thửa đất số 4, tờ bản đồ số 28 tại thôn 1, thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ); Hoặc chuyển nhượng 1 phần diện tích khu đất tại vị trí không có tài sản của Công ty Mai Phương/tổng số 3.400m2 của Tổng công ty tại Tam Đảo.

Khu đất rộng 3.400m2 tại xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ.

Tổng công ty cho thuê khu đất nêu trên để sử dụng vào mục đích dịch vụ, thương mại theo đúng quy định sử dụng đất thuộc loại đất Thương mại dịch vụ, thời hạn sử dụng lâu dài với những hình thức lựa chọn nhà đầu tư gồm: Tổ chức bán đấu giá (thông báo công khai kế hoạch đấu giá tài sản trên Cổng Đấu giá tài sản Quốc gia và các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định; Đàm phán trực tiếp để cho thuê sử dụng vào mục đích dịch vụ, thương mại theo đúng quy định sử dụng đất.

Hiện nay trên đất có tài sản thuộc sở hữu của Công ty TNHH Đầu tư Mai Phương. Petrocons chỉ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không bao gồm tài sản gắn liền với đất. Hoặc chuyển nhượng một phần diện tích khu đất tại vị trí không có tài sản của Công ty Mai Phương/tổng số 3.400m2 của Tổng công ty tại Tam Đảo;

Người trúng đấu giá trực tiếp liên hệ và làm việc với Công ty TNHH Đầu tư Mai Phương để giải quyết các quyền và nghĩa vụ liên quan. Petrocons sẽ hỗ trợ cung cấp hồ sơ pháp lý có liên quan để đơn vị trúng đấu giá thuận lợi trong quá trình làm việc với Công ty Mai Phương; Trong trường hợp chuyển nhượng một phần diện tích khu đất không có tài sản của Công ty Mai Phương, Petrocons sẽ có trách nhiệm tách quyền sử dụng đất cho Nhà đầu tư tương ứng với diện tích chuyển nhượng.

Thời gian đấu giá và giá khởi điểm sẽ được Petrocons thông báo rộng rãi, công khai trên Cổng Đấu giá tài sản Quốc gia http://dgts.moj.gov.vn và các phương tiện thông tin đại chúng; Giá cho thuê khu đất sẽ được đàm phán thống nhất giữa Petrocons và đơn vị có nhu cầu thuê đất.

Thông tin chi tiết về việc đấu giá tài sản này sẽ được Petrocons công khai, chi tiết liên hệ với Ban KHĐT&TCC tại trụ sở của Tổng Công ty.