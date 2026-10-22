PETROCONS tăng cường nhân lực triển khai dự án xây dựng NMNĐ Long Phú 1

Hiện nay, PETROCONS đang hoạt động trong lĩnh vực xây lắp các công trình dân dụng, công trình công nghiệp dầu khí, đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, nhà máy nhiệt điện… Trong đó, Tổng công ty đang đẩy mạnh triển khai thực hiện các gói thầu tại Dự án NMNĐ Long Phú 1 có tổng công suất 1.200 MW tại Thành phố Cần Thơ. Chính vì vậy, PETROCONS cần tuyển dụng các vị trí kỹ sư/QA làm việc trực tiếp tại công trường dư án.

PETROCONS nỗ lực thúc đẩy tiến độ xây dựng trên công trường Dự án NMNĐ Long Phú 1.

Theo thông tin từ PETROCONS, có tổng cộng 12 chỉ tiêu được tuyển dụng trong đợt này gồm: 2 kỹ sư cơ khí - giám sát chạy thử (trên 2 năm kinh nghiệm); 2 kỹ sư công nghệ nhiệt lạnh - giám sát chạy thử (trên 1 năm kinh nghiệm); 3 kỹ sư điện - giám sát chạy thử (trên 2 năm kinh nghiệm); 3 kỹ sư tự động hóa và điều khiển - giám sát chạy thử (trên 3 năm kinh nghiệm) và 2 cán bộ QA - chuyên viên quản lý tài liệu (Document control).

Yêu cầu chung cho tất cả các vị trí gồm: Trình độ ngoại ngữ có thể giao tiếp lưu loát và đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh; nắm vững hệ thống giấy phép làm việc (PTW - Permit to Work), chứng chỉ ECC/CCC và các quy định về vùng an toàn trong chạy thử; có khả năng lập và rà soát bản thảo kết quả công việc (Draft of Results of Works), bao gồm các tính toán, mô hình, dữ liệu, báo cáo kỹ thuật để trình chủ đầu tư phê duyệt.

Mặt khác, các ứng viên cần có khả năng phối hợp xử lý danh sách các lỗi tồn đọng (Punch list) từ chủ đầu tư đúng thời hạn cam kết; hiểu rõ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về bảo vệ môi trường, đặc biệt trong việc xử lý chất thải hóa chất giai đoạn chạy thử; có sức khỏe tốt, sẵn sàng làm việc tại công trường Long Phú - Cần Thơ, làm việc nhóm, trung thực, chuyên nghiệp và có tinh thần trách nhiệm.

Đặc biệt, các ứng viên nắm vững các quy trình giao tiếp dự án (Project Communication Procedure) và biểu mẫu mã hóa tài liệu và các kỹ năng mềm như cẩn trọng, tỉ mỉ, có kỹ năng lưu trữ hồ sơ khoa học và chịu được áp lực cao về mặt tiến độ giấy tờ trong giai đoạn cao điểm chạy thử... sẽ được đánh giá cao.

Các ứng viên được tuyển dụng sẽ được bảo đảm các quyền lợi như: ký kết hợp đồng theo quy định của pháp luật; thu nhập hằng tháng từ 25-30 triệu đồng tùy theo vị trí công việc và năng lực công tác; hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước; làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp...

PETROCONS sẽ tiếp nhận hồ sơ dự tuyển đến hết ngày 15/11/2026 tại Ban Tổ chức Hành chính - Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Tầng 14, Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội) vào các ngày trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Dự án NMNĐ Long Phú 1 thuộc Trung tâm Điện lực Long Phú (xã Long Đức, TP Cần Thơ), có tổng mức đầu tư khoảng 1,595 tỷ USD, tương đương 51.130 tỷ đồng. Sản lượng điện dự kiến: cung cấp khoảng 7 tỷ đến 7,8 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia.