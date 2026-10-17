PetroChina dự kiến thu lãi hơn 3 tỷ USD nhờ biến động thị trường dầu

Theo các nguồn tin trong ngành, đơn vị này có thể ghi nhận lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh vượt 20 tỷ nhân dân tệ (hơn 3 tỷ USD), mức cao kỷ lục. Biến động giá dầu, nhiên liệu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), cùng các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá, đang tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại năng lượng của tập đoàn này.

PetroChina cũng hưởng lợi từ danh mục đầu tư quốc tế trong lĩnh vực khai thác, lọc dầu và phân phối. Trong nửa đầu năm 2026, tập đoàn báo cáo lợi nhuận thuộc về cổ đông đạt 103,94 tỷ nhân dân tệ (15,5 tỷ USD), tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

PetroChina dự kiến đạt lợi nhuận kỷ lục từ hoạt động kinh doanh thương mại trong năm 2026, khi biến động tại Trung Đông tạo ra những cơ hội sinh lời trên thị trường dầu thô, nhiên liệu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Ảnh: SCMP.

Không chỉ tập đoàn Trung Quốc được hưởng lợi. Xu hướng này diễn ra trên diện rộng trong ngành năng lượng. Các tập đoàn dầu khí lớn của châu Âu cũng ghi nhận hoạt động kinh doanh thương mại tích cực, đồng thời bội thu từ biên lợi nhuận lọc dầu tăng cao.

Shell dự báo biên lợi nhuận lọc dầu tham chiếu trong quý III đạt 42 USD/thùng, gần gấp đôi mức 24 USD/thùng của quý trước. Trong khi đó, TotalEnergies kỳ vọng công bố kết quả kinh doanh quý III khả quan nhờ biên lợi nhuận lọc dầu và giá LNG tăng.

Equinor của Na Uy cũng cho biết biên lợi nhuận lọc dầu cao bất thường tại châu Âu và hoạt động kinh doanh LNG có thể giúp lợi nhuận của bộ phận tiếp thị, trung nguồn và chế biến vượt dự báo 400 triệu USD.

Bên cạnh nguồn cung bị gián đoạn, biến động giá mạnh còn tạo cơ hội cho các doanh nghiệp có khả năng tận dụng chênh lệch giá giữa các thị trường và tối ưu hóa dòng chảy thương mại. Tuy nhiên, lợi nhuận từ hoạt động này phụ thuộc vào diễn biến giá năng lượng, chi phí vận chuyển và thời gian kéo dài của cuộc khủng hoảng. Nếu tình hình tại Trung Đông hạ nhiệt, những cơ hội kinh doanh bất thường có thể thu hẹp trong các quý tiếp theo.