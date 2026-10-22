Petimex bán 185 triệu lít xăng dầu trị giá 2.841 tỷ không có chứng từ, chuyển hồ sơ tới Bộ Công an

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn vừa ký ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu tại Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex).

Theo kết luận được giải mật và công bố ngày 2/10, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại Petimex.

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn ký ban hành kết luận thanh tra. Ảnh: TTCP

Bán 185 triệu lít xăng dầu không chứng từ

Qua kiểm tra hồ sơ, tài liệu do Petimex cung cấp, đoàn thanh tra phát hiện doanh nghiệp đã bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu, trị giá khoảng 2.841 tỷ đồng, nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Thanh tra Chính phủ xác định hành vi này có dấu hiệu của ba tội danh gồm: trốn thuế, buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo các điều 200, 188 và 221 Bộ luật Hình sự.

Thanh tra Chính phủ đã có văn bản gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp, chuyển hồ sơ, tài liệu và kiến nghị xem xét khởi tố, xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp có thông báo đã tiếp nhận kiến nghị khởi tố.

Sau đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có văn bản thông báo chuyển kiến nghị khởi tố của Thanh tra Chính phủ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp để giải quyết, kết luận nêu.

Trụ sở Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp. Ảnh: Thanh tra

Bán xăng dầu dưới giá thành trước kỳ điều hành giá

Một vụ việc khác cũng được Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ sang cơ quan công an liên quan đến hoạt động bán xăng dầu trái quy định, gây thiệt hại cho doanh nghiệp và Nhà nước.

Cụ thể trong tháng 3/2026, Petimex bán 16,2 triệu lít xăng dầu cho 14 khách hàng trước các kỳ điều hành giá xăng dầu với giá thấp hơn giá thành, trái quy định của doanh nghiệp.

Đoàn thanh tra ước tính hành vi này gây thiệt hại cho Petimex khoảng 58,4 tỷ đồng.

Trong đó kết luận nêu giao dịch bán 5,9 triệu lít dầu diesel 0,001S cho Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm, theo đơn hàng ngày 6/3/2026.

Việc bán dầu diesel này trái quy định, và trái với hợp đồng nguyên tắc mua bán xăng dầu cùng biên bản ghi nhớ giữa hai doanh nghiệp. Số tiền thiệt hại đối với Petimex được ước tính khoảng 41,5 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ đánh giá các hành vi trên có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu và kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xem xét, khởi tố, xử lý theo thẩm quyền. Sau đó, Bộ Công an chuyển kiến nghị khởi tố đến Công an tỉnh Đồng Tháp giải quyết.

Được biết, Petimex có địa chỉ tại số 472 đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp, được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp. Lĩnh vực hoạt động buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Theo các báo cáo tài chính hợp nhất của công ty từ năm 2022-2025 đã được kiểm toán, hoạt động kinh doanh xăng dầu của Petimex đã đóng góp cho ngân sách nhà nước 7.878 tỷ đồng.