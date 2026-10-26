Pet Health Vietnam 2026 nâng cao nhận thức về dinh dưỡng thú cưng

Thông tin được đề cập tại hội thảo chuyên đề “Chế độ dinh dưỡng phù hợp theo từng giai đoạn phát triển của thú cưng”, diễn ra ngày 23/10 tại Wagwel Rescue Saigon, TP HCM, trong khuôn khổ Pet Health Vietnam 2026.

Tham dự chương trình có bà Vũ Hải Yến, Trưởng ban tổ chức Pet Health Vietnam và Super Pet Fest; bác sĩ thú y Diệp Ngọc Trúc, Chủ tịch VSAVA; ông Alex Ward, nhà sáng lập kiêm Giám đốc Wagwel Rescue Saigon; cùng đại diện các thương hiệu PetAg Products, Bossen, Pramy Vietnam, Minino Vietnam và Ganador Vietnam.

TS. Ngô Hồng Phượng, giảng viên Bộ môn Dinh dưỡng động vật, Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm TP HCM

Tại chương trình, TS. Ngô Hồng Phượng, giảng viên Bộ môn Dinh dưỡng động vật, Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm TP HCM, trình bày về nhu cầu dinh dưỡng của chó, mèo trong các giai đoạn từ sơ sinh, tăng trưởng, trưởng thành đến mang thai, nuôi con và cao tuổi.

Theo nội dung chuyên đề, nhu cầu năng lượng, protein và khoáng chất của thú cưng thay đổi theo tuổi, tình trạng sinh sản và mức độ vận động. Vì vậy, khẩu phần cần được điều chỉnh theo từng giai đoạn thay vì duy trì một chế độ ăn cố định trong suốt vòng đời.

Ở giai đoạn tăng trưởng, thức ăn cần đáp ứng nhu cầu phát triển của cơ thể và hệ xương. Khi trưởng thành, việc kiểm soát năng lượng giúp duy trì thể trạng phù hợp. Với thú cưng mang thai, nuôi con hoặc cao tuổi, chế độ ăn cần được cân nhắc theo nhu cầu sinh lý và tình trạng sức khỏe.

Ông Alex Ward, nhà sáng lập kiêm Giám đốc Wagwel Rescue Saigon

Một nội dung đáng chú ý của hội thảo là phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng thông qua ba chỉ số: cân nặng, điểm thể trạng (BCS) và điểm khối cơ (MCS). Trong đó, cân nặng cần được xem xét cùng lượng mỡ và khối cơ để có cái nhìn đầy đủ hơn về thể chất của vật nuôi. Việc theo dõi định kỳ giúp người nuôi nhận biết những thay đổi và cân nhắc điều chỉnh khẩu phần khi cần thiết.

Chuyên đề cũng đề cập cách đọc nhãn thức ăn cho chó, mèo. Người nuôi cần phân biệt sản phẩm có tuyên bố “hoàn chỉnh và cân bằng” với thức ăn bổ sung, đồng thời kiểm tra sản phẩm được thiết kế cho giai đoạn sống nào. Khi so sánh thức ăn ướt và thức ăn khô, cần tính đến sự khác biệt về độ ẩm để tránh đánh giá sai tỷ lệ dưỡng chất.

Bên cạnh phần hội thảo, ban tổ chức bố trí khu vực thăm khám sức khỏe miễn phí cho chó, mèo do các bác sĩ thuộc VSAVA thực hiện, với sự tham gia của bác sĩ từ Phòng khám Thú y Thanh Tân và Bệnh viện Thú y TrustVet. Chủ nuôi được đăng ký thăm khám tổng quát cho thú cưng tại sự kiện và nhận kết quả sức khỏe vào cuối chương trình. Hoạt động tạo điều kiện để người nuôi tiếp cận tư vấn thú y, đồng thời nhận biết rõ hơn tình trạng sức khỏe của vật nuôi bên cạnh việc tìm hiểu chế độ dinh dưỡng phù hợp.

Hội thảo do Hiệp hội Công nghiệp Thức ăn Chăn nuôi Hoa Kỳ (AFIA) phối hợp với VSAVA tổ chức, với sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA). Đây là hoạt động thuộc Pet Health Vietnam 2026, chương trình hướng đến nâng cao nhận thức về dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe thú cưng, với thông điệp “Yêu Đúng Chất”.

Chuỗi hoạt động năm nay hướng tới Super Pet Fest 2026, dự kiến diễn ra ngày 31/10 tại Cung Văn hóa Lao động TP HCM.

Về AFIA: Thành lập năm 1909, Hiệp hội Công nghiệp Thức ăn Chăn nuôi Hoa Kỳ (AFIA) có trụ sở tại Arlington, bang Virginia, Mỹ. Tổ chức đại diện cho các doanh nghiệp trong ngành thức ăn chăn nuôi và các đơn vị cung ứng, đồng thời tham gia xây dựng chính sách, quy định liên quan đến lĩnh vực này.

AFIA hiện có hơn 650 thành viên trong nước và quốc tế, gồm các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi, doanh nghiệp cung ứng nguyên liệu, dược phẩm và thiết bị. Theo hiệp hội, các thành viên sản xuất hơn 75% sản lượng thức ăn chăn nuôi và cung cấp 70% nguyên liệu ngoài ngũ cốc nguyên hạt được sử dụng tại Mỹ. AFIA cũng là thành viên của Liên đoàn Công nghiệp Thức ăn Chăn nuôi Quốc tế (IFIF), góp phần thúc đẩy hợp tác trong ngành trên phạm vi toàn cầu.