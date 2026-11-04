Peru tuyên bố tình trạng khẩn liên quan hiện tượng El Nino

Khu vực bị ngập lụt ở Lima, Peru đối mặt với tình trạng ngập lụt nghiêm trọng do hiện tượng El Nino ven biển. (Ảnh tư liệu: Tân Hoa xã)

Tình trạng khẩn cấp được công bố trên công báo chính thức El Peruano, gồm các quận ở 24 tỉnh và tỉnh lập hiến Callao, bao gồm các khu vực ở Amazonas, Ancash, Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Ica, Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto và Madre de Dios.

Biện pháp khẩn cấp cũng bao gồm các quận ở Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martin, Tacna, Tumbes và Ucayali.

Theo sắc lệnh này, chính quyền khu vực và địa phương sẽ thực hiện các biện pháp khẩn cấp phối hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật và giám sát từ Viện phòng vệ dân sự quốc gia (INDECI), cùng với các bộ ngành liên quan và các tổ chức công và tư.

Các biện pháp sẽ bao gồm những hành động tức thời để giảm thiểu rủi ro thiên tai, ứng phó với các trường hợp khẩn cấp và tiến hành công tác phục hồi nhằm bảo vệ các cộng đồng dễ bị tổn thương.

Quyết định này dựa trên đánh giá ngày 30/10 của INDECI, trong đó xác định các quận, huyện bị ảnh hưởng đang phải đối mặt với nguy cơ đặc biệt cao từ lượng mưa lớn ngoài dự kiến.

Cơ quan này cảnh báo rằng, việc hiện tượng El Nino tiếp diễn ở ven biển và sự phát triển của nó ở khu vực trung tâm xích đạo Thái Bình Dương có thể làm tăng đáng kể khả năng xảy ra mưa lớn, đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của chính phủ tại các khu vực dễ bị tổn thương.

Trước đó, Bolivia cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để giải quyết những tác động của hiện tượng El Nino.